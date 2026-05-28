בת 25, סטודנטית, ולא בלחץ כלכלי: הצעירה ששילשה את תיק ההשקעות

מדי שבוע נראיין את המשקיעים החדשים בשוק ההון, ונתחקה אחר דפוסי ההשקעה והתובנות בצד הסיפור האישי.

מי אני | נועה שלמוני, בת 25, מתגוררת בגבעת שמואל. אחרי שירות כקצינת הכשרות (מ"פ טירונים), כיום סטודנטית לתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ועובדת בהפניקס בית השקעות. מבנה תיק השקעות: 40% חשיפה לשוק האמריקאי, בעיקר מדדים רחבים, 40% חשיפה לשוק הישראלי, 10% במניות ו-10% קרן כספית.

נועה שלמוני, בת 25, נמצאת בימים אלה לקראת סיום תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ובמקביל עובדת בהפניקס בית השקעות כמנתחת דוחות כספיים. בעולם ההשקעות היא התחילה להתעניין כבר בגיל 16, וכיום השאיפה שלה היא לשנות את המציאות הקיימת בו: "המנוע האמיתי שלי הוא לשנות את המציאות העגומה שבה רק 18% מהמשקיעים בארץ הן נשים. המטרה שלי היא שהן יהיו לפחות 50% מהמשקיעים בשוק ההון. אם אנחנו 51% מהאוכלוסיה למה שלא נהיה 50% מהמשקיעים?".

כדי שזה יקרה היא פועלת בכמה חזיתות. "אני המנטורית הכי צעירה במועדון האלף (מיזם של סופרסונס ואקסלנס טרייד שמטרתו לעודד נשים להשקיע ולהיות עצמאיות כלכלית, אל"ו), בשירות המילואים שלי כקצינת מבצעים הפכתי לכתובת להתייעצויות פיננסיות עבור כל היחידה שלי, הקמתי את מועדון ההשקעות באוניברסיטת בר אילן שבו אירחנו בכירים ובכירות מהתעשייה, וגם הרצתי בחטיבות ביניים כדי ללמד ילדים על כסף, כי שם הכול מתחיל". את כל זה היא עשתה תוך כדי שירות מילואים פעיל. מאז 7 באוקטובר היא שירתה מעל 250 ימים במילואים כקצינת מבצעים.

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"בגיל 16 התחלתי לעבוד כדי לממן את הרישיון שלי, ואז ראיתי שנוצר לי כסף עודף בעו"ש שלא ממש ידעתי מה לעשות איתו. שמעתי הרבה אנשים שאומרים לא להשאיר כסף בעו"ש ושיש אינפלציה, והתחלתי לחשוב מה אני יכולה לעשות איתו. התחלתי במשהו מאוד בנאלי של לשים כסף במדד 500 S&P דרך הבנק. לא ידעתי באמת דברים מינימליים כמו עמלות ודמי משמורת וכל זה, הבנתי שאני צריכה ללמוד לבד. אז שמעתי קצת מחברים והתחלתי לקרוא על הנושא, ושמעתי על 500 S&P וכך התחלתי.

"כשנכנסתי לקבע בצבא והתחלתי להרוויח יותר, אז נכנסתי לזה יותר לעומק והתחלתי לתכנן אסטרטגיה של איפה אני שמה את הכסף. האסטרטגיה שלי גם השתנתה לאורך השנים. האסטרטגיה היום היא לא מה שהייתה פעם. בהתחלה הבנתי שאני צריכה להשקיע כל חודש סכום קבוע. היום אני משקיעה אחרת, יותר מגוון. יש לי חשיפה לשוק האמריקאי, לשוק הישראלי ומניות".

למה להשקיע בישראל

"זה מאוד ברור למה להשקיע בשוק האמריקאי. ההיסטוריה הוכיחה את עצמה ואני משקיעה שקולה. הסיפור של ישראל קצת יותר מעניין. כשהשתחררתי ב־2021 התחלתי לשמוע על הסכמי אברהם והתחלתי להשקיע פה רק בגלל הפרסומים האלה. עד אז היה לי כסף ב־S&P 500 וקצת בקרן כספית, שהיא כרית הביטחון שאני ממליצה לכל משקיעה ליצור לפני שנכנסים להשקעות. אבל כשהסכמי אברהם פורסמו הבנתי שיש לזה השפעה פוליטית, כלכלית וביטחונית על ישראל, ושיש פה פתיחה של שווקים אזוריים לטכנולוגיה, מים, סייבר, חקלאות ישראלית, והתחלתי להתעניין יותר בשוק המקומי. עם הזמן ראיתי שזה מתפתח וראיתי את החוסן הישראלי ואיך המשק שלנו באמת יודע לצמוח מתוך משברים, בטח השנה כשעברנו לימי מסחר ביום שישי בשביל ליצור זרימת הון זר. והיום אני באמת מאוד מאמינה בשוק הישראלי".

בחיים לא אשקיע ב...

"אני בחיים לא אשקיע במניה שלא קראתי את הדוח הכספי שלה. עשיתי בעבר טעות והשקעתי במניה שלא קראתי את הדוח הכספי שלה, ומאז למדתי שאני לא עושה את זה".

מה הייתה הטעות?

"שנה אחרי שהשתחררתי התחלתי לקנות מניות וקניתי מניה של מטא, כי חשבתי שאני מכירה אותה. זה פייסבוק ואינסטגרם - מי לא מכיר? זה היה ממש לפני שהתחלתי את התואר ופחות ידעתי לקרוא דוחות כספיים, ובאותה תקופה המשקיעים כעסו על ההנהלה כי הם הוציאו הרבה על פרויקט מטא־וורס (Metaverse) שהם לא האמינו בו, ואז המניה צנחה. נורא נבהלתי, מכרתי וזו הייתה טעות, אבל אז הבנתי שאני צריכה לקחת רגע, לשבת לקרוא את הדוח הכספי של החברה שאני משקיעה בה, כי הדוח נותן הרבה מידע על היחסים הפיננסיים, יעדים אסטרטגיים ועוד".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם

"טוויטר. אני לומדת משם הרבה יותר ממקומות אחרים. האלגוריתם מאוד טוב, והוא מציג לי פוסטים מאוד רלוונטיים ועוזר לי להתעדכן גם בשוק ההון". ביטקוין או אתריום

"שום דבר. אני לא משקיעה במטבעות כי אין להם דוח כספי. אני לא מאמינה בדברים שאין להם דוח. כמו שאני לא אשקיע בדולר או באירו". ת"א 35 או 500 S&P

"גם וגם. צריך לשלב כדי ליצור תיק מאוזן". מדדים או מניות

"מדדים. ההיסטוריה מוכיחה שהם מנצחים את המניות, ואנחנו לא מתווכחים עם הסטטיסטיקות. אני לא מאלה שאומרת אל תגעו במניות בכלל, רק בממדים, אבל אני אומרת תעשו את זה בצורה מושכלת וגם לא אחוז מאוד גבוה מהתיק. לדעתי חשוב קצת להתנסות במניות". חשבון בבנק או בבית השקעות

"מי שייקח ממני פחות עמלות. יכולת המיקוח שלנו היא גבוהה וצריך להשתמש בזה".

לקח שלמדתי

"הלקח שלי הוא מהפן הנשי. אני רוצה להגיד לנשים דווקא לא לחכות לפני שהן משקיעות. לא חיכיתי הרבה זמן ונכנסתי לעולם ההשקעות גם בלי שידעתי הכול ועשיתי טעויות, אבל אני לא מתחרטת. נשים מרגישות שהן צריכות להבין 100% משוק ההון בשביל להיכנס, לעומת גברים שמכירים 60% ונכנסים. צריך להשתחרר מהתפיסה הזאת. קודם תיכנסו ואחר כך תמשיכו ללמוד תוך כדי כל הזמן. תשמעו פודקאסט, תקראו ספר, תקראו גלובס ותכנסו לזה".

משהו שאני עדיין צריכה ללמוד

"הלמידה אף פעם לא נגמרת. אני עדיין עושה טעויות היום. בסוף יש לי רגשות ואני מונעת מפחד, וזה משהו שאני עדיין צריכה לעבוד עליו. זה רלוונטי להשקעה שלי במניות, שזאת הדרך שלי ליישם את מה שאני לומדת בחשבונאות ולקרוא דוחות ולהתעמק בחברה".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"אני לא אשתף את הסכום, אבל אני אגיד בכללי שבמהלך התואר שילשתי את הכסף שלי. בזמן שהרבה סטודנטים מסיימים את התואר בלי כלום, אני פיתחתי אסטרטגיות ולמדתי להתנהל כלכלית יותר טוב, וזה משהו שאני ממש שמחה שקרה. אני לא בלחץ כלכלי כסטודנטית".

המלצת מעקב

"השוק הישראלי. אני יודעת שפחות מדברים על זה ויכולים להרים גבה על השוק הישראלי אבל שווה להסתכל עליו ולחקור אותו. ממליצה לעקוב אחרי הבורסה, היא עלתה המון והוכיחה יציבות במלחמה. זה עוד דוגמא לזה שאנחנו, הישראלים, יודעים לצמוח ממשברים".