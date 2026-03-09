אזעקה אחת מתחילת המלחמה ותפוסת אירוח מלאה: מצפה רמון פורחת

כשהאזעקות נשמעות ללא הרף, כשהתרעות פיקוד העורף מהבהבות לכולנו על המסכים, כשהדי הפיצוצים נשמעים היטב באזורים נרחבים בישראל, כל אחד מבקש ולו כמה דקות של שקט. בלי הבהלה והמתח המתמשכים, בלי לתכנן את הדרך לממ"ד או למקלט בפעם הבאה, בלי רעש תופי המלחמה. ומה אם היינו אומרים לכם שבמרחק נסיעה מכם ישנו מקום שבו כל אלו לא קיימים?

העיירה מצפה רמון, אי שם באזור הר הנגב, מתנהלת כאקס־טריטוריה בימים אלו: בלי אזעקות, בלי התרעות, עם רחובות שוקקי חיים. כאילו שום דבר לא קורה מסביב במזרח התיכון. מאז שהחלה המערכה מול איראן נשמעה בעיירה הדרומית רק אזעקה אחת, על נפילות או יירוטים כמעט שאין מה לדבר - ולא במקרה רבים מגיעים לשם דווקא עכשיו.

"אנחנו למודי ניסיון - מהקורונה, מ־7 באוקטובר. לצערנו היו לא מעט מצבים כאלו בשנים האחרונות", מספר ראש מועצת מצפה רמון, אליה וינטר. "בשבת, כשהתחילה המלחמה, ידעתי שעלינו להיערך אצלנו לקליטה של אורחים, ולמרות שבראשון עוד הכול היה שקט - מיום שני אנחנו מלאים במבקרים, וזה כך עד עכשיו. אנחנו מקום קטן, כ־6,000 איש בסך הכול, ואני מכיר את כולם. בימים האחרונים אני הולך ברחוב ולא מכיר אף אחד".

וינטר מספר שבמצפה רמון כ־800 חדרי אירוח, וכולם בתפוסה מלאה כרגע. "אנשים מחפשים סאבלטים, תושבים פותחים את הבתים לאירוח, ל־Airbnb. זו שעתם היפה של בעלי העסקים כאן. במצבי קיצון מצפה רמון פורחת".

מצפה רמון הוקמה בשנת 1953, ומאז שומרת על צביונה כעיירה קטנה, מרוחקת מריכוזי אוכלוסייה גדולים. באר שבע היא העיר הקרובה אליה ביותר, ונמצאת במרחק כ־85 ק"מ ממנה (כשעה ורבע ברכב). נכון לסוף שנת 2025, מספר התושבים במצפה רמון עומד על מעט פחות מ־6,000.

קבוצות פייסבוק לחיפוש מקומות אירוח בעיירה מכילות מספר גדול בהרבה של אנשים. כך, קבוצת "מצפה רמון סאבלט, להשכרה" מכילה כמעט 14,600 איש. ביומיים האחרונים נרשמו בקבוצה הזו יותר מ־20 חיפושים אחר סאבלט (דירות לשכירות לתקופות קצרות) - בעיקר מצד צעירים, סטודנטים, מילואימניקים ומשפחות. אותם חברי קבוצה המנסים לאתר דירה פנויה בעיירה הדרומית כותבים כי הם "מחפשים לברוח קצת מתל אביב", "מחפשים סאבלט עד יעבור זעם", "מחפשים לברוח למצפה רמון" - בין אם ללילה אחד, ובין אם לחודש ויותר.

עם התגברות התופעה, העלתה מועצת מצפה רמון לאתר האינטרנט שלה "שאלון קליטה" לאורחים - משיקולים ביטחוניים אך גם מתוך רצון להעריך את כמות האורחים בעיירה בתקופה הזו. "בשל המצב הביטחוני ומתוך אחריות לשלומכם וליכולת שלנו לתת מענה מותאם, חשוב לנו להכיר באופן בסיסי את השוהים במצפה רמון", נכתב שם. "מילוי השאלון יסייע לנו להחזיק תמונת מצב עדכנית, להיערך לצרכים העולים מהשטח ולספק סיוע ושירותים בעת הצורך". השאלון כולל פרטים כמו היישוב שממנו מגיעים האורחים, מספר האורחים המגיעים להתארח, המקום שבו יתארחו, מצב בריאותי ומקצוע.

"בפעם הזאת, בניגוד למה שקרה אחרי 7 באוקטובר, למשל, אנשים מגיעים לכאן לא מתוך חוסר ברירה, כפליטים, אלא מבחירה ומתוך ידיעה", אומר וינטר. "הם לא נזקקים לשירותי הרווחה בהיקף שהיה אז, אלא באים לנוח, למלא מצברים, והם מוציאים יותר כסף. אנחנו עצמנו יודעים טוב יותר איך להתכונן, על סמך הפעמים הקודמות: הסופר הגדול במצפה רמון נערך עם הזמנות מראש, גם המכולות. הפאבים, בתי הקפה והמועדונים הזמינו חומרי גלם יותר מאשר בזמנים רגילים".

אחד המדדים שבאמצעותם בודק וינטר את היקף ה"צמיחה" של מספר האנשים הנמצאים בעיירה הוא כמות האשפה המצטברת: "בהשוואה לזמנים רגילים, היקף האשפה שהמועצה מפנה גדל ביותר מ־50%".

17 אלף תושבים עד 2030

בימים אלו מתחילה מצפה רמון בתהליך צמיחה, שאמור להביא אותה עד לשנת 2030 לאוכלוסייה של כ־17 אלף תושבים, כמעט פי שלושה מהיום. נציין כי רק לפני כעשור, בשנת 2015, חצתה המועצה את "רף" 5,000 התושבים. שלוש שכונות בעיירה מוקמות בימים אלו - המעיינות, גוונים ורמון, שבהן יהיו כ־230 יחידות דיור. בעתיד מתוכננות עוד שתי שכונות, עם עוד כמעט 950 יחידות דיור.

מתחילת השנה, לפי אתר מידע נדל"ן של רשות המסים, נמכרו בעיירה ארבע דירות, כולן דירות מיד שנייה, בסכום של פחות ממיליון שקלים. המחירים נעים סביב 12-13 אלף שקל למ"ר, וייתכן כי דירות חדשות (נכון להיום מלאי הדירות החדשות במצפה רמון נמוך למדי) יימכרו בסכומים גבוהים יותר. נציין כי העסקאות באתר רשות המסים מתעדכנות עד שלושה חודשים לאחור, כך שייתכן כי בתקופה זו בוצעו בפועל יותר עסקאות.

"עבורנו זמנים כאלו הם הזדמנות לחשוף עוד את העושר שמציעה מצפה רמון", מסכם וינטר, "ולא מעט מאלו שמגיעים לכאן לביקור, בסוף נשארים. בעלי עסקים ויזמים מתעניינים במצפה רמון, ודאי כעת עם ההרחבות המתבצעות והמתוכננות, וכולם מבינים: גם בימי שגרה מצפה רמון זה מקום קסום להיות בו".