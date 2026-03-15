בשבוע שעבר (ו') חשף אתר רויטרס כי בכוונתה של מטא לפטר כ-20% מכח העבודה שלה בזמן הקרוב. המשמעות היא שהחברה האם של אינסטגרם ווואטסאפ תפטר בחודשים הקרובים מעל ל-15 אלף עובדים ברחבי העולם, מתוך כ-79 אלף העובדים בה היום. בחברה טרם אישרו את הפרטים אך גם לא הכחישו חד משמעית, ובענף הטכנולוגיה כבר רואים במהלך של מטא לבנה נוספת בחומה שנופלת בסערת הבינה המלאכותית שמטלטלת את ענקיות הטכנולוגיה.

● פורטפוליו | שירת ב-8200 בזכות ההורים שברחו מאיראן - והקים חברת סייבר שגייסה עשרות מיליונים

● לא רק מחירי הנפט: 3 עננים שחורים מעיבים על השווקים

לא מדובר בהכרח בפיטורי AI במובן המובן מאליו שלה - שבה מטא חושבת להחליף 20% מעובדיה בסוכני AI שמנהלים תקציבי לקוחות או מפתחים פיצ'ר חדש לאינסטגרם. גם תסריט זה אפשרי, כמובן, אך נראה שמדובר יותר בכורח שעל מטא לבצע בשל השקעות העתק שהיא נדרשת עבור חוות שרתים ובצוותי ה-AI שלה כדי להשיג יתרון תחרותי על גוגל וטיקטוק, מתחרותיה הגדולות שכבר הגדילו משמעותית את ההשקעה שלהן בציוד הוני (קפקס) במהלך הרבעון האחרון.

מירוץ החימוש של מטא להקמת חוות שרתים

בשנה האחרונה חתמה מטא על הסכמי ענק להקמת חוות שרתים מהגדולות בארה"ב שנועדו לחישוב בינה מלאכותית להמשך הצמיחה שלה וכחלק מהמירוץ לבינת-על (AGI), בינה מלאכותית ברמה כה גבוהה עד כי היא עוקפת את היכולת האנושית. היא נכנסה להסכם עם קרן הפרייבט אקוויטי בלו אוול קפיטל שבו השתיים יממנו הקמת חוות שרתים גדולה בהספק חשמלי של 2 גיגוואט - מהגדולות הנמצאות בתכנון כיום - בתקציב כולל של 27 מיליארד דולר.

מטא חתמה על חוזה ענק של 10 מיליארד דולר לשירותי ענן מגוגל, ולאחר מכן על חוזה להקמת חוות שרתים עם קורוויב ב-14.2 מיליארד דולר, וחוזה עם נביוס (חברה בעלת שורשים ישראלים) ב-3 מיליארד דולר. לפי הפרסומים, היא חתמה על הסכם לרכישת מעבדים גרפיים מ-AMD ב-100 מיליארד דולר, ובמקביל היא מנהלת משא ומתן עם אורקל על חוזה להקמת חוות שרתים ושירותי ענן בשווי של 20 מיליארד דולר.

מארק צוקרברג לא רק נדרש להשקיע במבנים - אלא גם בכשרונות מיוחדים בתחום ה- AI, כחלק ממירוץ החימוש בתחום. כזכור, הוא ניסה לרכוש את Safe Superintelligence של מייסד OpenAI איליה סוצקבר, ומשלא הצליח - שכר את אחד ממייסדיו, הישראלי לשעבר דניאל גרוס בסכום של מעל למיליארד דולר. מטא רכשה 49% מחברת ה-AI סקייל ב- 14.8 מיליארד דולר, ולמרות ההשקעה האדירה בתחום, החברה לא מצליחה להרשים את השוק - השקת מודל ה-AI החדש של מטא, "אבוקדו" נדחתה, לפי הניו יורק טיימס, ומטא שוקלת לעשות שימוש זמני במודל של גוגל, ג'מיני.

סבב הפיטורים הגדול בתולדותיה

אם סבב הפיטורים ייצא לפועל, יהיה זה הסבב הגדול ביותר מטעם החברה אי פעם והשלישי במספר בשנים האחרונות. בנובמבר 2022 פיטרה מטא 11 אלף עובדים, וב-2023 פיטרה כ-10 אלף איש. אז היו אלה פיטורים בעקבות משבר עליית הריבית שלאחר הקורונה ולאחר שמטא גדלה בקצב גבוה במיוחד בשנות השפע של 2021-2022. בתחילת 2025 פיטרה החברה 3,600 עובדים (כ- 5%) שדורגו בהערכת ביצועים הנמוכה ביותר, ולקראת סופה עוד 600 אנשי בינה מלאכותית.

פיטורים בסדר גודל שכזה עשויים להקרין גם על פעילות מטא בישראל. על פי לינקדאין, מועסקים במרכז החברה בבניין לנדמרק (מחקר ופיתוח) ובמגדל רוטשילד 22 (שיווק ומכירות) כ-820 עובדים סך הכל, כאחוז מכלל עובדי החברה בעולם. בישראל, אמנם, מועסקים צוותים אסטרטגיים לחברה בתחום הבינה המלאכותית היוצרת והפרסום, אך המרחק מליבת העשייה בעמק הסיליקון והמלחמה המתמשכת בישראל עשויה לסכן גם צוותים ישראלים. בשנה שעברה עברו עובדי החברה ממגדל עזריאלי שרונה ללנדמרק, לאחר שצמצמה מראש את שטח המשרדים שלה שתאייש במגדל מ-20 ל-13 קומות.