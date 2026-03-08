ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שווי של 20 מיליארד דולר? פולימרקט והמתחרה שלה מנסות לגייס הון

פלטפורמות שווקי החיזוי פולימרקט וקאלשי מנהלות שיחות עם משקיעים לגיוסי הון חדשים שעשויים להכפיל את שוויין בתוך חודשים, כך נחשף בוול סטריט ג׳ורנל • במקביל, גוברת הביקורת הרגולטורית בארה"ב על פעילותן ועל האפשרות להמר על אירועים פוליטיים וצבאיים

מיטל וייזברג 11:22
פלטפורמת ''פולימרקט'' / צילום: Shutterstock
פלטפורמת ''פולימרקט'' / צילום: Shutterstock

שוקי התחזיות המקוונים, שנחשבו עד לפני שנים אחדות לנישה ניסיונית, מתקרבים כעת לשוויי ענק. שתי הפלטפורמות הדומיננטיות בתחום, פולימרקט וקאלשי, מנהלות שיחות עם משקיעים לגבי גיוסי הון חדשים שעשויים להעמיד את שוויין סביב 20 מיליארד דולר כל אחת, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. אם גיוסים כאלה אכן ייצאו לפועל, מדובר יהיה כמעט בהכפלת השווי של שתי החברות בתוך חודשים ספורים בלבד.

הסטארט-אפ של יוצאי איירון סורס ויחידה 81: גייסו 58 מיליון דולר למערכת שיווק מותגים מבוססת AI
מתקיפות אקראיות למבצע מתוזמן: כך השתנתה זירת הסייבר בצל ההסלמה מול איראן

לפי גורמים המעורים בפרטים, השיחות נמצאות עדיין בשלבים מוקדמים ואין ודאות כי יבשילו לעסקה. גם השווי שעליו מדברים המשקיעים עשוי להשתנות, במיוחד על רקע הביקורת הגוברת בארה"ב כלפי מודל הפעילות של החברות.

הצמיחה המהירה של שוקי התחזיות

שווקי תחזיות הם פלטפורמות מסחר שבהן המשתמשים קונים ומוכרים חוזים המשקפים את ההסתברות שאירוע מסוים יתרחש. לדוגמה, חוזה יכול לשקף את הסיכוי שקבוצה מסוימת תנצח במשחק חשוב, שמדינה תנקוט צעד מדיני או שמדד כלכלי יגיע לרמה מסוימת. המחיר של החוזים משתנה בהתאם לביקוש ולתפיסת הסיכויים של המשתמשים ולכן הפלטפורמות מציגות מעין "שוק" של תחזיות.

למרות שהשם פולימרקט נהיה פופולארי יותר ויותר, דווקא קאלשי נחשבת כיום לשחקנית הבולטת בתחום בארה"ב, בין היתר משום שהיא פועלת תחת פיקוח רגולטורי. החברה הוקמה בשנת 2018 על ידי טארק מנסור ולואנה לופס לארה, ובשנת 2020 קיבלה אישור לפעול כבורסה מוסדרת לחוזי תחזיות מהרגולטור האמריקאי.

הפלטפורמה כאמור מאפשרת למשתמשים לסחור בחוזים הקשורים למגוון רחב של אירועים, בהם תוצאות משחקים כמו Super Bowl, החלטות פוליטיות, נתונים כלכליים ואירועי תרבות. בדצמבר האחרון גייסה החברה מיליארד דולר לפי שווי של 11 מיליארד דולר ממשקיעים בהם קרנות ההון סיכון סקויה. לפי גורמים המעורים בפעילות החברה, קאלשי כבר חצתה קצב הכנסות שנתי של מיליארד דולר, ובחודשים האחרונים הנתון הזה אף התקרב לכ1.5 מיליארד דולר.

המתחרה המרכזית, פולימרקט, נוסדה בשנת 2020 בידי שיין קופלן וצברה פופולריות רבה בקרב משתמשים ברחבי העולם. עם זאת, הפלטפורמה אינה מאפשרת כיום גישה רשמית למשתמשים בארה"ב בשל מגבלות רגולטוריות, אף שבפועל ניתן להגיע אליה באמצעות שימוש ב־VPN. החברה מתכננת להשיק השנה גרסה שתפעל תחת רגולציה אמריקאית.

באוקטובר האחרון הוערכה פולימרקט בכ־9 מיליארד דולר, לאחר שחברת הבורסות Intercontinental Exchange, שמפעילה גם את הבורסה לניירות ערך בניו יורק, התחייבה להשקיע בחברה עד שני מיליארד דולר. בנוסף מחזיקה פולימרקט בשותפות נתונים עם דאו ג'ונס.

ביקורת מצד המחוקקים

לצד הצמיחה המהירה והפופולריות הגוברת, הפלטפורמות גוררות גם ביקורת מצד מחוקקים בארה"ב. בסוף השבוע האחרון הציגו חברי הקונגרס בלייק מור וסלוד קרבחאל הצעת חוק שמטרתה להגביל את פעילות שוקי התחזיות בנושאים כמו מלחמות ואירועי ספורט.

במקביל, דווח כי הפלטפורמות משקיעות מאמצים גדולים בגיוס משתמשים חדשים, בעיקר בקמפוסים ובקרב סטודנטים. לפי הדיווחים, פעילות זו אף הובילה במקרים מסוימים למסחר בנושאים חריגים, כמו למשל גל הימורים על מיקומו של מייסד אמזון ג'ף בזוס במהלך משחק הסופרבול מצד חברי אחוות סטודנטים.