השיחות מרשות המסים שגרמו בהלה בקרב יועצי מס בחמש בבוקר

היום (ב') אלפי מייצגים - יועצי מס, רואי חשבון ועורכי דין - קיבלו החל מהשעה 5:00 לפנות בוקר שיחות טלפון "חשודות" מרשות המסים המיידעות אותם על קבלת "קוד אימות" שהופק עבורם להתחברות לאזור הפרטי ברשות המסים, הגם שלא ניסו לבצע כל פעולה במערכת של רשות המסים.

מייצגים רבים שפנו אל גלובס מספרים כי מדובר באירוע מטריד שמטיל חשש כבד בנוגע לאבטחת המידע הרגיש שנמצא במערכת המיחשוב של הרשות, הכולל פרטים אישיים על אזרחים, פרטים כלכליים, פרטי חברות ועסקים ויכול לספק גישה לכספים ולמידע חסוי.

מרשות המסים נמסר, כי לא מדובר בתקלה במערכת של הרשות או במתקפת סייבר. "מדובר בתקלה במערכת של ממשל זמין, הנותנת שירות הודעות למשרדי הממשלה. יש לפנות אליהם לקבלת תגובה", נמסר.

"מדובר ב'כאוס מוחלט'"

בינתיים המייצגים סוערים. "החל מסביבות השעה 5:00 לפנות בוקר התעוררו אלפי מייצגים יועצי מס ורואי חשבון בבהלה אדירה לשיחות טלפון ממספר חסום, המקריאות קוד אימות של רשות המסים ומפנות למוקד הונאות. מיותר לציין שבמציאות הביטחונית של ימינו, כאשר רבים מהמייצגים הם הורים, בני זוג לחיילים בחזית, שיחת טלפון חסומה לפנות בוקר היא גורם לחרדה עצומה", אומרת יועצת המס דנה זיטלווי, סגנית נשיא לשכת יועצי המס. "מתוקף תפקידי בלשכת יועצי המס, התרכזו אצלי מהבוקר מאות פניות של קולגות מודאגים שיתכן שנפלו קורבן למתקפת סייבר. חשוב לציין שנכון לשעה זו, עדיין מתקבלות שיחות טלפון מהסוג הזה. בסביבות השעה 8:00 בבוקר פניתי באופן ישיר לגורמים הרלוונטיים בשע"ם כדי לקבל תשובות מיידיות. מהנהלת שע"ם נמסר לי כי הנושא נמצא בבדיקה. כרגע נבחן האם מדובר בכשל טכני חמור במערכת ההודעות של הרשות או באירוע הונאה וסייבר".

עו"ד ויועץ המס שחר שאבי, מוסיף כי "כיוון שמדובר על נושא רגיש מאד ומי שישיג קוד זיהוי ממייצג יכול לעשות בו שימוש לרעה כמו הנפקת ייצוגים, חשבוניות פיקטיביות עם מספרי הקצאה ועוד נוצרה בהלה גדולה בקבוצות הווטסאפ ופניות רבות הגיעו למשרדי לשכת יועצי המס, אך בשעת בוקר מוקדמת כזו שירות הלקוחות הטלפוני של רשות המיסים לא עובד".

אחד המייצגים מתאר את המצב כ"כאוס מוחלט", לאחר שהתברר שכל עובדי משרדו קיבלו את השיחות המוקלטות.

משעות הבוקר המוקדמות מתקיימות שיחות ערות בקבוצות הווטסאפ המקצועיות של המייצגים בעניין, מהן עולה כי כולם קיבלו את הטלפונים החשודים. מי של ענה לשיחה בחמש בבוקר, זכה לשיחות חוזרות ונשנות ללא הפסקה במשך שעתיים ויותר, עד שענה.

"מטורף. קיבלתי 10 שיחות מהבוקר", כותב אחד המייצגים בקבוצת ווטסאפ מקצועית, ואחר עונה: "כל השיחות מחסוי. זה לא נפסק. הפסקתי לענות". "קיבלתי שיחה מוקלטת עם קוד אימות שהופק לי כשאני לא הפקתי קוד כזה...מה זה אומר?", כותב מייצג נוסף, ואז גל של מייצגים עונים "גם אני".

בשיחה המוקלטת נאמר: "הפקנו עבורך קוד אימות במערכת המייצגים. הקוד הוא ****. לא ביצעת את הפעולה אין למסור או להקליד את הקוד. יש לדווח למוקד הסייבר 02-5688444 רשות המסים".

"המדינה מתפרקת", אומר מייצג, "אין להם אבטחת מידע. צריך יחידת סייבר ברשות המסים", אומר מומחה מס שמתמודד מהבוקר עם השיחות החוזרות".

לפני זמן קצר נשלחה הודעה ממערך הדיגיטל לחלק מהגופים הממשלתיים על כך שמדובר בתקלה רוחבית במערכת ההודעות הממשלתית, בזו הלשון: "לקוחות יקרים שלום רב, קיימת תקלה בהקראה קולית של קוד OTP בעת הזדהות. הנושא נמצא בטיפול מול הספק, נעדכן בהתאם. מספר קריאה: INC0097863 בברכה, צוות הבקרה, מערך הדיגיטל הלאומי.

ואולם, את מומחי המס זה לא מרגיע. "המידע ברשות המסים רגיש ביותר והפקת קוד התחברות רוחבי לכלל המייצגים עלול ליצור פרצה לניצול לרעה של המידע עבור גורמים עברייניים", אומר מומחה מס שקיבל את שיחת "קוד האימות".