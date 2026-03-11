כך נערכים בת"א לגל הנפקות בזמן ש"הילדים בבית מטפסים על הראש"

על פי התחזיות, 2026 אמורה להיות שנת שיא של 5 שנים בשוק ההנפקות הראשוניות בבורסה בת"א. לנוכח העליות החדות והמתמשכות בשוק המניות המקומי, והרעב מצד משקיעים לסחורה איכותית חדשה, עשרות חברות נמצאות בימים אלה בהכנות לקראת הנפקת מניותיהן.

● קילקל את חגיגת הרווחים בבנקים: דיסקונט נענש על דוחות חלשים

● בשווי מקוצץ בגלל תנאי השוק: חברת הנדל"ן גבאי השלימה את ההנפקה. אלה המוסדיים שהשתתפו

האם המלחמה מול איראן תעצור את גל ההנפקות הצפוי? באופן מסורתי, אירועי קיצון בשווקים מובילים לעצירה גם בהצטרפותן של חברות חדשות לבורסה דרך הנפקות ראשוניות (IPO). בעקבות פרוץ המלחמה, רשות ני"ע אף החליטה השבוע לאשר דחייה של שבוע וחצי, עד ה־9 באפריל, בהגשת תשקיפים, המסמך המחייב שעל בסיסו משקיעים מחליטים האם להשקיע בחברה המנפיקה.

בכיר בשוק ההנפקות מסביר בשיחה עם גלובס כי חברות חדשות מעדיפות להנפיק בהתבסס על הדוחות השנתיים, כאשר כעת נותר להם קצת פחות מחודש כדי להגיש תשקיף על בסיסם. "זה יותר נוח, כדי לא לפרק את הדוחות בשלב הזה להשוואות של תוצאות רבעוניות. אלא שתמיד יש חברות שלא מספיקות להגיש בזמן, ואז הן צריכות לבנות את התשקיף שוב על סמך נתוני הרבעון הראשון, וזה דורש שינויים בלא מעט עמודים בתשקיף", מסביר הבכיר. "אני מעריך שהמהלך של הרשות יעזור לעוד חברה אחת או שתיים לעמוד בלוח הזמנים".

עושים הנפקות בזום

לפי גורמים בכירים בשוק החיתום, למרות מטחי הטילים מאיראן, נכון לעכשיו ההכנות להנפקות הראשוניות ממשיכות כסדרן: "אין עצירה כלל", אומר אחד החתמים, ובכיר אחר מוסיף ש"אני לא יודע על אף הנפקה שהפסיקה או האטה. המכונה לא נעצרה".

מה שכן קורה הוא מעבר לעבודה מרחוק. שני גורמים מציינים כי בחברות החיתום עברו לעבוד בשיטת פגישות זום: "אנשים עובדים מהבית, גם מנהלי ההשקעות, בוודאי מי שיש לו ילדים קטנים, אז זו הדרך הכי הגיונית להתקדם כעת", מספר בכיר בחברת חיתום. גורם נוסף מציין כי אצלם המצב שונה: "רוב העובדים מגיעים למשרדים. אם יש אזעקה עוצרים ל־10 דקות וחוזרים. זו רק אי נוחות זמנית".

מנגד, יש חתם שטוען לעצירה מסוימת: "אנחנו דוחים הנפקות של חברות קטנות או עסקאות מורכבות ולא טריוויאליות, כי לכולם הילדים מטפסים בבית על הראש ויש פחות קשב לדברים כאלה. לכן אנחנו מורידים הילוך, דוחים לשבוע הבא ומחכים שהשוק יהיה יותר טוב ושאנשים יהיו יותר פנויים נפשית. בכל מקרה זה עיכוב של שבוע־שבועיים.

"אבל להנפקות של חברות גדולות ומבוקשות כמו תדהר, יש ביקוש. המוסדיים יילחמו להיכנס לשם, כי אלה עסקאות גדולות של חברות איכותיות".

כבר בשנה שעברה נרשמה התאוששות מרשימה בשוק הראשוני בת"א, עם 21 הנפקות חדשות. בכל שלוש השנים שלפני כן יחד (2022-2024) בוצעו 18 הנפקות בסך הכול, כתוצאה מעליית הריבית בעולם שהובילה לירידות בשווקים, ואחר כך הרפורמה המשפטית ופרוץ מלחמת חרבות ברזל. כך שבשוק בטוחים שהשנה יישבר שיא של חמש שנים.

"יש כעת 50 הנפקות פתוחות, כך שברור שהשנה תסתיים עם יותר מ־21 חברות חדשות", מעריך בכיר בשוק. הדבר היחיד שעלול להעיב על המשך החגיגה, הוא "אם פתאום ההבורסה תחטוף ירידה של 20% בגלל המלחמה עם איראן", אומרים בשוק. "כרגע השוק חזק. אבל כשהשווקים 'חולים' אין הנפקות".

גורם אחר בשוק החיתום מסכים ומציין כי "כל עוד יש עליות, והמחירים בשוק טובים, יש הנפקות. זה ייפסק כשהשוק יירד בחדות, כי בזמן כזה בעלים יקבלו שווי נמוך יותר ולא ירצו למכור. הבנצ'מרק להנפקות הוא השוק הסחיר; אם כל החברות נסחרות במכפיל 1.5 על ההון, אי אפשר להנפיק במכפיל הון של 1.8. אבל אם כל השוק במכפיל 2 אפשר להנפיק במכפיל של 1.8". לדברי בכיר נוסף, "הכול תלוי איך השווקים יגיבו לסוף המלחמה, זה מה שיכתיב את ההמשך".

"בחודש מאי יהיה צפוף"

אילו חברות המשקיעים מחפשים כעת? בשוק החיתום מסמנים בעיקר חברות ביטחוניות. אבל גם חברות מבוססות ורווחיות בתחומים כמו נדל"ן, מזון, שירותים ופיננסים. ו"מי שלא ישלים הנפקת מניות, ינפיק אג"ח", מעריך גורם בשוק.

בין הנמצאות בדרכן להנפקה ניתן למנות את חברות הנדל"ן תדהר, אביסרור, קבוצת גבאי (שהודיעה על השלמת המהלך), גיא ודורון לוי וגם בסר הנדסה, שהנפיקה כבר אג"ח בת"א. חברות ביטחוניות כמו בגירה וגם DSIT של רפאל, שנמצאת בשלב מתקדם בהנפקה. חברת שלמה ביטוח, חברות המזון תנובה וגלעם, חברת התרופות רפא, יצרנית הצבעים טמבור שרוצה לחזור לבורסה, ועוד רבות אחרות.

צריך לציין שחודש מרץ נחשב ממילא לחודש חלש בתעשיית ההנפקות, שכן "כבר מחכים לדוחות השנתיים, אין הרבה לפני כן. ההנפקות הקודמות היו על בסיס תוצאות הרבעון השלישי והן התקיימו בחודש פברואר (החברות פרודלים, אולטרייד וסמארט שוטר בתחילת מרץ, נ"א). ההנפקות על בסיס הדוחות השנתיים מתרחשות באפריל־מאי, ובגלל פסח הגל יתחיל בחצי השני של אפריל כנראה, 'אחרי החגים'. בחודשים אפריל־יוני יהיה מספר דו ספרתי של הנפקות, כשבמאי יהיה צפוף מאוד", מעריך גורם בשוק.

מתחילת שנת 2026 בוצעו עד כה 5 הנפקות של מניות חדשות בבורסה. מי שהפגינה את הביצועים המרשימים ביותר מהן היא סמארט שוטר הביטחונית, שמייצרת מערכות בקרת ירי ומוצר הדגל שלה הוא כוונת חכמה לנשק קל. זו זינקה בתוך ימים ספורים ביותר מ־30% (למרות נפילה ביום שלישי). אחריה חברת המיחזור אולטרייד (שבין בעליה המיליארדר טדי שגיא), וגם רמי לוי נדל"ן הניבה עד כה תשואה חיובית. מנגד, פרודלים, חברת תמציות הטעם והריח לתעשיית המזון, איבדה יותר מ־10% מערכה.

ארז דהבני, מנכ''ל ויו''ר בלדי, ועובדי המפעל / צילום: דן פרץ

באשר להנפקות של 2025, אלה הניבו עד כה תשואה ממוצעת של כמעט 32%, כש־13 מהן הניבו תשואה חיובית. הבולטות הן החברה הביטחונית אר פי אופטיקל שהספיקה לזנק ב־340% מאז ההנפקה, לשווי של 3 מיליארד שקל ואחריה חברת המזון בלדי שטיפסה ביותר מ־140% לשווי של יותר מ־2 מיליארד שקל.