דיווח: מטא בדרך לפיטורי ענק

ענקית הטכנולוגיה מטא שוקלת גל פיטורים רחב שעשוי להשפיע על עד כ־20% מעובדיה, כך לפי מקורות המעורים בנושא ששוחחו עם רויטרס. המהלך נבחן על רקע ההשקעות הכבדות של החברה בתשתיות בינה מלאכותית והציפייה להתייעלות בעבודה באמצעות מערכות AI.

לדברי המקורות, עדיין לא נקבע מועד לפיטורים וההיקף טרם הוחלט. עם זאת, בכירים במטא כבר עדכנו מנהלים בכירים כי עליהם להתחיל לבחון דרכים לצמצום מצבת כוח האדם.

דובר החברה, אנדי סטון, מסר בתגובה כי מדובר ב"דיווח ספקולטיבי על גישות תאורטיות".

אם אכן תחליט מטא לקצץ כ־20% מכוח האדם שלה, יהיה זה גל הפיטורים הגדול ביותר בחברה מאז תוכנית ההתייעלות שעברה בשנים 2022-2023.

החברה העסיקה כ־79 אלף עובדים נכון לסוף דצמבר.

צוקרברג מעלה הילוך במירוץ לבינה המלאכותית

בשנה האחרונה דוחף מנכ"ל החברה מארק צוקרברג את מטא להתחרות בצורה אגרסיבית יותר בתחום הבינה המלאכותית הגנרטיבית. החברה הציעה חבילות שכר גדולות במיוחד לחוקרי AI מובילים, חלקן בהיקף של מאות מיליוני דולרים, כדי לגייס אותם לצוות חדש שמוקדש לפיתוח מערכות בינה מלאכותית מתקדמות.

מטא הודיעה כי היא מתכננת להשקיע כ־600 מיליארד דולר בבניית מרכזי נתונים עד שנת 2028, כחלק מהמאמץ לפתח מודלים מתקדמים.

מוקדם יותר השבוע רכשה החברה את Moltbook, פלטפורמת רשת חברתית שנבנתה עבור סוכני בינה מלאכותית. בנוסף היא משקיעה לפחות כ־2 מיליארד דולר ברכישת סטארט אפ הבינה המלאכותית הסיני Manus.

צוקרברג אמר השנה כי ההשקעות מתחילות כבר להוביל להתייעלות. לדבריו, פרויקטים שבעבר דרשו צוותים גדולים יכולים כיום להתבצע על ידי אדם מוכשר אחד בלבד.

התוכניות של מטא משתלבות במגמה רחבה יותר בקרב חברות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב. מנהלים רבים מציינים כי השיפור המהיר במערכות הבינה המלאכותית מאפשר לחברות לבצע יותר עבודה עם צוותים קטנים יותר.

מטא מתקשה בפיתוח

השקעות הענק מגיעות גם לאחר קשיים בפיתוח מודלי הבינה המלאכותית של מטא. בשנה שעברה ספגו מודלי Llama 4 ביקורת לאחר שהחברה הואשמה כי הציגה תוצאות מטעות בבדיקות הביצועים של גרסאות מוקדמות של המודל.

בנוסף ביטלה החברה את השקת הגרסה הגדולה ביותר של המודל, שנקראה Behemoth, אשר הייתה אמורה לצאת בקיץ.

כעת עובד צוות הבינה המלאכותית של מטא על מודל חדש בשם Avocado, שנועד לחזק את מעמדה של החברה במרוץ העולמי בתחום. עם זאת, גם ביצועי המודל עד כה נמצאים מתחת לציפיות.