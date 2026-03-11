מייסד וויז: "יום היסטורי לעובדים וגם למדינה"

"אני בדרך-כלל מסתכל רק קדימה. אבל היום, אני חייב לעצור לרגע כי זהו יום היסטורי לוויז, לכל ה'וויזרדים' שלנו (כינוי לעובדי וויז - א"ג), לעולם הטכנולוגיה וגם למדינת ישראל", כך כתב ינון קוסטיקה, ממייסדי וויז, בעמוד הלינקדאין שלו שעה קלה לאחר הכרזתה של גוגל על קניית החברה. מייסדי וויז לא התראיינו לקראת העסקה או לאחריה, וגוגל עצמה שומרת על שתיקה בתחום למעט הודעה קצרה לעיתונות.

"וויז נולדה לתוך שנתיים של מגפה ואחריה למעלה משנתיים של מלחמה. ובתוך כל הטירוף, וויז הפכה למגדלור שמספר סיפור אחר על ישראל - על הטכנולוגיה, הכישרון והאור שאנחנו יודעים לתת לעולם", ממשיך קוסטיקה. "וויז הייתה מפעל החיים שלי בשנים האחרונות, אבל היא למעשה תוצאה של 25 שנים של עבודה קשה ללא הפסקה. זהו מסע של התמסרות מוחלטת ואינספור ויתורים אישיים לאורך הדרך. לראות היום לאן הגענו - זה רגע מרגש שקשה לתאר במילים. זו התזכורת הכי טובה לכך שדבקות במטרה לאורך שנים בסוף פוגשת את הרגע שלה. ורגע להגיד תודה לבעלי, למשפחה ולחברים שלי שתמכו בי כל הדרך והיו שם עבורי ללא תנאי".

"ניצבים בפני אתגר עצום"

קוסטיקה, שצפוי כמו כל אחד מהמייסדים לשלשל לכיסו 2.2 מיליארד שקל אחרי מס, למד מדעי המחשב, פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית, לאחר מכן השלים תואר שני בתחום באוניברסיטת תל אביב והחל לעבוד כסמנכ"ל המוצרים בחברת אדאלום שהקים אסף רפפורט בעשור שעבר. החברה נמכרה למיקרוסופט, שם הוא שימש אחד ממובילי מרכז הפיתוח הישראלי, המתמקד בין השאר בתחומי הסייבר.

בפברואר 2020 עזבו קוסטיקה ורפפורט את מרכז הפיתוח של מיקרוסופט כדי להקים את וויז, שם משמש קוסטיקה סמנכ"ל המוצר הראשי. "לצוותי המוצר, הפיתוח, המחקר וכל הצוותים בישראל ובעולם - אתם ההוכחה ששילוב של מטרה, תושיה ועומק טכנולוגי יכול לנצח הכל", כתב קוסטיקה.

"אנחנו ניצבים בפני אתגר עצום: לאבטח את העתיד הטכנולוגי של העולם בעידן ה-AI, על כל ענן. כל ארגון ומדינה זקוקים להגנה שאנחנו יודעים לתת, ולכן אני גם נרגש מהשותפות עם גוגל - אין שותף טוב יותר למסע הזה, שותפות שתוכל לתת את כל המשאבים ותאיץ אותנו, תאפשר לנו להרחיב תמיכה לאפילו יותר עננים, ותעצים את היכולת שלנו להשפיע על העולם ולהעניק ללקוחות שלנו את ההגנה הטובה ביותר.

"המורשת שלנו היא להמשיך להפיץ אור ותקווה בצבעי הורוד-כחול-לבן של וויז. ההצלחה שלנו לא נמדדת רק היום, אלא אם עשור קדימה נראה כאן עוד ועוד חברות שפורצות את הדרך. זה ממש לא הסוף, אלא התחלה של פרק חדש ואפילו יותר שאפתני - הגנה על העתיד של כולנו בעולם של AI עם וויז, עכשיו כחלק מגוגל! אני אוהב את הצוות, מתרגש להמשיך עם כולכם ומלא גאווה והתרגשות לקראת מה שעתיד לבוא".

גם גילי רענן, מהמשקיעים הראשונים בוויז, שגם השקיע קודם לכן באדאלום, מסר בהודעה: ״ההיכרות שלי עם אסף, עמי, ינון ורועי מתחילה ב-2012, כבר 14 שנה, מהחברה הקודמת שבנו יחד. לכן כשהחליטו להקים את Wiz היה לי ברור שאני רוצה להיות שם מהיום הראשון. כבר אז היה ברור שמדובר בצוות יוצא דופן - שילוב נדיר של חברות עמוקה בין המייסדים, אמון הדדי, שאפתנות גדולה ויכולת ביצוע חסרת פשרות. לראות צוות שעובד יחד שנים, ממשיך להציב לעצמו רף גבוה יותר בכל פעם מחדש, ולבנות חברה בקנה-מידה כזה - זו השראה גדולה.

"ההישג של וויז הוא מקור לגאווה עצומה עבורי ועבור Cyberstarts, והוא ישפיע על כלכלת ישראל ועל דורות של יזמים ישראלים שנים רבות קדימה. הסיפור של וויז לא נגמר כאן - זה רק פרק במסע, ואני מצפה לראות את הפרקים הבאים".