התעשייה המפתיעה שעשויה להשתבש בשל המחסור בגז הקטארי

קטאר היא מעצמת גז טבעי להפקת אנרגיה, הגדולה בעולם במונחי נפח גז נוזלי למדינות כמו סין, הודו, דרום קוריאה, פקיסטן והאיחוד האירופאי. אלא שאחת מהתעשיות הלוואי של ענף הגז הטבעי היא הפקת ההליום, גז המופק בתהליך טבעי בבטן האדמה שנלכד בדרך כלל במאגרי הגז הטבעי וממוצה ממנו בנפרד. לפי ההערכה, אחוזים בודדים, בדרך כלל לא יותר מ-7% ממאגרי הגז הטבעי של קטאר, מכילים את גז ההליום, שלו תפקיד בולט בתעשיית השבבים ובפרט בענף הזיכרונות המצוי ממילא במחסור חמור בחודשים האחרונים.

● השווקים קורסים: ״כלכלת העולם מתקרבת למצב שלא הכירה זה שנים״

● "קונים בשמועה ומוכרים בידיעה": מדוע מניות הפיננסים צנחו לאחר תוצאות שיא

● שווי של 20 מיליארד דולר? פולימרקט והמתחרה שלה מנסות לגייס הון



בימים שקדמו לירידות החדות בשווקי אסיה, הזהירו בכירים בדרום קוריאה בכתבה שהופיעה במגזין Wired כי למחסור בהליום שמקורו בקטאר בשל המלחמה באיראן השפעות מרחיקות לכת שעשויות להגיע עד תעשיית השבבים המקומית. בין החברות הקוריאניות המובילות בתחום: סמסונג ו-SK Hynix, המהוות יחד שני שלישים מתעשיית הזיכרונות, ו-TSMC שנמצאת בטייוואן, אך נמצאת בקשרי גומלין עם תעשיית הסלולר והרכב הקוריאנית.

הבוקר (שני) הובילו מניות אלה את הירידות בשווקים באסיה - כאשר SK Hynix יורדת בכ-10%, וסמסונג יורדת בכ-8%. גם מניות שבבים אחרות חוות ירידה- סנדיסק ירדה אמש בקרוב ל-7% ובמסחר המאוחר בניו יורק היא יורדת בקרוב ל-2%.

מחסור בהליום

ההליום הוא חומר חיוני בשלבים רבים בתהליך ייצור השבבים- ומשמש בין השאר לייצוב סביבת הייצור בוואקום, לקירור מהיר ומדויק של פרוסות הסיליקון וכן משמש כגז נשא בתהליכי הדיפוזיה והחריטה שמעצבים את השבב. 38% מהייצור העולמי של ההליום מקורם בקטאר, שתעשיית הגז הטבעי שלה מושבתת בחלקה - חברת הנפט הלאומית קטאר אנרג'י עצרה את פעולתה כבר ביום רביעי שעבר. אלא שהליום הוא רק אחד משרשרת של תריסר חומרים שחיוניים אף הם בייצור שבבים, שמקורם בסחר במיצרי הורמוז - בהם, למשל, ברום. איתור ספקים חדשים הוא תהליך אפשרי אך כזה שייארך זמן לאיתור שותפים אמינים בעלי סטנדרטים גבוהים ותמחור דומה.

מחסור בגז טבעי

אס קיי הייניקס (SK Hynix) הקוריאנית מנסה לשדר עסקים כרגיל והודיעה, לפי דיווח של רויטרס, כי השיגה שליטה על מקורות מגוונים של חומרים ומלאי מספק של הליום, והוסיפה כי הסיכוי לפגיעה בפעילותה בטווח הקרוב נמוך. גם TSMC לא צופה השפעה משמעותית כעת, בעת שגלובל פאונדריז הודיעה כי עומדת בקשר עם הספקים בתחום. אבל החשש לא מסתכם רק במחסור אפשרי בגזים חיוניים לתעשייה, אלא גם באנרגיה המגיעה מהמפרץ הפרסי שדרושים גם הם לפעילות מפעלי השבבים זוללי האנרגיה. החדרים הנקיים בהם מיוצרים פרוסות הסיליקון זקוקים למתקני חשמל וקירור מיוחדים. כאשר מחיר חבית נפט עלה התייקר בבת אחת בכמעט שליש, מחירם של השבבים עשוי לעלות גם הוא. כאשר מחיר חבית נפט כמעט מכפיל את עצמו במהלך מעט יותר מחודשיים, מכ- 60 דולר בתחילת השנה ל- 108 דולר הבוקר (שני), לא תהיה ברירה לחברות השבבים אלא להעלות מחירים אם הדבר יימשך לאורך זמן.

הסערה המושלמת במניות ה-AI

עלייה חדה במחיר הגז הטבעי שנובעת בחלקה גם ממחסור בגז היא מהמורה משמעותית לצמיחת מניות הבינה המלאכותית. חוות השרתים הגדולות, "מפעלי ה-AI" - המקומות שבהם נערך עיבוד האימון של מודלי הבינה המלאכותית והפעלתן מתאפשרת בדרך כלל באמצעות גז טבעי, ולשם כך הוא זקוק לזרימה קבועה של גז, שמחירו זינק ב-50% בשנה האחרונה, ולטורבינות גז, המיוצרות בדרך כלל בסימנס , מיצובישי וג'נרל אלקטריק , שגם מחירם עלה בכ-50% בשנה האחרונה, בשל הביקוש הגואה.

מאידך, הימשכותה של המלחמה תקבע עד כמה הביקוש לבינה מלאכותית מצד מדינות המפרץ יקטן. לאחר ההפצצה האיראנית על חוות השרתים של אמזון באיחוד האמירויות ובבחריין - שהשביתה כמה מהן לזמן מה. כל עוד האיום האיראני יישאר על כנו או שהמלחמה תימשך זמן רב יותר, חברות הבינה המלאכותית או יזמים במדינות המפרץ עלולים לשנות את תוכניות הצמיחה הגרנדיוזיות להקמת חוות שרתים במדינות כמו סעודיה, האיחוד האמירויות וקטאר. על פי אתר דה אינפורמיישן, המפרציות מתכננות יחד להשקיע כ- 300 מיליארד דולר בציוד הון לבינה מלאכותית על כל נגזרותיה, הגדולה שבהן היא איחוד האמירויות, שגם נפגעה באופן הקשה ביותר. היא מתכננת לבדה להקדיש 100 מיליארד דולר להשקעות טכנולוגיות עתידיות בתחום, עוד 30 מיליארד דולר ברכישת שבבים ו- 30 מיליארד דולר בבניית חוות שרתים.

בעונת הדוחות האחרונה, הסבירו ענקיות ה-AI - חברות כמו אנבידיה, גוגל, מיקרוסופט ואמזון - עד כמה התעשייה כבולה למחסור באנרגיה וכי לא קיימת מצוקת מלאי של שבבים. ברבעון הבא - אם המצב יימשך כפי שהוא בקצב הנוכחי - ייתכן שהחברות ייאלצו לדווח על מחסור באנרגיה ובשבבים, לצד האטה בביקוש שעשוי להגיע מעיכובי הזמנות ממדינות המפרץ.