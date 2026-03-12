לפחות שתי חברות סייבר ישראליות וקרן הון סיכון אחת הודיעו השבוע על גיוסי הון של כ- 300 מיליון דולר, במה שנראה כמו, "גיוס בשעת מלחמה". האם המשקיעים האמריקאים באמת הרעיפו תועפות של דולרים על חברות ישראליות תוך כדי ירי התותחים? השקעה בהייטק הישראלי במהלך שלוש השנים האחרונות כמוהו כהשקעה בתעשייה במלחמה, אך למעשה אין קשר אמיתי בין גיוסי ההון לבין מבצע "שאגת הארי", שהחל בסך הכל בשבת שעברה.

שלוש חברות הסייבר שהודיעו על גיוסים השבוע - אוניקס שהודיעה היום על גיוס 40 מיליון דולר לאבטחת סוכני AI, חברת ג'אז (Jazz) שהודיעה על גיוס של 61 מיליון דולר למניעת דליפות מידע מארגונים ובולד סקיוריטי (Bold Security) שגייסה 40 מיליון דולר לאבטחת נקודות קצה (endpoint) מבוססות AI - גייסו את סיבובי ההון שלהם לפני זמן מה, אך בחרו להודיע עליו רק כעת.

אחת הסיבות המרכזיות לכך היא כנס הסייבר החשוב בעולם, RSA, המתקיים בעוד כשבועיים בסן פרנסיסקו. יחד עם כנס בלאק האט הנערך בלאס וגאס בחודש אוגוסט מדי שנה, מהווים שני הכנסים כאירועי השיווק המרכזיים של תעשיית הסייבר מדי שנה. בחודש שקודם לכנסים אלה נוהגות חברות הסייבר הישראליות להודיע על גיוסים של מאות מיליוני דולרים, ולעיתים מיליארדים, על מנת לצבור מומנטום שיווקי. בשנה שעברה, היו אלה חברות כמו וויז, סייארה ואיילנד שהודיעו על גיוסי ענק בשבועות שקדמו לכנס RSA.

עונתיות או מראית עין?

בשבוע שעבר חשף ניר צוק, מייסד פאלו אלטו נטוורקס, את הסטארט-אפ החדש שלו, סיילייק (CyLake). השבוע גייסו "רק" שלוש חברות סייבר כ-140 מיליון דולר, אך המספר האמיתי של החברות שביקשו להיחשף השבוע, לולא פרצה המלחמה באיראן, הוא גבוה הרבה יותר. חברות רבות דחו את ההכרזה על הגיוס למועד תקשורתי נוח יותר, ובלאו הכי הן דוחות את הודעות הגיוס שלהן במשך שבועות או חודשים ארוכים כדי לצאת במומנטום השיווקי שמתאים להן. האופטיקה שנוצרת היא שונה: ריבוי גיוסי הסייבר שמתפרסם בתקשורת בשבועות שלפני RSA או אחריו יוצר מראית עין של עלייה גדולה שבהון שגויס, מה שלעיתים יוצר גם הטייה בהשוואת גיוסים בין הרבעון השני לזה שלפניו, ומייצר עונתיות.

גם קרן ההון סיכון סטייג' וואן (StageOne Ventures) של יובל כהן, טל סלובודקין ונתנאל מאיר הודיעה כי גייסה היום (חמישי) 165 מיליון דולר לקרן החמישית שלה, גיוס שארך מחודש יולי 2025 ועד ינואר השנה. לפי ההערכה, הקרן העמידה לעצמה יעד גיוס של 150 מיליון דולר וסגרה אותו על סכום מעט יותר גבוה.

סטייג'וואן, שגייסה עד היום 650 מיליון דולר, מחזיקה במספר חברות פורטפוליו מבטיחות כמו סילברפורט, קוונטום ארט, סקנד נייצ'ר, אנטרו וקורלוג'י'קס, והיתה חתומה על אקזיטים בחברות כמו סייבראינט שנמכרה לצ'קפוינט (188 מיליון דולר) וקוואק שנמכרה לג'ייפרוג (230 מיליון דולר). מאידך, כמה מחברות הפורטפוליו שלה בתקופה האחרונה לא זכו להצלחה, כמו נוירובלייד שנמכרה ללא תשואה לאמזון, או TheGist של איציק בן בסט שהחליטה להפסיק את דרכה ולהחזיר את הכסף למשקיעים.

הקרן סירבה לפרט על החזריה למשקיעים - אך העובדה שהיא מגייסת כמה מהמוסדיים הישראלים להשקיע בה מעידה על כך שהיא ממשיכה לספק תשואה. בעבר התפרסמה הקרן בזכות גיוס קרנות קטנות יחסית, הובלת השקעה בחברה בשלב מוקדם מאוד ואקזיטים מהירים יחסית. בין המוסדיים הישראלים שהתחייבו להשקיע בה במהלך השנים האחרונות, על פי אתר PitchBook: הפניקס (2026), מנורה מבטחים ומיטב (2025) ומגדל ב- 2024. לחברה גם מוסדיים אמריקאים המושקעים בה, כמו חברת הביטוח אמריקן ג'נרל לייף אינשורנס.