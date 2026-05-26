מנכ"ל אנבידיה: לא משנה מה ילדים ילמדו בעידן ה-AI

בתחילת השנה, בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, עמד ג'נסן הואנג על הבמה והכריז כי מקצועות העתיד הם "שרברבים, חשמלאים, עובדי בניין ופלדה וטכנאי רשתות". ביום ב' האחרון, כך מדווח אתר הביזנס אינסיידר, התראיין הואנג לערוץ Channel News Asia הסינגפורי, והעביר מסר מרגיע: הורים יכולים להפסיק לדאוג בנוגע למה שילדיהם ילמדו בעידן הבינה המלאכותית.

● וויקס נערכת לפיטורי 800-1,000 עובדים

● WSJ | כיצד אני מחליט אילו עובדים ניתן להחליף כבר עכשיו בבינה מלאכותית

"אני חושב שזה לא ישנה. כל הדברים שהיו חשובים בעבר יישארו הדברים שיהיו חשובים בעתיד". הואנג הוסיף כי במקום לחפש מקצועות שהם "חסינים בפני AI", על סטודנטים להתמקד בשימוש בבינה מלאכותית כדי להעמיק את הלמידה שלהם ולשפר את המיומנות שלהם.

מנכ"ל אנבידיה ציין תחומים כמו עיתונאות, סיפור סיפורים (storytelling), אמנות ועיצוב כדוגמאות לכאלה שיישארו בעלי ערך גם כשהבינה המלאכותית תהפוך דומיננטית אפילו יותר.

הואנג דיבר על התכונות שיידרשו לילדים כדי להצליח בעידן ה-AI, ועל המיומנויות שעל הורים לסייע לילדיהם לפתח - כגון סקרנות ויכולת הסתגלות, תקשורת ובניית מערכות יחסים - וטען כי הבינה המלאכותית תדחוף בסופו של דבר אנשים לעבודה ברמה גבוהה יותר, הדורשת שיקול דעת ויצירתיות. "עבודה היא כמו סל של משימות", הוא אמר. "רבות מהמשימות הללו יהפכו לאוטומטיות. והתחושה שלי היא שכתוצאה מהאוטומציה, נוכל להתמקד בחלקים הקשים יותר של העבודה שלנו".

תשוקה, כישרון, תועלת חברתית ואינטראקציה אנושית

בכירים בתעשייה ובמחקר של בינה מלאכותית הביעו דעות דומות כשנשאלו מה היו מייעצים לילדיהם ללמוד, כפי שפורסם ב"וול סטריט גו'רנל" בפברואר. מתשובותיהם עולה כי השקעה במדעי היסוד, כמו מתמטיקה, חיונית לפיתוח החשיבה הלוגית הנדרשת להבנת מערכות ה-AI, אך פוליסת הביטוח האמיתית מול השינויים המהירים טמונה דווקא בלימודי מדעי הרוח. לימודים אלו מקנים כישורים מטא-קוגניטיביים של גמישות, הסתגלות וחשיבה ביקורתית, שהופכים קריטיים מאחר שהתקשורת עם המחשב מבוססת על שפה טבעית, הקשר והבעת כוונה. מעבר למיומנויות האלו, מה שיבטיח לדעתם קריירה משמעותית ויציבה הם עיסוקים המשלבים תשוקה וכישרון אישי עם תועלת חברתית, תוך דגש על אינטראקציה אנושית. כך גם מקצועות המבוססים על חמלה, טיפול וקשר בין-אישי כמו סיוע לחלשים בחברה, רפואה והגנה על הסביבה - תחומים שבהם הטכנולוגיה לעולם לא תוכל להחליף את האדם.

חלק ממנהיגי הטכנולוגיה, אילון מאסק למשל, חוזים כי הבינה המלאכותית תייתר בעתיד את העבודה האנושית. מאסק צוטט בינואר במגזין Fortune כשאמר שעבודה תהיה "אופציונלית כמו גידול ירקות בגינת הבית". הואנג, בניגוד לכך, הדף בראיון את החששות מכך ששימוש נרחב ב-AI עלול להפוך אנשים לפחות אינטליגנטים או לעצלנים יותר.

הוא השווה את עליית ה-AI לעליית המחשבים האישיים, האינטרנט והסמארטפונים, וטען שגלי הטכנולוגיה הקודמים העצימו את השאפתנות האנושית ולא הפחיתו ממנה. "האם נעשינו עסוקים יותר או פחות? אני חושב שהתשובה היא שנעשינו עסוקים יותר", אמר הואנג.