למרות המלחמות: ישראל מגדילה את יצוא הנשק ומטפסת בדירוג העולמי

ישראל הפכה ליצואנית הנשק והציוד הביטחוני השביעית בגודלה בעולם, לפי נתוני מכון המחקר השבדי SIPRI, כך עולה מהדו"ח השנתי של המכון שפורסם אתמול (ב'). הדוח מתייחס לכלל היצוא הביטחוני הגלובלי בין השנים 2025-2021 וקובע כי זה שמקורו במדינת ישראל ובתעשיות הביטחוניות שלה עלה לכדי 4.4%, לעומת 3.1% בחמש השנים שלפני כן (2020-2016). ישראל, לפיכך, עקפה את בריטניה ברשימת יצואניות הנשק הגדולות ביותר בעולם. בדוח הקודם ניצבה ישראל במקום השמיני.

● שרפה 12 מיליארד דולר בשבוע: המלחמה באיראן דוחקת את טורקיה לקצה

● האם אי אלמוגים קטנטן במפרץ הפרסי ישנה את פני המערכה כולה?

הדוח של המכון הבינלאומי השבדי למחקר שלום, מנטר את כל העסקאות הביטחוניות שפורסמו ומתחשב בתקופה של חמש שנים כדי לכלול עסקאות מתגלגלות ולבדוק יצוא על פני זמן. מאגר המידע של הארגון נחשב למהימן. הדוח השנה מצא כי בחמש השנים האחרונות כלל היצוא הביטחוני ברחבי העולם עלה ב-9.2% לעומת החמש שנים שקדמו לכך. מדינות אירופה יותר משילשו את הרכש הביטחוני שלהן, בצל המלחמה באוקראינה, וכעת היבשת היא היעד מספר אחת בעולם לנשק ולציוד ביטחוני.

עלייה בייצוא הנשק של ארה"ב בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה

ארה"ב הגדילה את היצוא הביטחוני שלה לאירופה בחמש השנים האחרונות ב-217%, לעומת חמש השנים שבין 2016 ל-2020. המכון כולל את אוקראינה כחלק מאירופה ומסביר כי חלק גדול מהעלייה ביצוא ליבשת נובע מהעברת נשק למדינה הנלחמת בארבע השנים האחרונות מול רוסיה שפלשה לארצה.

ארה"ב ניצבת במקום הראשון בדירוג SIPRI ואחראית ל-42% מהייצוא הגלובלי של נשק ותחמושת בחמש השנים האחרונות. בחמש השנים שלפניהן היתה אחראית ל-36% בלבד. לראשונה בתקופה זו, רוב הנשק האמריקאי יועד לאירופה, ולא למזרח התיכון כפי שהיה לפני כן. במקום השני ניצבת צרפת עם נתח של 9.8% מאספקת הנשק הגלובלית. במקום השלישי ניצבת רוסיה, שהיצוא שלה קטן בגלל סנקציות בינלאומיות. גרמניה עברה למקום הרביעי ועקפה את סין. אחריהן ניצבת איטליה במקום השישי ואחריהן, כאמור, ישראל במקום השביעי. ישראל רשמה זינוק של 56% בייצוא הנשק שלה בתקופה שנבדקה (לעומת חמש השנים שבין 1996 עד 2000), שנייה רק לזינוק של 157% ביצוא הנשק האיטלקי.

מחברי הדוח מציינים כי ישראל "כבשה" עמדה זו למרות המלחמה הרב-זירתית שבה הייתה מעורבת. "למרות שהיא מנהלת מלחמות בעזה ובאיראן, והתקפות בלבנון, קטאר, סוריה ותימן, ישראל עדיין הצליחה להגדיל את הנתח שלה ביצוא הגלובלי של נשק", אמר החוקר זאין חוסיין מהמכון, "תעשיית הנשק הישראלית מתמקדת במערכות הגנה אווירית שיש להם ביקוש בינלאומי גבוה, בעוד הצבא הישראלי תלוי ביבוא של כמה רכיבי מפתח". לפי פירוט של המכון, שלושת יעדי הייצוא המובילים של ישראל היו הודו (29%), גרמניה (21%) וארה"ב (7.8%).

לפי דירוג נפרד של יבואניות נשק ברחבי העולם, ניצבת ישראל במקום ה-14, כאשר יבוא הנשק שלה עלה ב-12% בחמש השנים האחרונות, לעומת חמש השנים שלפניהן. חמש יבואניות הנשק הגדולות ביותר בעולם היו (בסדר יורד): אוקראינה, הודו, סעודיה, קטאר ופקיסטאן.