לארי אליסון הוא אחד האנשים העשירים בעולם. הוא עשוי להיות גם אחד מהאנשים השקועים ביותר בחובות - וזה עוד לפני שהפך ערב על יותר מ־40 מיליארד דולר לעסקת וורנר ברוס (Warner Bros, ראו פירוט בהמשך).

הוא לווה סכומים גדולים כנגד החזקותיו באורקל, חברת התוכנה שהקים לפני כמעט 50 שנה, כדי לממן אורח חיים ראוותני הכולל יאכטות־על, בעלות על 98% משטח אי בהוואי, וגם את כניסת בנו להוליווד.

מניות אורקל מהוות את רוב הונו המוערך של אליסון, כ־212.9 מיליארד דולר, כולל מניות ששועבדו כבטוחה. מעניין לבדוק איך זה עובד אצל מיליארדרים אחרים בתחום הטכנולוגיה.

נסביר כי כדי לשחרר נזילות מבלי למכור מניות, מנהלי חברות יכולים ללוות כסף כנגדן, תוך שיעבוד המניות כבטוחה. חברות מחויבות לדווח על שיעבודים שכאלה אמנם, אך אלה עשויים לשקף רק את יכולת הלווה ליטול הלוואה, ולא בהכרח את גובה החוב בפועל.

הסיכון הטמון בכך הוא שירידה במחיר המניה עלולה לגרום למלווים למכור חלק מההחזקות, כדי לשמור על יחס בטוחה לחוב. הדבר עלול להוביל לירידה נוספת במחיר המניה, במיוחד כשמדובר בבעל מניות גדול בחברה.

אליסון שיעבד מניות אורקל זמן רב לפני שהתחייב רשמית לערוב לחלק מעסקת הרכישה של פרמאונט (Paramount Skydance) את חברת וורנר ברדרס דיסקברי, תמורת 81 מיליארד דולר. בנו, דייוויד אליסון, עומד בראש ענקית המדיה פרמאונט.

לא ברור אם ההתחייבות לעסקת וורנר הגדילה את היקף המניות ששועבדו. חברות בדרך כלל מדווחות על כך פעם בשנה במסגרת זימון לאסיפה השנתית של בעלי המניות. אצל אורקל הדוח מוגש בספטמבר.

החזקה יציבה בחצי שווי

בדיווחים לרשויות ני"ע, אורקל ציינה כי הדירקטוריון שלה סבור שאליסון "מחזיק ביכולת פיננסית להחזיר את ההלוואות האישיות שלו, מבלי להזדקק למימוש המניות המשועבדות". נציגי אורקל ואליסון לא הגיבו לפניות הג'ורנל לתגובה.

אליסון עדיין מחזיק בחלק גדול יותר מהחברה שלו לעומת בעלי שליטה אחרים בעולם הטכנולוגיה (ברשימות מסוג זה מוצגת בדרך כלל החזקתו של אילון מאסק בטסלה, ולא ב-SpaceX, שגם אותה הוא מנהל ושמתכננת הנפקה השנה).

חלק מהמייסדים בחברות מגדילים את החזקותיהם לאורך זמן, ואחרים מדללים אותן לאחר הנפקה. אליסון שמר על החזקה יציבה יחסית באורקל בשנים האחרונות, תוך מכירת מניות בעת מימוש אופציות שהניבו לו כמעט 230 מיליון דולר משלהי 2022.

נכון לאמצע אפריל, הוא עדיין החזיק בכ־1.2 מיליארד מניות אורקל, כ־40% מהחברה, לפי נתוני Verity Platform, העוקבת אחר החזקות פנים. שווי החזקותיו ירד בכמחצית מהשיא, כשמניית אורקל נחתכה בכ־50% מאז ספטמבר האחרון.

הערכות השווי למיליארדרים שמבצעת חברת המודיעין הפיננסי Altrata, אינן כוללות תגמולי מניות שטרם הבשילו, כמו מניות חסומות של טסלה שעשויות להביא לאילון מאסק טריליון דולר בעתיד, וכן אופציות שמחזיק אליסון לכ-571 אלף מניות אורקל, אשר מבשילות לאורך ארבע שנים.