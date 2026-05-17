החברה הביטחונית הסודית והפיצוץ החריג בבית שמש

ישנן חברות ביטחוניות שנמצאות באופן קבוע בכותרות, אבל יש כאלו שאוהבות להשאיר את עצמן ואת פעילותן מאחורי הקלעים. אחת מהן היא תומר. ובכל זאת, במוצאי שבת עלתה החברה הממשלתית לכותרות בעקבות פיצוץ גדול שהתרחש במתקן שלה סמוך לבית שמש. אם כך, מהי תומר? כיצד היא נוסדה? ומה היא מייצרת? גלובס עושה סדר.

מה ניתן לומר על הפיצוץ?

הפיצוץ התרחש בשבת בלילה במתקן של תומר באזור בית שמש. מהחברה נמסר כי "מדובר בניסוי שגרתי, שהתנהל לפי תכנון - והשיג את כל יעדיו כמתוכנן". גורם המעורה בפרטים אמר לגלובס, כי "בהתאם לשגרה, נמסרה הודעה מוקדמת לכל כוחות ההצלה, ואף גוף חירום לא הוזעק בעקבות ביצוע הניסוי".

האם זהו אירוע חריג?

פיצוץ דומה התרחש במתקן של תומר בבית שמש ב-2021, וגם אז מסרו בחברה הביטחונית כי מדובר בניסוי מתוכנן מראש.

מהם תחומי הפעילות של תומר?

תומר היא מוקד ידע לאומי בהנעה רקטית שפועלת בשלושה נדבכים: טילים ורקטות; לוויינים; והגנה אווירית. בהיבט הטילים והרקטות, תומר מפתחת ומייצרת מנועים רקטיים לטילים מונחים ולמערכות ארטילריה למגוון טווחים.

בין האמצעים שתומר מהווה גורם אינטגרלי בהם נמנים ה"רומח" - טיל מדויק לטווח של כ-40 ק"מ, שנמצא בשימוש מבצעי של חיל התותחנים; "כידון קסום" - רקטה ארטילרית לטווח של 30 ק"מ; "אקסטרא" - טיל לטווח של 150 ק"מ; "רמפייג'" - טיל אוויר-קרקע לטווח של כ-150 ק"מ; ו"נץ דורס" - טיל מדויק לטווח של 300 ק"מ.

בתחום הלוויינים התעשייה האווירית נחשבת אומנם לבית החלל של ישראל, אבל גם כאן התלות הלאומית היא בתומר, שמפתחת ומייצרת עבור מערכת הביטחון את המנועים הרקטיים במשגר הלוויינים "שביט", המאיץ את לוויין האופק למשימותיו. לווייני אופק נועדו למשימות מודיעין של איסוף מידע חיוני, ומשוגרים לחלל מבסיס חיל האוויר במרכז הארץ. המנועים המשולבים במשגר השביט הם מהמתקדמים בסוגם בעולם.

במערכות ההגנה האווירית, המנועים של תומר מצויים במערכות שהחברות הישראליות מספקות הן לחיל האוויר והן לצבאות זרים. בראש ובראשונה, המנועים שמייצרת תומר נמצאים בטילי היירוט של חץ 2 וחץ 3. בה בעת, החברה מצויה בפיתוח מתקדם של המנועים למערכת חץ 4, שמיועדת להחליף את חץ 2. תומר גם אמונה על המנועים לטיל המטרה "אנקור כסוף" שמיוצר ברפאל, ומדמה את הטיל הבליסטי שאותו נדרשות מערכות חץ ליירט.

מערכת נוספת של התעשייה האווירית שבה תומר מהווה גורם קריטי, ודווקא לא מהווה חלק אינטגרלי ממערך ההגנה הרב-שכבתי של ישראל, היא ברק MX. בין מערכות ההנעה הייחודיות פותח מנוע דו-פולסי בטכנולוגיה המאפשרת הפעלת כל אחד מהפולסים (מאיץ ושייט) בנפרד. לצד זאת, תומר מייצרת מנועי בוסטר. אלו מנועים קטנים יחסית המשמשים מאיצים לטילי יירוט, אשר מספקים לטילים דחף ראשוני המביא אותם לגובה הנדרש לטובת הפעלת שלבי היירוט.

מה התוצאות הכספיות של החברה?

החברה לא מפרסמת עסקאות עם חו"ל, מעצם היותה קבלן משנה של החברות הביטחוניות הישראליות הגדולות, בהן אלביט, התעשייה האווירית ורפאל. הכנסותיה ב-2025 עמדו על 645 מיליון שקל, הרווח התפעולי על 45 מיליון שקל, והרווח הנקי - 41 מיליון שקל.

מדוע פעילות תומר כה מסווגת?

בעולם הביטחוני, שבו ממילא כל תתי-התחומים הטכנולוגיים נחשבים למסווגים, הנעה רקטית נחשבת למסווגת במיוחד, מעצם היותה עילית הטכנולוגיה. ללא היתרון הטכנולוגי של תומר בקנה מידה בינלאומי, התוצאות ההתקפיות וההגנתיות של ישראל - במיוחד מול איראן - היו נמוכות בהרבה.

עד כמה גדולה תומר?

החברה מעסיקה כ־900 עובדים, כולל פיזיקאים, מהנדסים ועובדים טכנולוגיים. לפני כשלושה חודשים נבחר לתפקיד המנכ"ל עו"ד דותן גבאי, שהחליף את המנכ"ל בעשר השנים האחרונות - מרדכי בן-עמי.

כיצד נוסדה החברה?

הממשלה אישרה את הפרטת תעש ב־2013, אך המדינה רצתה לשמור אצלה יכולות מסוימות. על כן, נותקה מתעש תומר, שמטרתה לעסוק במערכות הנעה כבדה, כולל פיתוח, ייצור, בדיקה, ניסוי, הוכחה, אחזקה ותחזוקה.

החברה החדשה הוקמה ב־2015, על בסיס עובדי מפעלי גבעון וסלבין תעש. במרץ 2018, כשהמדינה הגיעה למכירת תעש לאלביט, הואצה העברת הפעילות לתומר, שמנובמבר אותה שנה פועלת באופן מלא.