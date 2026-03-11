ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות 13 קומות: Wiz עוברת למשרדים חדשים בשרונה. כמה הם יעלו?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
WIZ

13 קומות: Wiz עוברת למשרדים חדשים בשרונה. כמה הם יעלו?

כפי שנחשף בגלובס, חברת הסייבר הישראלית Wiz תשלם 60 מיליון שקל לשנה לתקופת השכירות הראשונה שעומדת על שש שנים • לפי הדיווח יש לה אופציה להאריך את החוזה אחרי כן לעוד תקופה, בעלייה של 5%

הלית ינאי-לויזון 12:38
פרויקט לנדמרק בשרונה / הדמיה: עמרי אמסלם
פרויקט לנדמרק בשרונה / הדמיה: עמרי אמסלם

חברת הסייבר הישראלית וויז (Wiz) תשכור שטח של 23,500 מ"ר על פני 13 קומות ועוד חניות במגדל לנדמרק B בשרונה בתל אביב, כפי שנחשף בגלובס. יש לציין כי מדובר באחת העסקאות הגדולות ביותר השנה בתחום המשרדים.

הנתונים שחושפים: המבצע "נדיב" יותר? אתם משלמים יותר על הדירה

החברה תשלם 60 מיליון שקל לשנה לתקופת השכירות הראשונה שעומדת על שש שנים. ולפי הדיווח יש לה אופציה להאריך את החוזה אחרי כן לעוד תקופה, בעלייה של 5%.

בחישוב כללי המחיר יוצא יותר מ-200 שקל למ"ר, כלומר גבוה יחסית למצב הנוכחי בשוק המשרדים, אולם לפי הדיווח וויז לוקחת גם חניות, שמספרן לא דווח, מה שעלול לשנות את החישוב.

הפרויקט, המשותף (50-50) לחברות אפי נכסים ומליסרון , משלב שטחי משרדי של כ- 150,000 מ"ר וכן 116 דירות של מגורי יוקרה בשני מגדלים. מגדל A שכולל משרדים בלבד כבר הושלם ומאוכלס, ובין השוכרים בו מטא (פייסבוק), קייטו נטוורקס, XM-Cyber, סיארה (Cyera) , וולמארט, ג'יי.פי מורגן, טנאבל, קרן ויולה, קרן פיטנגו, ICL והחברה לישראל.

מגדל B שאליו עוברת וויז יושלם עד סוף שנת 2026. המגדל מצוי ממערב לשוק שרונה על רחוב הארבעה, בסמוך למבנה אחר שבונה וויז בימים אלה - בניין משרדים קטן ומעוצב בסגנון הבאוהאוס, בעל חמש קומות ובשטח כולל של 5,500 מ"ר, הנבנה על ידי היזם רועי גיל, בעליה של קבוצת בית סייג שרונה.

על פי הדיווח החברות מנהלות מו"מ עם חברות נוספות.