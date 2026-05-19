לא רק כיפת ברזל: רפאל חשפה מערכת הגנה על רחפנים

רפאל מוכרת היטב בשוק העולמי של מערכות ההגנה, בין אם אלו הגנה אווירית כמו "כיפת ברזל" ו"קלע דוד", ובין אם אלו הגנה אקטיבית בתצורה של המערכת "מעיל רוח". עם זאת, בחברה שמוכרת בזכות קצב המו"פ (מחקר ופיתוח) הגבוה שלה, ממשיכים להתחדש ובתערוכת הלוחמה האלקטרונית AOC שנפתחה היום (ג') היא הפתיעה עם מערכת חדשה: מערכת הגנה על רחפנים "סטורם שילד".

● בלעדי | ביקור מייסד ענקית הביטחון מארה"ב שכמעט הוביל לרכישת קלע הישראלית

● בכמה מוערך הנזק לחברות מתחילת המלחמה

בסביבת הלוחמה המודרנית ישנם אמצעים רבים ליירוט כלי טיס בלתי מאוישים, גדולים ובעיקר קטנים. יש טילים המשוגרים ממטוסים, מיירטים ממערכות הגנה ולוחמה אלקטרונית שעשויה להשתלט על הכלי ולהנחית אותו. בה בעת, ישנם שיבושים: ג'אמינג או ספופינג. בג'אמינג, משבשים את התקשורת של המפעיל עם הרחפן, במטרה שהוא יירד לקרקע או יטוס עד שהסוללה תתרוקן והוא ייפול. ספופינג הוא מתן אות שגוי כדי לפגוע ביכולות ניווט ה־GPS. סוגייה מעניינת היא עד כמה הפעלת היכולות האמריקאית הזו מגיעה מצמרת המערכת הביטחונית האמריקאית.

כשהלוחמה האלקטרונית היא נרחבת, וכל־כך הרבה כלי טיס בלתי מאוישים ובמיוחד זעירים מופעלים, קשה למצוא בשוק מענה. על כן, רפאל יצרה את סטורם שילד שמספקת הגנה עצמית לכלי הטיס, והטעיות מול האיומים. במערכת מבוססת התוכנה יש משדר AESA מתקדם ויכולות DRFM (זיכרון תדר רדיו דיגיטלי), שיוצרים אותות - ומטעים מכ"מים.

ניתנת לשדרוג עתידי

כנדרש בעולם הכטב"מים, סטורם שילד היא קלת משקל. הסיבה לכך היא שככל שמטעינים יותר משקל על כלי טיס, משך ההפעלה האפשרי שלו מתקצר. הכיסוי של המערכת הוא 360 מעלות במטרה שגם אם האיום מגיע מנקודה שאינה בכיוון הטיסה, הכלי עדיין לא יינזק. על אף ריבוי האיומים בזירות, סטורם שילד גם יודע לזהות את מקור האיום. בדומה למגוון מוצרים בתחום הביטחוני, המערכת ניתנת לשדרוג עתידי על גבי הפלטפורמות.

המערכת החדשה מצטרפת ליכולות הקיימות המוכרות של רפאל, מתחום הלוחמה האלקטרונית. אלו כוללות את "לייט שילד" שמאפשרת למטוס התוקף לחמוק מחיישני הגילוי של האויב ולהתרכז בביצוע המשימה; ואת "סקיי שילד, שהיא הדור השלישי של מערכות לוחמה אלקטרונית למטוסים. מערכת מאשרת התחמקות ושיבוש למערכות הגילוי של האויב.

המערכת השלישית והבולטת היא "אקס גארד": מערכת הטעיה מוטסת ומתקדמת, מבוססת טכנולוגיית סיבים אופטיים. המערכת מושכת את הטיל התוקף הרחק מהמטוס על ידי יצירת אות מטרה שקרי ואטרקטיבי יותר, אשר גורם לסטיית הטיל המתביית. התוצאה הסופית היא שהטיל התוקף מתפוצץ, הרחק מהפלטפורמה שאליה כוון.