הקיצוצים במטא מגיעים לישראל. הערכה: 100 עובדים יפוטרו

גל הפיטורים שעליו הכריזה מטא (פייסבוק) צפוי להגיע גם לישראל, ולפי גורמים, ההערכה היא שכ-100 עובדים מקומיים יפוטרו, מתוך כ-1,000 עובדי החברה בארץ. מדובר בהשלכה ישירה של הקיצוץ הגלובלי, העומד על כ-10% מכוח-האדם, כאשר בישראל מצפים ליישום דומה של שיעור הפיטורים.

לצד זאת, ובניגוד לחוסר הבהירות שאפיין עד כה את המצב מחוץ לארה"ב, מסתמן כי גם מתווה הפיצויים המקומי צפוי להיות דומה ואף ייתכן שזהה לזה האמריקאי, בכפוף להתאמות הנדרשות לפי הדין המקומי.

כאמור, ברמה הגלובלית, מטא מתכננת לקצץ כ-10% מכוח-האדם שלה, כ-8,000 עובדים, ולסגור כ-6,000 משרות פתוחות, כאשר ההודעות צפויות להישלח סביב 20 במאי, הן למייל הארגוני והן למייל האישי של העובדים.

המהלך נועד - כך בין היתר לפי החברה - לאפשר לה לפעול ביעילות גבוהה יותר ולממן השקעות עתק בתחום הבינה המלאכותית, לאחר שבשנים האחרונות האיצה משמעותית את ההשקעות בתשתיות, מרכזי נתונים וגיוס חוקרים.

בתוך כך, מנכ"ל מטא מארק צוקרברג מוביל ארגון מחדש שמכוון להפחתת שכבות ניהול, צמצום בירוקרטיה פנימית ושילוב רחב יותר של כלי בינה מלאכותית בפעילות השוטפת. בחברה מציינים כי חלק מהמהלך כולל גם ביטול משרות פתוחות שטרם אוישו, כחלק מניסיון לבלום את קצב הגיוס ולהפנות משאבים לפעילויות בעלות עדיפות אסטרטגית גבוהה יותר.

מתווה פיצויים דומה

לצד הפיטורים, נחשפו בארה"ב גם פרטים ראשוניים על חבילת הפיצויים, המבוססים על מזכרים פנימיים ולא על פרסום רשמי מלא. לפי אותם דיווחים, העובדים יקבלו 16 שבועות שכר בסיס ותוספת של שבועיים לכל שנת ותק, לצד מעטפת תמיכה הכוללת שירותי השמה, סיוע בנושאי הגירה וכיסוי ביטוח בריאות לתקופה ממושכת.

כעת מתברר כי גם בישראל מתגבש מתווה דומה, ולפי גורמים, חבילת הפיצויים לעובדים המקומיים צפויה כאמור להיות דומה ואף ייתכן שזהה לזו האמריקאית, בכפוף להתאמות הנדרשות לפי הדין המקומי.

אפקט ה-AI

הקיצוצים מגיעים על רקע שינוי עומק במבנה החברה ובאופן שבו היא מפעילה צוותים, בין היתר לנוכח התקדמות מהירה ביכולות בינה מלאכותית, שמאפשרות לבצע באמצעות מספר מצומצם של עובדים משימות שבעבר דרשו צוותים גדולים.

בשנים האחרונות הדגישה הנהלת מטא את השאיפה להקטין שכבות ניהול ולהגביר יעילות, בין היתר באמצעות אוטומציה של תהליכים פנימיים ושילוב כלי בינה מלאכותית בעבודת המפתחים והמנהלים.

לצד זאת, החברה ממשיכה להשקיע סכומים חסרי תקדים בפיתוח תשתיות מחשוב, שבבים ומרכזי נתונים, וכן בגיוס חוקרים מובילים בתחום, כחלק מהמאבק מול שחקניות בינלאומיות על הובלת תחום הבינה המלאכותית.