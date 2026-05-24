כיצד אני מחליט אילו עובדים ניתן להחליף כבר עכשיו בבינה מלאכותית

מתיו פרינס הוא מנכ"ל קלאודפלייר

לאחרונה, פיטרתי יותר מ־20% מכוח העבודה שלנו. לא עשיתי זאת משום קלאודפלייר נמצאת בקשיים. אנחנו מציגים צמיחת הכנסות בשיא, תזרים המזומנים החופשי שלנו חזק, ואנחנו מצרפים מספר חסר תקדים של לקוחות ברחבי העולם. עשיתי זאת משום שהעולם העסקי משתנה, וכדי להמשיך להוביל את העתיד, קלאודפלייר צריכה להשתנות יחד איתו.

לא מצאנו תקדים נוסף בהיסטוריה העסקית של ארה"ב לחברה ציבורית שצומחת ביותר מ־30% ובמקביל מפטרת יותר מ־20% מכוח העבודה שלה. ובכל זאת, סביר להניח שהמהלך שביצענו יהפוך לנורמה במהלך השנה הקרובה. זהו סיפור על בינה מלאכותית, אך מנהלים ופרשנים לא מבינים איך הטכנולוגיה הזו תשבש את עולם העסקים ומי צפוי להיפגע ממנה.

מי הכי חשובים לעסק

כדי להבין את הסוגיה, חזרתי לספר שפורסם ב־1954, עשרים שנה לפני שנולדתי: "ניהול הלכה למעשה" מאת פיטר פ' דרוקר. דרוקר בוחן את התפקידים השונים בתוך כל עסק, ואני הייתי מחלק אותם לשלוש קטגוריות: בונים, אנשי מכירות ואנשי בקרה.

בונים מפתחים מוצרים; אנשי מכירות מוכרים את המוצרים האלה; אנשי בקרה עושים את כל היתר: ביקורת פנימית, ניהול הכנסות, כספים, משפטים, ציות לרגולציה, ניהול ביניים, תפעול ועוד ועוד. בניגוד לתחזיות של חלק מהאנליסטים, הבונים לא הולכים לשום מקום. אם מהנדס בצוות שלי יכול כיום להיות יעיל פי 10, אני אגייס כמה שיותר מהם.

גם אנשי המכירות אינם צפויים להיעלם. בני אדם עדיין שולטים בתקציבים, והם רוצים לקנות מאנשים שמקדישים זמן להבין את הצרכים שלהם, לבנות אמון ולפתור כל בעיה שמתעוררת.

גם אנשי הבקרה חיוניים לעסק, אך הם שונים משתי הקבוצות האחרות. את הטובים ביותר קשה למצוא. הם עובדים בחריצות מאחורי הקלעים, אינם מחפשים את ההכרה שמגיעה עם תפקידים בחזית העסק, ובאופן אידיאלי מחזיקים בפרספקטיבה עצמאית משאר הארגון. דרוקר טוען בספרו שמדידת פעילות עסקית היא חשובה, אך לקוחות נרכשים באמצעות בנייה ומכירה. העסקים המצליחים ביותר ישאפו למקסם את ההשקעה בשתי הפונקציות הללו.

שלום לדרג הביניים

הבינה המלאכותית אינה מאיימת על הבונים או על אנשי המכירות, אך היא בהחלט מאיימת על אנשי הבקרה. מערכות בינה מלאכותית, שאינן מתעייפות, פועלות באופן עצמאי, יעילות וזמינות בכל עת, מסוגלות כיום למדוד ארגון ברמת פירוט ודיוק אובייקטיביים - שבעבר הייתה בלתי אפשרית אפילו עבור העובדים הטובים ביותר.

בעבר, מחלקת הביקורת הפנימית בקלאודפלייר הייתה בוחרת בכל רבעון מספר מצומצם של תחומי סיכון עסקיים לבדיקה מעמיקה. כיום, אנחנו עוברים למערכת שבה כל סיכון עסקי מבוקר באופן שוטף. אנחנו סוגרים את הספרים מהר יותר, מבצעים פחות טעויות ומאתרים בצורה אמינה יותר את אלה שכן מתרחשות. וכמנכ"ל, מעולם לא היו לי כלים טובים יותר למדוד בדיוק כיצד העסק מתפקד, כולל זיהוי העובדים המבטיחים ביותר בארגון.

הרוב המוחלט של העובדים שפיטרנו בשבוע שעבר היו אנשי בקרה. קיצצנו במנהלי הביניים ברחבי הארגון משום שהבינה המלאכותית מאפשרת לנו להגדיל את מספר העובדים שכל מנהל אחראי עליהם, ועדיין למדוד את ביצועי הצוותים ולהנחות אותם ביעילות. צמצמנו משמעותית את צוות השיווק שלנו, וגם בצוות הפיננסים.

אך הפיטורים לא נועדו לצמצם את מספר העובדים. למעשה, יש לנו מספר שיא של משרות פתוחות. אני צופה שבשנים הקרובות מספר העובדים שלנו ימשיך לגדול. כעת, אנו יכולים להשקיע יותר באנשים בתחומים שמניעים צמיחה.

ה־AI יסייע ביצירת ערך

קיבלנו כמעט מיליון מועמדויות לכאלף משרות התמחות בתשלום. המתמחים שגייסנו מוכשרים מאוד ובעלי אוריינטציה טבעית לבינה מלאכותית. כולם משתייכים לקבוצת הבונים או אנשי המכירות. הדור הבא שימציא דרכים להניע את העסק. בעזרת AI אנו יכולים כעת למדוד טוב יותר את התרומה שלהם ולזהות בצורה מדויקת את מנהיגי העתיד. ה־AI אינו מבשר על עתיד עגום של אבטלת צעירים, אלא ההפך.

הבינה המלאכותית לא תחסל את כל המשרות. אולם היא תשנה כל עסק. היא תאפשר לנו למדוד טוב יותר ארגונים, כך שבצוותים יוכלו להתמקד ביצירת ערך והפקת תועלת ממנו: בנייה ומכירה.