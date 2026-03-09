השווקים קורסים: ״כלכלת העולם מתקרבת למצב שלא הכירה זה שנים״

שבוע המסחר בעולם נפתח בירידות חדות על רקע קפיצה יומית שלא נראתה כמעט 40 שנה במחיר הנפט. בשעה שהנפט חוצה כבר את רף ה-110 דולר, באסיה נפילה חופשית ובארה״ב החוזים אדומים.

לדברי רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, הסכנה שמפילה את השווקים היא חזרת הלחצים האינפלציוניים. "בלימת האינפלציה - שהושגה בעמל רב ע"י שורת העלאות ריבית חדות ומתמשכות - עלולה להשחק, על ידי קפיצה של ימים בודדים במחירי האנרגיה. כפועל יוצא עלול הזהב השחור להפוך ברבור שחור ולקרב את כלכלת העולם למצב שלא הכירה זה שנים - סטגפלציה".

מנחם מסביר כי: "לאחר עליות חדות, ששיקפו הנחת עבודה לפיה התוצאה המיטבית - הסרת איראן וגרורותיה מהמשוואה המדינית-ביטחונית והכלכלית - תושג תוך פרק זמן, מאותתים אנשי הצבא והמומחים כי המערכה עלולה לארוך מספר שבועות ולגבות מחיר. כפועל יוצא החלו השווקים לדשדש, ההתלהבות נבלמה ובחלק מהמקרים אנו עדים לירידות ניכרות, המשקפות כעת את המכשולים עלולים להופיע בדרך.

בצד החשש מהמכשולים, חוסר הידיעה כיצד תתפתח הלחימה - בדגש על הטווח הקצר - גורמת לסוכנים הכלכליים - משקי בית וחברות - לעכב הוצאות גדולות על מוצרים בני קיימא, ציוד, מכונות, הרחבת פסי ייצור ועוד - עד שהתמונה תתבהר.

גם בעולם מגיבים לטלטלה. האסטרטג הבכיר אד ירדני מעלה את ההסתברות שלו לקריסה בוול סטריט בהמשך השנה ל-35% על רקע מה שהוא מתאר כ"זמנים שמשתנים במהירות". בתחזית הקודמת העניק לכך ירדני 20% בלבד.

"כלכלת ארה"ב ושוק המניות תקועים כרגע בין איראן לבין מקום קשה. כך גם הפד", כתב ירדני. "אם הלם הנפט יימשך, המנדט הכפול של הפד יהיה תקוע בין הסיכון הגובר לאינפלציה גבוהה יותר לבין אבטלה עולה".