כששרדול שאה, שותף בכיר בקרן אינדקס ונצ'רס, פגש לראשונה את אסף רפפורט, הדברים לא התנהלו לפי הלו"ז. "אסף איחר ב-45 דקות", הוא נזכר בחיוך. "בתור הודי אני רגיל לאיחורים, אבל זה עדיין בלט". למרות העיכוב, הכימיה המיידית טרפה את הקלפים, והפגישה נמתחה לשעה וחצי. "בסוף השבוע לא הפסקתי לחשוב על מה שקרה שם", מספר שאה. התוצאה הייתה מהירה באופן חריג: "יום למחרת כבר חתמנו על הטרם-שיט".

● האקזיט הגדול בתולדות ישראל הושלם: מאות מיליונרים חדשים נולדו

● מייסד וויז: "יום היסטורי לעובדים וגם למדינה"

● 13 קומות: Wiz עוברת למשרדים חדשים בשרונה. כמה הם יעלו?

● כך התכווץ האקזיט הגדול בתולדות ישראל בכמעט 20 מיליארד שקל

ההשקעה המוקדמת ההיא התבררה בדיעבד כאחת המוצלחות ביותר תולדות ההייטק הישראלי. ביממה האחרונה נסגרה רשמית עסקת הענק במסגרתה רוכשת גוגל את וויז, חברת אבטחת הענן שהוקמה ב־2020, בעסקה בשווי של 32 מיליארד דולר, הגדולה ביותר בתולדות התעשייה המקומית, כמו גם הרכישה הגדולה ביותר בתולדות גוגל. שאה, מהמשקיעים הראשונים בחברה וכיום מחזיקת המניות הגדולה בה דרך קרן אינדקס, עקב מקרוב אחרי המסע של וויז מהימים הראשונים, עוד לפני שהיה מוצר, ועד להפיכתה לאחת מחברות הסייבר הצומחות בעולם. לדבריו, העסקה אינה רק אירוע עסקי משמעותי אלא גם נקודת מפנה רחבה יותר עבור כל תעשיית הטכנולוגיה בישראל.

"וויז ישבה בדיוק בצומת של ענן ובינה מלאכותית"

איך נראתה השנה שעברה מאז ההכרזה על העסקה ועד השלמתה?

"שנה כזו תמיד מלווה באי-ודאות, אבל המומנטום של וויז דיבר בעד עצמו", אומר שאה. "אנחנו בעידן שבו הבינה המלאכותית משנה כל תחום, וכל יישום AI דורש אבטחה. וויז זיהתה את זה מוקדם והתמקמה בדיוק בצומת שבין הענן ל-AI. זו פוזיציה שהחברה בנתה לאורך שנים, וכשהביקוש התפוצץ - הם כבר היו שם".

לדבריו, "וויז הפכה לאחת מחברות התוכנה בעלות קצב הצמיחה המהיר בעולם. כשחברה נמצאת במסלול כזה, המומנטום פשוט גורם להרבה דברים להסתדר סביבו".

איך הצליחה החברה לשמור על קצב הצמיחה - בזמן שהעסקה חיכתה לאישורים רגולטוריים?

שאה מסביר כי "אני מכיר את היזמים האלה יותר מעשור. לאורך כל הדרך ראיתי איך הם מתנהלים ברגעים של אי ודאות מכל כיוון. מה שמייחד אותם זה לא רק כמה מהר הם זזים, אלא רמת האמון ביניהם".

הוא מדגיש כי האמון הזה הוא אחד הנכסים החשובים של החברה. "כשיש קבוצה של אנשים שסומכים אחד על השני ברמה עמוקה, זה יתרון עצום לאורך זמן. אסף הוא מנהיג יוצא דופן. הוא זז מהר מאוד ויודע להביא אנשים מצוינים לצוות ולבנות תרבות שמושכת טאלנטים".

לדבריו, האמון בין ארבעת המייסדים הוא מרכיב קריטי בהצלחה. "עמי תמיד חושב קדימה ומנסה לדמיין את העתיד של השוק. ינון (קוסטיקה) מאוד מחובר לביצוע ולהבטחות שצריך לקיים בהווה. רועי (רזניק) מביא יכולת ביצוע יוצאת דופן ושקט פנימי שמאזן את הכול. ויחד נוצר שילוב נדיר".

שרדול שאה ואסף רפפורט / צילום: Index Ventures

"המוצר והשוק משתנים - אבל האנשים נשארים"

מה גרם לגוגל להחליט שוויז שווה מחיר כה גבוה?

"מה שתמיד האמנו בו באינדקס הוא שההשקעה הטובה ביותר היא השקעה באנשים. מוצר ושוק יכולים להשתנות, אבל אנשים יוצאי דופן יודעים להסתגל ולבנות שוב ושוב. כשאני מסתכל על החברות הגדולות בעולם, בין אם זה אפל או גוגל, בסוף הכול מתחיל באנשים שמובילים אותן".

לדבריו, זה גם מה שמשך את גוגל לעסקה. "לחברות גדולות יש משאבים כמעט בלתי מוגבלים. הן יכולות לבנות הרבה דברים בעצמן. אבל הן מחפשות צוותים שמסוגלים לראות את העתיד מוקדם יותר מאחרים ולבנות משהו ייחודי סביב זה. זה בדיוק מה שקרה כאן".

"ישראל כבר מזמן מותגה כסטארט-אפ ניישן", מציין שאה, "אבל הצלחה בסדר הגודל של וויז מאפשרת ליזמים לדמיין תוצאות גדולות בהרבה, ובזמן קצר יותר. אנחנו כבר רואים את זה קורה בשטח".

לדבריו, ה"אפקט של וויז" מוחשי מתמיד: "בשנה האחרונה השקענו ביותר משמונה חברות ישראליות, חלקן הוקמו על ידי יוצאי וויז. זה בדיוק התהליך שקורה כשחברה מצליחה בקנה מידה כזה - הכישרונות יוצאים ממנה כדי לבנות את הדור הבא". שאה מעריך שעידן ה-AI רק יאיץ את המגמה. "הכלים של היום מאפשרים לצוות קטן להיות פרודוקטיבי מאי פעם ולבנות השפעה גלובלית במהירות. השאלה היא כבר לא כמה אנשים גייסת, אלא מי האנשים יוצאי הדופן שמובילים אותך".

רומנטיקן של השקעות: "צריך להרגיש את הכימיה פנים אל פנים"

גם עבורו באופן אישי, המסע עם וויז רצוף רגעים בלתי נשכחים, ואחד מהם קרה דווקא ביום הולדתו. "אני זוכר היטב את השיחה מאסף. הוא התקשר להזמין אותי להצטרף לדירקטוריון", הוא נזכר בחיוך. "זו הייתה מתנת יום ההולדת הכי טובה שקיבלתי - חוץ מהמתנה של אשתי, כמובן", הוא צוחק.

מבחינת שאה, מערכת היחסים בין המשקיע ליזם היא לב העניין. "יזמים צריכים לדעת שיש להם גב, שמישהו נמצא שם עבורם גם ברגעים הקשים". כששאה נשאל אם יוכל להתאהב שוב בחברה כפי שקרה לו עם וויז, הוא מחייך: "אני רומנטיקן ואידיאליסט, אז כן - אני מאמין שזה יכול לקרות שוב".

למעשה, זה קרה לו ממש לאחרונה. אחד ממייסדי וויז חיבר אותו לצמד יזמים ישראלים שהקימו סטארט-אפ חדש. אחרי שיחת זום ראשונית, שאה הבהיר להם שהוא לא משקיע בשלט רחוק "אני צריך להרגיש את הכימיה פנים אל פנים".

השניים לא היססו, עלו על טיסה דרך איטליה ונחתו בניו יורק. "בילינו יחד יום שלם", הוא נזכר. "טיילנו בסנטרל פארק, הלכנו למופע קסמים - אני חובב קסמים מושבע - ודיברנו על החברה במשך שעות". בסוף אותו סוף שבוע, ההחלטה כבר הייתה חתומה: "לחצנו ידיים ויצאנו לדרך משותפת".