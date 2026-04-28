המניה הטובה ביותר במדד S&P 500 ב-2025 ומתחילת 2026 שברה עוד שיא השבוע. מניית סנדיסק עקפה לראשונה את רף ה-1,000 דולר, כשנה וחודשיים לאחר שהתחילה להיסחר בנאסד"ק במחיר של כ-35 דולר - קפיצה מטאורית של כמעט 3,000%. סנדיסק עוסקת בתחום אחסון המידע ומייצרת רכיבי זיכרון שמשמשים בין היתר בדאטה סנטרים.

אחד ממייסדי החברה היה הישראלי-אמריקאי אלי הררי, שגם ניהל אותה במשך 22 שנה, עד לפרישתו בשנת 2010. תחת ניהולו רכשה סנדיסק בשנת 2006 את המתחרה הישראלית, M-Systems של דב מורן, החברה שפיתחה לראשונה דיסק און קי, בתמורה לכ-1.6 מיליארד דולר. כתוצאה מכך, עד היום היא פועלת גם בישראל - בכפר סבא, בתפן ובעומר - שלושה מרכזי פעילות שמוגדרים בדוחות החברה כמחקר ופיתוח בתחום ה- Flash (סוג של זיכרון לא נדיף). סביר להניח כי מאות עובדי החברה המועסקים בישראל נהנים מהזינוק במניה.

חברות נוספות בתחום רכיבי הזיכרון הן Seagate ו-Western Digital, שגם המניות שלהן זינקו בחודשים האחרונים. החברות בתחום נהנות מחוסר איזון בשוק - בעוד שהביקוש למוצרים שלהן גבוה מאוד, ההיצע נמצא במחסור, והמחירים עולים. בימים הקרובים יתפרסמו הדוחות של שלוש החברות, והציפייה בשוק היא שהדבר יבוא לידי ביטוי בתוצאות.

אסטרטגיית "מכושים ואתי חפירה"

גם דוחות ענקיות הטכנולוגיה עשויים לתרום להייפ סביב מניות הזיכרון. באתר Investopedia הזכירו את אסטרטגיית "מכושים ואתי חפירה" (pick and shovel) - אסטרטגיית השקעה ביצרניות של הכלים הדרושים לייצור, במקרה הזה של טכנולוגיית AI - וציינו כי דוחות הביג-טק השבוע יצביעו על הוצאותיהן בתחום ה-AI כך שהם יכולים להשפיע לטובה על מניות התחום.

אנליסט השבבים בבנק ההשקעות קנטור, סי.ג'יי מיוז, העלה בשבוע שעבר את מחיר היעד שלו למניית סנדיסק מ-1,000 דולר ל-1,400 דולר וכתב שהוא מצפה לאפסייד משמעותי בדוחות בתמיכת המחירים הגבוהים יותר, שיובילו להערכתו לעלייה ברווחיות הגולמית בתחזית לרבעון הבא. להערכתו, "סנדיסק צפויה להציג עוד רבעון חזק של beat and raise (עקיפת תחזיות והעלאת תחזיות להמשך, ש.ח.ו) על רקע ביקוש רחב".

הוא הוסיף כי הרווחיות הגבוהה תתורגם לעלייה בתזרים החופשי של סנדיסק, וכי הוא צופה תזרים של 14.6 מיליארד דולר השנה, מה שלדבריו "משאיר מספיק מקום לביצוע רכישה עצמית של מניות ואף לחלוקה פוטנציאלית של דיבידנד ברבעונים הקרובים, כשלסנדיסק נותר חוב של 600 מיליון דולר בלבד". מיוז ממליץ על סנדיסק בהמלצת "תשואת יתר" והיא המניה המועדפת (Top Pick) שלו בסקטור.

הריצה של מניית סנדיסק מביאה לכך שלמרות שרוב האנליסטים שמסקרים אותה (20 מתוך 26) ממליצים עליה בהמלצות חיוביות, מחיר היעד הממוצע שלהם שוב ושוב נשאר מאחור. נכון להיום, מחיר היעד הממוצע הוא כ-995 דולר ומשקף דיסקאונט של 7% על המחיר בנאסד"ק.