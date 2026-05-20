לא ג'וניורים: העובדים שחברות הטכנולוגיה עדיין מחפשות

זו אמורה להיות תקופה קשה למהנדסי תוכנה: תכנות הוא אחד השימושים הראשונים והפופולריים ביותר בבינה מלאכותית, וגלי הפיטורים מתפשטים ברחבי תעשיית הטכנולוגיה. למרות זאת, מודעות הדרושים במגזר טכנולוגיית המידע ומדעי המחשב מתרבות, ומגייסים אומרים שחברות שוכרות שוב עובדים.

אלא שיש קאץ' - הן מחפשות אנשים ברמות בינוניות ובכירות, וכישרונות טכניים מובילים אחרים שיכולים לרתום את הכוחות החדשים של הבינה המלאכותית.

"מהנדס מנוסה אחד יכול לייצר תפוקה של צוות שלם", אומר כריס אבאס, מנכ"ל חברת הגיוס Talentful, שעובדת עם חברות טכנולוגיה המצויות בצמיחה מהירה. "זה לא בהכרח עניין של כמות האנשים שהם מעסיקים, אלא את מי, ובאילו תפקידים".

מודעות דרושים בתחום ה־IT ומדעי המחשב עלו ב־14.2% באפריל 2026 ביחס לשנה קודמת, לפי שוק התעסוקה המקוון ZipRecruiter, אך ישנו פיצול בביקוש: חלקן של מודעות הדרושים למשרות התחלתיות במגזר הטכנולוגיה ירד מ־8.1% לפני שנה ל־7.4% באפריל. חלקן של המודעות למשרות בכירות, לעומת זאת, עלה מ־38.8% ל־43.1%.

Cloudflare הייתה חברת הטכנולוגיה האחרונה שהודיעה, בשבוע שעבר, על גל של קיצוצי משרות כחלק מתוכנית ארגון מחדש הנובעת משימוש בבינה מלאכותית. המהלך הגיע אחרי מהלכי פיטורים במטא ובקוינבייס. חברת התשלומים בלוק של ג'ק דורסי, פיטרה 40% מן העובדים שלה בפברואר, וייחסה זאת למעבר לכלי בינה מלאכותית.

יועצים תכניים ומנהלי צוות

אבאס אומר שמנהלים רבים בדרג הביניים מפוטרים, אך חברות עדיין מחפשות מהנדסים מנוסים יותר שיעבדו כיחידים במסלול מקצועי ללא ניהול עובדים (Individual Contributors). מאחר שבינה מלאכותית עדיין עושה הרבה שגיאות קידוד, הם יכולים לבצע אבטחת איכות. נוסף על כך, הם יכולים לנהל צוות של סוכני בינה מלאכותית, ובכך להגביר את הפרודוקטיביות.

הוא מוסיף כי הביקוש לתפקידים טכניים אחרים עולה גם הוא, לרבות בתפעול ותחזוקה של בינה מלאכותית. מעסיקים מגייסים גם מהנדסי פתרונות, המטמיעים בינה מלאכותית ומשמשים כיועצים טכניים. עבור אבאס, סימן ברור לכך ששוק העבודה משתפר הוא כאשר אנשים מתחילים לפנות לעובדים שלו ולנסות לגייס אותם, מה שקורה לאחרונה.

"יש כאן פרדוקס מעניין", אומר אנדי צ'לנג'ר, סמנכ"ל הכנסות בחברת ההשמה Challenger, Gray & Christmas. "אנשים שיכולים להשתמש בבינה מלאכותית כדי לבנות תוכניות ולחבר חלקים שונים בחברה שלך - ולעשות את כל השירותים האלה בעזרת קידוד בינה מלאכותית - מבוקשים יותר מאי פעם, משום שהם יכולים לעשות כל כך הרבה, כל כך מהר".

התפקיד החדש: מטמיעי בינה מלאכותית

אהרון לוי, מנכ"ל ספקית שירותי הענן Box, אומר שהוא רואה כמה חברות טכנולוגיה שמגייסות יותר מהנדסים, בעוד שאחרות מצמצמות את כוח האדם שלהן. אך בקרב לקוחות Box - המשתייכים למגוון תעשיות - הוא רואה ביקוש לסוגים חדשים של תפקידים טכניים.

"בינה מלאכותית היא די מסובכת להטמעה", הוא אומר. "אין ספק שכל בנק, כל חברת תרופות, כל חברת שירותי בריאות וכל יצרן יגייסו המון אנשים כדי להטמיע סוכנים".

לאחרונה לוי כתב ב־X על תפקיד חדש שנמצא במגמת עלייה - תפקיד שהוא מגייס עבורו כעת בחברה שלו - מישהו שיכול לחבר מערכות בינה מלאכותית בכל התשתית הטכנית של החברה.

"במקרים מסוימים, האדם הזה עשוי להבין את התהליך העסקי מספיק טוב כדי לעשות זאת לבדו, אך ברוב המקרים אני צופה שהוא יעבוד עם העסק ישירות כחלק אינטגרלי ממנו", כתב.

מחקר ראשוני של ZipRecruiter מראה שכאשר מדובר בתפקידים הדורשים מומחיות בבינה מלאכותית, חברות מדגישות את הצורך במיומנויות רכות כמו תקשורת ושיתוף פעולה. כך אומרת ניקול באצ'וד, כלכלנית העבודה של ZipRecruiter.

"ככל שבינה מלאכותית מטפלת יותר במשימות רקע, פונקציות הליבה של תפקידי טכנולוגיה אלה נעשים יותר בין־אישיים וממוקדים באדם", היא מוסיפה.

מהנדסים ללא מיומנויות ספציפיות לבינה מלאכותית עדיין מתקשים למצוא עבודה, גם אם יש להם ניסיון כולל של שנים רבות, לדברי ויקטור ג'נולאיטיס, מנכ"ל חברת הייעוץ לתעסוקת IT, Janco Associates.

רבים מן המובטלים בעלי הניסיון הטכנולוגי "נוטים להיות אנשים שעבדו עם מערכות ותיקות או כאלה המתקרבים לגיל פרישה", הוא אומר. "האנשים המעטים שמתקבלים לעבודה הם אלה שכבר עשו משהו בתחום הבינה המלאכותית ובעלי רקורד מוכח". עם זאת, הוא צופה ששוק העבודה בתחום ה־IT יצמח לראשונה מאז המיתון שלאחר הקורונה, אם הסכסוך באיראן יסתיים עד אוגוסט.

החברה שעדיין מחפשת מתמחים

יש לפחות שחקן מרכזי אחד שפועל בניגוד למגמה הזו: מנכ"ל Amazon Web Services (AWS), מאט גרמן, אמר לאחרונה שאמזון תגייס, בשנת 2026, 11 אלף מתמחים בהנדסת תוכנה ועובדים בתחילת דרכם, כפי שעשתה בשנים קודמות (כך דווח על ידי Business Insider). זאת אף על פי שהחברה קיצצה 16 אלף משרות בינואר.

"אנחנו עדיין צריכים אנשים", אומרת קים מג'רוס, סגנית נשיא לחינוך גלובלי ב־AWS.

"11 אלף המפתחים שאנחנו מגייסים ברחבי החברה ימשיכו לעזור לנו לשפר את מה שאנחנו עושים היום". החברה עדיין תחפש דרכים לייעל כל זרימת עבודה, היא מוסיפה.