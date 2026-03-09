משקיעים חדשים? קבלו כמה עצות זהב שאולי יהיו שוות לכם הרבה כסף

הכותב הוא יו"ר מיטב ניירות ערך

בשנים האחרונות ניכר גל הצטרפות של ממש להשקעות בבורסה, או ליתר דיוק - בשוק המניות.

זה מתחיל בנערים בני 15, עובר בצעירים בני 25-35 ומגיע גם למבוגרים יותר, כשהמכנה המשותף לכולם הוא שעד כה איש מהם לא השקיע בבורסה, וכולם במרוץ אחרי ההתעשרות ה"קלה" לכאורה. הגל הזה התחיל קודם לכן בארה"ב, וכמו בהרבה נושאים אחרים כעבור כמה שנים הגיע גם לישראל.

כיצד הם משקיעים בבורסה? חלקם באמצעות קרנות מחקות או קרנות סל, כלומר מכשירים פיננסיים שנצמדים למדד מניות מסוים, דוגמת ת"א 125 או המדד האמריקאי הפופולרי מאוד S&P 500, אחרים משקיעים ישירות במניות ספציפיות. המגמה הזו מסבירה חלק מהראלי שמאפיין זה יותר משנתיים את שוק המניות בתל אביב.

האם הם פועלים נכון? על פניו, כן. יש הגיון בריא במחשבה שכדאי להשקיע במניות מגיל צעיר, שכן מניות של חברות עסקיות מייצגות צמיחה והתפתחות כלכלית, וכדאי למשקיעים ליהנות מצמיחת רווחי החברות ומעליית ערכן בבורסה בטווח הארוך.

בארה"ב ניסחו את הגישה הזו לפני עשרות שנים באמירה: מהו שיעור המניות שעל המשקיע להחזיק בתיק ההשקעות? קח את המספר 100, הפחת ממנו את הגיל שלך, ותקבל את השיעור הנכון לך. וכך, אם אתם בני 30, שיעור המניות בתיק צריך לעמוד על 70%, ואם בני 70 - שיעור של 30%. ברור שהגיל הוא פקטור, אך יש עוד לא מעט גורמים אחרים שצריכים להשפיע, ועל כך בהמשך.

עשו ואל תעשו: כמה טיפים למשקיעים החדשים ● להשקיע בהתחלה רק סכום קטן ורק ב-2-3 מניות בלבד

● לא להתלהב מההצלחות הראשוניות, לא "פיצחתם את הקוד" של הבורסה, והגדלת ההשקעה עלולה להוביל להפסד

● אחרי שקצת התנסיתם, נכון יהיה לפזר את השקעתכם, הן מבחינה גיאוגרפית, הן סקטוריאלית והן בין מניות לבין איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות

● כדאי להיעזר בייעוץ מהמערכת הבנקאית או במנהל מקצועי של תיקי השקעות

●חשוב מאוד לדעת גם להפסיד - אם לא תדעו להפסיד, לא תדעו גם להרוויח

עבור מי שזה מקרוב נכנס לראשונה לבורסה, ריכזתי כמה עצות מעשיות (מנוסח בלשון זכר אך מיועד כמובן גם למשקיעות מהציבור):

1 להתחיל להשקיע בקטן

גם אם יש לך הרבה כסף, מוטב להשקיע בשלב זה סכום קטן רק כדי להתנסות. לא חייבים לעשות זאת בפיזור רחב - תרשו לעצמכם להשקיע ב-2-3 מניות בלבד ולעקוב אחריהן. גם אם תפסידו, זה לא יזעזע את האיתנות הפיננסית שלכם. ואם הצלחתם בכל ההשקעות האלה, ומימשתם אותן ברווח, היזהרו לא להתפעל מעצמכם יתר על המידה.

הרקע הוא שהרבה משקיעים מתחילים מתלהבים מההצלחות הראשוניות שלהם, שכמעט תמיד הן מקריות, ובטוחים ש"פיצחו את הקוד" של הבורסה. ביטחון היתר הזה גורם במקרים רבים למשקיעים בהמשך הדרך לעשות טעויות גסות.

אחת הטעויות היותר נפוצות היא שאחרי כמה הצלחות מקריות, משקיעים מתחילים נוטים להגדיל מאוד את סכום ההשקעה שלהם, ואז מחיר המניות יורד, משהו שהם לא מורגלים בו, ודי בירידה בשיעור נמוך כדי למחוק את כל מה שהרוויחו בשלב הראשון - עשרות אחוזים אמנם אבל על סכום קטן בהרבה. אלו מזכירים מהמר קזינו ש"הולך לו קלף" והוא מתפתה להגדיל את סכום ההימור, עד ש....

2 לגוון ולבחור נכון

אולם מה שהיה נכון למשקיעים בתחילת הדרך, כאשר המטרה הייתה סוג של לימוד - להשקיע ב-2-3 מניות בלבד, לא נכון לעשות כשהסכום גדל, ובוודאי כשכבר מהווה אחוז ניכר מכלל הכספים שלרשותם.

בשלב זה יהיה נכון מבחינת המשקיעים לפזר את השקעתם, הן מבחינה גיאוגרפית בין שוקי מניות במדינות שונות, הן סקטוריאלית בין ענפים שונים במשק, והן בין מניות לבין איגרות חוב (ממשלתיות וקונצרניות). הדרך לעשות זאת היא באמצעות מכשירי השקעה שונים - אלה יכולים להיות קרנות נאמנות אקטיביות ו/או מכשירי השקעה פסיביים.

ועדיין, צריך לדעת לבחור את המדדים הנכונים ואת קרנות הנאמנות הספציפיות. הדרך ליישם זאת לגבי מי שלא מצוי בנבכי עולם ההשקעות היא לקבל ייעוץ מהמערכת הבנקאית, או למסור את תיק ההשקעות לחברה לניהול תיקי השקעות, וכך ללמוד על הבורסה דרך ההתנסות העקיפה והיותר פסיבית הזו.

חשוב מאוד לשמור על הפרופורציות ולא להתפתות להשקיע רק במניות, או כל אפיק השקעה בודד - גם אם הוא נראה אטרקטיבי מאוד. כל משקיע צריך להגדיר לעצמו מדיניות השקעה ולהתמיד בה. זו צריכה לקבוע מה שיעור נכסי הסיכון (וגם הסיכוי) שהמשקיע מעוניין בו - מניות ואיגרות חוב קונצרניות.

מעבר לגיל, מדיניות ההשקעות צריכה לשקף את הרצון של המשקיע, אבל זה כפוף ליכולת הכלכלית, לאופק ההשקעה שלו, ולא פחות חשוב - ליכולת המנטלית של המשקיע לעמוד בסיטואציה שבה הוא רואה את ערך תיק ההשקעות שלו יורד מיום ליום. צריך תמיד לשקול מהו מחיר הטעות, במקרה שהדברים לא מתפתחים באופן הרצוי והצפוי למשקיע.

3 לדעת להפסיד

חשוב מאוד לדעת גם להפסיד. עד שלא הפסדת, אתה לא מכיר את התחושה. והיא קשה וכואבת בעוצמות גבוהות בהרבה מההנאה שנובעת מהרווח. אבל אם לא תדעו להפסיד, לא תדעו גם להרוויח.

כל משקיע מתחיל צריך להיות ער לכך שהשקעות אינן רק עניין רציונלי של מספרים וניתוחים פיננסיים יבשים, אלא שיש בהחלטות השקעה מרכיב פסיכולוגי לא מבוטל, ולעיתים אף מכריע.

לכן, משקיע צריך להיות ער לכך שיש כמה וכמה מלכודות השקעה שמומלץ להימנע מהן, שכן הן נובעות מאמוציות ולאו דווקא מייצגות החלטת השקעה רציונלית. אתן כמה דוגמאות:

● השקעה במניות "מוכרות": קיימת נטייה ברורה של משקיעים, כולל ותיקים ובכל העולם, להשקיע במניות של חברות של המדינה בה הם חיים (Home Bias), ולא רק במדינה, אלא גם בעיר בה הם גרים או עובדים, או בסביבתם. זאת, מתוך תחושה שהם מכירים את החברה, ולא כך היא.

● השקעה חוזרת באותן מניות "מזל": משקיעים נוטים להשקיע שוב ושוב במניות מסוימות רק משום שכאשר השקיעו בהן בעבר, הם תמיד הרוויחו. הם רואים בהן "מניות המזל" שלהם, ולפיכך משקיעים בהן ללא כל בדיקה כלכלית ראויה. אסור להתאהב במניות.

● השקעה במניה לעומת השקעה בחברה: הרבה משקיעים לא מבחינים בין השקעה בחברה לבין השקעה במניותיה. לעתים הם לא מבינים שגם אם החברה נראית להם מצוינת, זה לא בהכרח הופך את ההשקעה במניותיה למצוינת. למשל החברה יכולה להיות באמת מצוינת אבל ייתכן שמניותיה מאוד יקרות, ועדיף להימנע מלהשקיע בהן.

אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק