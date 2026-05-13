גיל הפרישה

סמוטריץ' מכחיש: גיל הפרישה לא יעלה ל-70

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הבהיר כי אין מתכננים באוצר רפורמה בגיל הפרישה וגם לא בנוגע לפטור ממע"מ באילת

אורן דורי 16:30
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: ניב מוסמן
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: ניב מוסמן

"גיל הפרישה לא יעלה לגיל 70. הנושא לא על הפרק", כך כתב היום (ד') שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בפוסט שהעלה ברשתות החברתיות. עוד ציין כי "הפטור ממע"מ לעיר אילת ישאר. תושבי העיר יכולים להיות רגועים".

את הדברים הבהיר סמוטריץ' בהמשך לפרסומים בתקשורת לפיהם באוצר מתכננים את הרפורמות בגיל הפרישה והפטור ממע"מ באילת במסגרת תוכנית רב-שנתית. "אני רואה דיווחים כוזבים באתרים. עיתונאים לא פנו אלי בנושא כדי לשאול ולברר, זה לא רציני וכך גם נראים הדיווחים האלה", כתב סמוטריץ'.

יצוין שהעלאת גיל הפרישה וביטול פטור המס בעיר הדרומית הם לא כוונות זרות לאוצר. אף שמבירור עם גורמים שונים במשרד נראה שאין באמת דיונים או תוכניות קונקרטיות בפסים אלה, הרי שבשנים קודמות כבר ניסו באוצר וברשות המסים לבטל את הפטור ממע"מ. ובאשר לגיל הפרישה, האוצר כבר הצליח ב-2022 להעלות אותו לנשים, בתהליך הדרגתי מ-62 ל-65. האפשרות להעלאת גיל הפרישה גם לגברים נידונה באותה הזדמנות ונפסלה, אף שבמוסד לביטוח לאומי המליצו באותה עת להעלותו מ-67 ל-70.

גורמים באוצר מסבירים באשר להעלאת גיל הפרישה כי נכון להיום אין כל היתכנות למהלך. "גם אם מישהו במשרד רשם את זה באקסלים שלו כיעד שיש לשאוף אליו בשנים הבאות, זה לא אומר שמדברים על תוכנית כזאת במציאות", אומר גורם באוצר.