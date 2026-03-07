ב־20 ביוני נפל טיל בליסטי איראני במתחם קריית הממשלה המחוזית בחיפה, במהלך מבצע "עם כלביא". למרבה המזל לא היו הרוגים באירוע, אך 55 אנשים נפצעו.

הפגיעה בבניינים עצמם הייתה משמעותית גם היא, ולמעשה עד היום - כשמונה חודשים וחצי לאחר האירוע - קריית הממשלה המחוזית, המשרתת מאות אלפי אזרחים בחיפה רבתי, טרם חזרה לפעול. אחד הסמלים שלה, "בניין הטיל" או "בניין המפרש" הידוע, נפגע גם הוא, ואף נפוצו שמועות שווא כי ייהרס. מה הסטטוס של קריית הממשלה כעת, ומתי היא צפויה לשוב ולפעול?

קריית הממשלה כוללת כמה מבנים מרכזיים, בהם "בניין הטיל" השייך למשפחת נזריאן האמריקאית ומושכר למדינה לשימוש משרדים שונים; בניין נוסף בבעלות המדינה שאכלס גם הוא כמה משרדי ממשלה; ומבנה קטן נוסף שבו פעל בית הדין הרבני.

מבנה בית הדין הרבני, ששטחו הבנוי כ־3,000 מ"ר, נפגע קשות מהטיל האיראני, וכבר נקבע כי הוא מיועד להריסה ובמקומו ייבנה מבנה חדש, על סמך תוכנית שיקדמו מינהל הדיור הממשלתי ועיריית חיפה.

העובדים הראשונים יוכלו לחזור בעוד כחודשיים

מבנה המשרדים שנמצא בבעלות המדינה כולל 17 אלף מ"ר, והפגיעה בו אומנם לא הייתה במישור הקונסטרוקטיבי - כלומר המבנה עצמו נותר שלם - אך בפנים, המבנה ניזוק קשות. גורמים באגף החשב הכללי ובמינהל הדיור הממשלתי מציינים כי למעשה, נדרש שיקום מלא של כל הבניין בחלקו הפנימי, "ממש כמו לקבל בניין ברמת המעטפת, שנדרש לבצע בו את כל עבודות הגמר". לטובת עבודות אלו הוקצו 130 מיליון שקל, והקבלן כבר החל לעבוד במקום. על פי ההערכות, בתוך כשנה עד שנה ורבע הן יסתיימו וניתן יהיה לשוב לעבוד בבניין.

ומה לגבי "בניין הטיל"? מדובר בבניין בן 25 קומות, בגובה 137 מטרים ובשטח של כ־28 אלף מ"ר שממנו פעלו משרדי ממשלה רבים ובהם, בין היתר, הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה.

הבניין לא ספג פגיעה ישירה, אלא פגיעות הדף, שהותירו בו נזק רב - בעיקר בקומות התחתונות. "נפגעו חזיתות, חלונות, מעליות יצאו מכלל שימוש, חלל הלובי נהרס לחלוטין, מערכות מיזוג אוויר נהרסו ועוד", מספרים אותם גורמים באגף החשב הכללי ובמינהל הדיור הממשלתי. בעלי הבניין הם שמקדמים את השיפוץ בו, שמוערך גם הוא בכמה עשרות מיליוני שקלים, מול מס רכוש.

במהלך החודשים שמאז הפגיעה נפוצו שמועות על כך שהבניין עומד בפני הריסה, ככל הנראה בשל צו "מבנה מסוכן" שהוציאה העירייה ונותר בתוקף למשך כשלושה חודשים - אך כיום המצב שונה, והשיפוצים במקום כבר החלו.

על פי ההערכות, ניתן יהיה להשיב עובדים לבניין כבר באפריל או במאי הקרובים. מדובר בחזרה חלקית, לקומות הגבוהות בלבד בתור התחלה. המשמעות היא שתעבור כמעט שנה מיום פגיעת הטיל בסמוך לבניין ועד לחזרת העובדים הראשונים אליו.

כיום קריית הממשלה בעיר התחתית בחיפה אינה פועלת, ולמעשה כל משרדי הממשלה שהיו מרוכזים במקום אחד, נפוצו לכל עבר. אין ספק שמדובר במצב המקשה על האזרחים, שהתרגלו לקבלת שירות מכמה משרדים במקום אחד, אך לעובדי אותם משרדים נדרש למצוא במהירות מקום חלופי שבו יוכלו להעניק שירות, ולכן המשרדים ופעילותם פוזרו וחולקו בין כמה מוקדים ברחבי העיר חיפה וסביבתה.

במקום מגדל אחד מרוכז: 17 שכירויות לטווח קצר

בסך הכול סיכמה הממשלה על 17 התקשרויות עבור משרדי הממשלה השונים - רשות המסים, רשות מקרקעי ישראל, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הבינוי והשיכון ועוד.

"לא שקטנו על השמרים", אומרים באגף החשב הכללי ובמינהל הדיור הממשלתי, "וסיכמנו על התקשרויות עבור כל המשרדים, כולל כאלו שמקבלים קהל, כלל ההתקשרויות קצרות טווח, לרוב לשנה עם אופציה להארכה".

כלל ההתקשרויות הללו עולות גם הן, כמובן, לא מעט כסף. מדובר בסכומים של כמה עשרות מיליוני שקלים לתקופה של שנה, עבור כל המשרדים. כך למשל, משרדי פקיד שומה של רשות המסים בחיפה, סניף מקבל קהל, עברו לפארק מת"ם שבדרום העיר חיפה, בהתקשרות לשנה תמורת כ־25.4 מיליון שקל. ההסכם כולל שתי תקופות אופציה בנות שנה כל אחת. גם עובדי רמ"י שעבדו בקריית הממשלה עברו למת"ם, בחוזה שכירות של 11.6 מיליון שקל, גם כן לשנה עם שתי תקופות אופציה.

550 עובדי משרד המשפטים עברו למשרדי חברת א.ו חללי עבודה משותפים, תמורת סכום של כ־2.1 מיליון שקל מתחילת ספטמבר עד לסוף יוני. לצד דוגמאות אלו יש לקחת בחשבון מקומות חניה שנשכרו עבור חלק מעובדי המשרדים, בסכומים של עשרות אלפי שקלים לכל התקופה.