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מי אני | מורן קיסוס, בת 24, גרה ברעננה. סטודנטית לתואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים באוני' רייכמן. עובדת בחברה לייעוץ כלכלי וראיית חשבון כאנליסטית ויועצת. מבנה תיק השקעות: 60% מדדים (נאסד"ק, S&P ות"א 35) ו־40% מניות משתנות של חברות אמריקאיות (כולל "שבע המופלאות") ובישראל.

מורן קיסוס, בת 24, מסיימת בימים אלה את השנה השנייה ללימודי תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן, תוך שהיא עובדת כאנליסטית ויועצת צעירה בפירמת ייעוץ וראיית חשבון; אבל בעולם ההשקעות היא כבר צברה רקורד לא מבוטל של 7 שנים. לדבריה, כשהתחילה להתעניין בשוק ההון בתיכון, לא חשבה על "איך לעשות את זה נכון", אלא על "לשים את הרגל בדלת" כמה שיותר מהר.

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"עד היום אין לי איזו אג'נדה מסוימת שמנחה אותי, בעיקר היה חשוב לי להתחיל מוקדם", היא אומרת. "זה נכון שצריך לקבל החלטות מושכלות, אבל לא צריך להגזים בחשיבות של כל צעד, וחייבים לתת לזמן לעשות את שלו. היום אני יודעת שגם אם אשים כסף על מדדים או על מניות, הזמן יעשה את שלו, רק שככל שמתחילים יותר מוקדם, הרווח יהיה יותר משמעותי".

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"התחלתי לחקור את שוק ההון בתיכון, בגיל 17. מגיל צעיר עבדתי כבייביסיטר ובכל מיני עבודות מזדמנות וחסכתי את רוב הכסף. היו לי סכומים קטנים שצברתי והתחלתי לחשוב איך אני מגדילה את כספי. ההורים שלי הם בעלי עסק, אז מגיל צעיר שמעתי בבית דיבורים על איך פועל עסק ועל כסף, ועניין אותי איפה כדאי לי לשים את הכסף שלי כדי להגדיל את ההון העצמי ולהבטיח את העתיד שלי.

"התחלתי לקרוא ספרים שכולם מכירים: 'מועדון החמש בבוקר', 'כוחו של הרגל' וגם הרבה ספרים על דמויות בשוק, כמו הספר על אילון מאסק או על דובי פרנסס 'מבוא לניצחון'. התחלתי גם קצת לחקור על כל העולם של חוזים ואופציות, מסחר יומי ואיך זה עובד, וממש מסחר טכני - על הגרף ומסחר שהוא גם כלכלי.

"קראתי דוחות של חברות והתחלתי לשמוע חדשות כלכליות ולעקוב אחר ציוצים בטוויטר של טראמפ וכל מיני מפורסמים בעולם העסקי. זאת גם הסיבה שבחרתי ללמוד ראיית חשבון, כדי באמת להבין את הדוחות הכספיים ואת עסקי החברות, ולמה האנליסטים חושבים כמו שהם חושבים.

"בגיל 17 השקעתי בקרן כספית בבנק דרך חשבון של ההורים שלי, ובגיל 18 כבר פתחתי חשבון פרטי שלי בבית ההשקעות אינטראקטיב ישראל.

"בצבא חסכתי את רוב המשכורת בשביל לשים כסף בצד, ולהשקיע אותו כמו שצריך. ניצלתי את הזמן בשבתות שסגרתי בבסיס כדי ללמוד באופן עצמאי את שוק ההון. בנוסף לקחתי קורס ליווי אישי במסחר אצל ברוקר שעבד בברק קפיטל, שהתקשרתי אליו והוא לקח אותי כפרויקט. זה היה ממש אינטנסיבי, שיחות בזום, קראנו חדשות כלכליות, בדקנו ציוצים בטוויטר ועשינו ניתוחים של מניות. למדתי מזה המון".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם:

"טוויטר. מרגיש לי שהציוצים שם הרבה יותר אמיתיים, וגם אפשר לדבר ישירות עם אנשים מאוד מוכרים ומובילים בתחומם וללמוד מהם. ידוע גם שהרבה פעמים ציוצים בטוויטר עולים כדי להניע דברים מאחורי הקלעים, אז מעניין לראות איך התהליכים האלה עוברים מציוץ למציאות". ביטקוין או אתריום:

"אני לא משקיעה בקריפטו. אין לי בכלל מטבעות דיגיטליים, אבל לא מתוך אג'נדה, פשוט כרגע טוב לי איפה שאני נמצאת ולא רוצה להתפזר יותר מדי". ת"א 35 או S&P

"בעבר הייתי נוטה יותר ל-S&P אבל עכשיו נוטה לת"א 35. דווקא בתקופת המלחמה, המון משקיעים זרים רצו להשקיע בארץ ובמדד שעקף את ה-S&P בשנים האחרונות. החברות בארץ מאוד טובות, יש להן ביצועים טובים ורווחיות טובה ולטעמי לא מעריכים אותן מספיק. וגם, למה לא לתרום לכלכלה בארץ? אני מאוד מאמינה בארץ שלנו". מדדים או מניות:

"גם וגם. התיק שלי הוא 60% מדדים, 40% מניות. אני לא קונה ומוכרת מניות כל העת. יש לי מניות שאני מאוד בטוחה ומאמינה בהן, למשל 'שבע המופלאות', אז אני משקיעה בהן גם דרך S&P, גם דרך נאסד"ק וגם בנפרד, נותנת אקסטרה חיזוק". חשבון בבנק או בבית השקעות:

"בבית השקעות, כי אני חושבת שהבנקים זאת מערכת שהיא מאוד ישנה, ובבתי ההשקעות יש יותר הבנה של תחום ההשקעות. אני סומכת יותר על האנשים שם או בחברות ביטוח שהם מבינים את התחום יותר מהאנשים שעובדים בבנק".

איך את מתעדכנת?

"במדדים לא צריך להתעדכן, אבל אני כן מתעדכנת במניות שהן קצת יותר תנודתיות. אני משקיעה באיזו חברה בתחום הקוונטים שהיא הכי תנודתית בתיק שלי, אז אני מסתכלת מדי שבוע מה קורה איתה ומה קורה בשוק שלה. לא בצורה מוגזמת, כי אני באמת מאמינה בלתת לכסף לעשות את שלו, גם בתקופת משבר.

"אבל אם יש איזושהי חריגה מהמארג שלי במשהו, אז כן אעשה שינויים בהתאם לזה. חשוב להסתכל מדי פעם, ואם יש מניה שפתאום קפצה אז אפילו להוסיף כסף או לעשות שינויים בהתאם תוך כדי הדרך".

לקח שלמדתי

"לא להיות ב-FOMO. גם אם אני מרגישה שלפעמים פספסתי איזו עלייה שיכולתי להרוויח בה, אז להבין שזה חלק מהדרך, הכול בסדר ותמיד יש הזדמנויות. גם אם בתקופת זמן כזאת או אחרת זה מרגיש כאילו אין הזדמנויות, למדתי שתמיד יש הזדמנות. דבר נוסף שלמדתי זה לא להיכנס לעסקה מתוך לחץ או בגלל שכולם נכנסים, או מפחד ממה כולם אומרים, אלא באמת להבין מה נכון לי".

בחיים לא אשקיע ב...

"בחיים אני לא אשקיע במשהו שאני לא באמת מכירה את התחום שבו הוא פועל, ולא באמת יודעת עליו מספיק. אני לא אכנס למשהו כי כולם אומרים, אני תמיד אעשה את בדק הבית שלי, ורק אחרי שאבין למה אני נכנסת אשקיע שם. אני חייבת קצת להבין בתחום, להבין מי המתחרים, מה גודל השוק, מה הצפי להכנסות. לא אשקיע בעיניים עצומות".

משהו שאני עוד צריכה ללמוד

"יש הרבה מה ללמוד על שוק ההון, זה לא נגמר. זה תחום שהוא מאוד דינמי ומשתנה, והיום עם כל העולם של בינה מלאכותית זה משפיע המון על הידע שעוד צריך לרכוש. אני מאמינה שבשנים הקרובות זה ישפיע על כל העולם, ועל הכלכלה העולמית, ואנחנו לא נצליח לתפוס את סדר הגודל של זה. חייבים ללמוד את התחום".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"מעדיפה לשתף פחות, אבל יכולה לומר שהשנה למשל עשיתי אחוזים יפים שגם עקפו את ה-500 S&P. ההתעסקות שלי בשוק ההון היא גם אמצעי בדרך שלי להגיע לסכומים גדולים כדי להיכנס להשקעות משמעותיות בנדל"ן, ולא רק להיות מושקעת בשוק ההון.

"אני מאוד מתחברת לתחום הנדל"ן, ואני חושבת שהדרך המהירה באמת להגיע לשם, ושתהיה לי יכולת להשקיע בנכסי נדל"ן, היא על ידי השקעה במדדים ובמניות. אני מקווה להגיע ליעד הזה תוך כמה שנים".

המלצת מעקב

"אני חושבת שתחום הטכנולוגיה זה משהו ששווה לעקוב אחריו, עם כל ההתפתחות של ה-AI, וגם ממליצה לעקוב אחרי אנשים מאוד גדולים בתעשייה הזאת, כמו אילון מאסק שאני מעריצה שלו. יש לו את השיגעונות שלו, אבל בסוף הוא עושה החלטות שהן באמת מושכלות, וממעקב אחרי הפעולות שהוא עושה אפשר ללמוד המון".