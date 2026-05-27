חברת אייריס לאבס (Airis Labs), המפתחת תשתית בינה מלאכותית לניתוח מידע חזותי, נחשפת היום (ד') ומודיעה כי גייסה עד כה 60 מיליון דולר מאז הקמתה, מתוכם 31 מיליון דולר בסבב B האחרון, זאת בהובלת קרן PSG Equity. בסבב השתתפו גם הקרנות TLV Partners, Stepstone Group ו־Redseed Ventures, לצד משקיעים פרטיים ובהם איל וולדמן, יסמין לוקץ', ג'ף הורינג מאינסייט פרטנרס ודיוויד צ'ין. במקביל מודיעה החברה על הרחבת מרכז הפיתוח בישראל ועל כוונתה להכפיל את מספר העובדים במהלך השנה הקרובה. החברה, שהוקמה בשנת 2023, מעסיקה כיום כ־50 עובדים בתל אביב ובאזור וושינגטון די.סי, ולדבריה עיקר הגיוסים החדשים יתמקדו בתחומי הפיתוח, המחקר, המוצר, הדאטה והתשתיות.

אייריס לאבס פועלת באחד התחומים הצומחים בעולם הבינה המלאכותית: הפיכת כמויות עצומות של מידע חזותי למידע שאפשר להבין ולפעול על פיו בזמן אמת. כך, המערכת שפיתחה מחברת בין מקורות מידע רבים, בהם מצלמות אבטחה, רחפנים, מצלמות גוף, צילומי לוויין וחיישנים נוספים, ומתרגמת תמונות, וידאו ומידע גולמי לתובנות שניתן לחפש, לנתח ולהסיק מהן מסקנות. הרעיון להקמת החברה החל להתגבש בתקופת המלחמה באוקראינה, כאשר מייסדיה זיהו פער הולך וגדל בין כמות המידע הוויזואלי שנאסף בעולם לבין היכולת האנושית לעבד אותו. "ראינו עולם שבו הכל מצולם כל הזמן, אבל כמעט בלתי אפשרי לאדם לנתח את כל החומר הזה", אמר לגלובס נועם פרידמן, מייסד שותף ומנכ"ל החברה. "הרעיון היה לקחת את כל החיישנים הוויזואליים שפועלים כיום, החל ממצלמות ועד צילומי לוויין, ולרכז אותם במקום אחד כך שמכונה תוכל להבין מה באמת קורה בעולם הפיזי".

סייעה לכוחות הביטחון

פרידמן הקים את החברה יחד עם עמוס להב ורותם אבלס, שלושתם יוצאי קהילת המודיעין ובעלי ניסיון בעולמות הביטחון והטכנולוגיה. פרידמן עצמו עבד בעבר ב-NSO. החברה הוקמה חודשים ספורים בלבד לפני אירועי ה־7 באוקטובר, וזמן קצר לאחר מכן כבר החלה לפעול בסביבות מבצעיות. כך, המערכת שפיתחה סייעה לכוחות הביטחון בניתוח מידע חזותי לצורך זיהוי ואיתור חטופים לאחר מתקפת ה־7 באוקטובר וכן במיפוי פעילי טרור ואזורי פעילותם. בחברה אומרים כי היכולת לחבר במהירות בין מקורות מידע רבים ולייצר תמונת מצב ראשונית הפכה לכלי משמעותי בימים הראשונים של המלחמה. לדבריה, העבודה בתנאים אלה עיצבה את המוצר סביב צרכים מבצעיים אמיתיים ולא סביב ניסויים בתנאי מעבדה.