13 קומות: Wiz עוברת למשרדים חדשים בשרונה. כמה הם יעלו?

חברת הסייבר הישראלית וויז (Wiz) תשכור שטח של 23,500 מ"ר על פני 13 קומות ועוד חניות במגדל לנדמרק B בשרונה בתל אביב, כפי שנחשף בגלובס. יש לציין כי מדובר באחת העסקאות הגדולות ביותר השנה בתחום המשרדים.

החברה תשלם 60 מיליון שקל לשנה לתקופת השכירות הראשונה שעומדת על שש שנים. ולפי הדיווח יש לה אופציה להאריך את החוזה אחרי כן לעוד תקופה, בעלייה של 5%.

בחישוב כללי המחיר יוצא יותר מ-200 שקל למ"ר, כלומר גבוה יחסית למצב הנוכחי בשוק המשרדים, אולם לפי הדיווח וויז לוקחת גם חניות, שמספרן לא דווח, מה שעלול לשנות את החישוב.

הפרויקט, המשותף (50-50) לחברות אפי נכסים ומליסרון , משלב שטחי משרדי של כ- 150,000 מ"ר וכן 116 דירות של מגורי יוקרה בשני מגדלים. מגדל A שכולל משרדים בלבד כבר הושלם ומאוכלס, ובין השוכרים בו מטא (פייסבוק), קייטו נטוורקס, XM-Cyber, סיארה (Cyera) , וולמארט, ג'יי.פי מורגן, טנאבל, קרן ויולה, קרן פיטנגו, ICL והחברה לישראל.

מגדל B שאליו עוברת וויז יושלם עד סוף שנת 2026. המגדל מצוי ממערב לשוק שרונה על רחוב הארבעה, בסמוך למבנה אחר שבונה וויז בימים אלה - בניין משרדים קטן ומעוצב בסגנון הבאוהאוס, בעל חמש קומות ובשטח כולל של 5,500 מ"ר, הנבנה על ידי היזם רועי גיל, בעליה של קבוצת בית סייג שרונה.

על פי הדיווח החברות מנהלות מו"מ עם חברות נוספות.