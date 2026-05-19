מטא נערכת מחר (ד') לאחד ממהלכי הקיצוצים המשמעותיים שלה בשנים האחרונות: החברה צפויה לפטר כ־10% מעובדיה - כ-8,000 איש. הקיצוצים אינם מסתכמים בצמצום כוח אדם בלבד, אלא משקפים שינוי עמוק באופן שבו ענקית הטכנולוגיה מבקשת לעבוד, לנהל צוותים ולפתח מוצרים בעידן הבינה המלאכותית.

הפיטורים ההמוניים מרחפים מעל עובדי מטא כבר שבועות. החברה הודיעה על הפיטורים ההמוניים באפריל האחרון ועד הרגע האחרון אף עובד אינו יודע אם יסיים את דרכו בענקית הטכנולוגיה.

עובדי החברה, שעד הרגע האחרון לא יודעים אם יהיו בין המפוטרים, אמרו לביזנס אינסיידר "זה קצת סוריאליסטי שאחד מכל עשרה אנשים עומד להיפגע, ואף אחד לא יודע איך הרשימות נבנות. זה מרגיש כאילו אנשים פשוט נמצאים במצב המתנה עד יום רביעי".

אדל וו, עובדת לשעבר במטא, תיארה תמונה דומה בפוסט שפרסמה ברשת X "החברים שלי שעדיין שם או פשוט מחכים בתקווה שיפטרו אותם, או חרדים מאוד כי העבודה הזו היא גלגל ההצלה שלהם".

עובד נוסף בחברה סיפר לביזנס אינסיידר על תופעה מטרידה בה פשוט הופיעו לקראת גל הפיטורים ההמוני ארגזים ריקים רבים במשרד "כסימן מבשר רעות". העובד סיפר כי במשרדי החברה במנלו פארק הופיעו "ארגזים גדולים וריקים רבים. אף שלא נאמר לעובדים מדוע הארגזים שם. אני משער שהם מיועדים לזריקת החפצים אחרי יום רביעי".

קיצוצים למען שיפור תהליכי עבודה

השבוע (ב') נחשף ברויטרס מסמך פנימי שהופץ לעובדי החברה בו ענקית הטכנולוגיה פירטה על תוכנית הפיטורים שלה בשבוע הקרוב ואמרה כי הקיצוצים בכוח האדם ילוו בסבב של שינוי ארגוני שמטרתו לשפר את תהליכי העבודה סביב החדשנות של החברה בתחום הבינה המלאכותית. כפי שרויטרס דיווחה בעבר קיצוצי עומק נוספים צפויים בהמשך השנה.

במסמך שהופץ לעובדי החברה סמנכ"לית משאבי האנוש של מטא ג'אנל גייל כתבה לעובדים כי החברה מתכננת להעביר 7,000 עובדים ליוזמות חדשות הקשורות לתהליכי עבודה מבוססי AI, ולבטל תפקידי ניהול. נוסף על כך, לדבריה, "מנהלים רבים יכריזו על שינויים ארגוניים". בנוסף לדבריה, "כעת אנחנו נמצאים בשלב שבו ארגונים רבים יכולים לפעול במבנה שטוח יותר, עם צוותים קטנים יותר של קבוצות שיכולות לנוע מהר יותר ולקבל בעלות רבה יותר".

גייל גם הבהירה לעובדים "אני יודעת שזה משאיר את כולם עם כמעט חודש של עמימות, וזה מערער מאוד".

מטא לא הגיבה לבקשת תגובה של הביזנס אינסיידר.