לאחר יותר משנה של עבודה מתחת לרדאר, חברת הסטארט-אפ החדשה של מייסדי איירון סורס, תומר בר-זאב ועומר קפלן ויזמים נוספים יוצאי היחידה הטכנולוגית של אמ"ן, נחשפת. החברה מודיעה על גיוס סיד גדול יחסית של 58 מיליון דולר מקרנות הון סיכון כגון בסמר, לייטספיד וקרן ויולה, שגם השקיעה באיירון סורס, שהפך לאקזיט הבולט שלה בשנים האחרונות. עוד השתתפו בגיוס סטארדום ונצ'רס של קשת, אקסס (כללטק) של לן בלווטניק, ג'ייב, אימרג' ודיסרפטיב AI של טל ברנוח.

צוות המייסדים הגדול, שכולל גם את אסף בן עמי, נדב אשכנזי, איש קרן כללטק דניאל שנער, ויוצאי יחידת הטכנולוגיה 81 של אמ"ן ד"ר אייל עמית, עמרי שטיינמץ וגיא צור, עמלו בשנה האחרונה על השקת פלטפורמה מקוונת למכירה של מותגים, בדגש על מוצרי צריכה כמו קוסמטיקה וטיפוח, מזון לחיות, ומוצרי בריאות. המערכת של זיג מזהה חברות המשווקות מוצרי צריכה ברשת שיש להן פוטנציאל מסחרי ומספקת להן לדבריה "יכולות של סוכני AI שמאפשרות להן לבלוט, לצמוח ולהצליח בסביבה תחרותית".

לא מדובר בפלטפורמה אחת או אתר אחד שעליו נמכרים כלל המוצרים שזוהו על ידי זיג-זיג עצמה יוצרת קשר עם המותגים ומשמשת כפלטפורמת המסחר שלהן תחת אתר ייעודי ממותג לאותה החברה, המנוהל באמצעות הטכנולוגיה של זיג. בעבר חשף גלובס כי החברה מפעילה מערכת מסחר עבור מותג מזון בעלי החיים מילס ועבור מותג הקוסמטיקה OKOA.

"פלטפורמה החוזה פוטנציאל צמיחה"

כדי לבחור את המותגים הנכונים לעבודה עם זיג, החברה הישראלית בנתה מודל חיזוי צמיחה טכנולוגי, שמאפשר לצפות מראש את יכולת הצמיחה של החברה וההתכנות להצליח, ומצמידה לו ציון המכונה Zyg Score. יזמים שיקבלו ציון גבוה יוכלו לחבור לזיג. "כך במקום שהיזמים ישקיעו את זמנם וכספם בכח אדם נוסף, סוכנויות שיווק וכלי דאטה אחרים, זיג תבצע זאת עבורם והם יוכלו להתמקד במוצר הפיזי שאותו בנו", נמסר מהחברה.

"הפלטפורמה חוזה פוטנציאל צמיחה של מוצר עוד לפני ההשקה על בסיס מודלי דאטה מתקדמים", נמסר מהחברה. "ולאחר מכן משמשת כמערכת הפעלה מקצה לקצה עבור היזם ומבצעת את כלל הפעולות הנדרשות להצלחתו: הקמת חנות מקוונת, בניית מותג, יצירת פרסום, שיווק דיגיטלי, ניהול צמיחה אורגנית במנועי חיפוש ובמנועי AI, עבודה עם משפיענים, רכישת לקוחות, שימור לקוחות ואופטימיזציה לוגיסטית - הכל תחת פלטפורמה אחת.

בנוסף החברה תספק ליזמים ולחברות שיעבדו עם הפלטפורמה מימון שיפחית משמעותית את הסיכון בהשקת מוצרים ואת הכסף הנדרש לשם השקעה בפרסום - שהיא ההוצאה הגדולה ביותר של קמעונאי אונליין. 99% מהמוצרים החדשים בשוק המכירות המקוונות נכשלים - מוצר טוב הוא רק קצה הקרחון של מה שנדרש מיזמים - נדרשות יכולות שיווק מתקדמות, יכולת דאטה מעמידות וגם יכולת לגייס מימון לאורך זמן, משאבים שלרוב היזמים בשוק אין גישה אליהם".

המודל העסקי של החברה מבוסס על תשלום קבוע מאחוזי הכנסה - מודל אפקטיבי יותר בעולם שבו מוצרי תוכנה כשירות (SaaS) מאבדים מהשפעתם. זיג מציעה למוצרים שהראו פוטנציאל צמיחה משמעותי גם מימון (Cohort financing) על בסיס המודלים שפותחו בחברה, במיוחד עבור מוצרים שבעם עלויות רכישת הלקוחות מוחזרות לאורך זמן.

לזיג ולמותגים שיבקשו לצמוח מתוכה תחכה תחרות מצדן של שתי חברות בעלות רקע ישראלי, עם מומחיות בשיווק מוצרי טיפוח: אודיטי של היזם אורן הולצמן, שמקדמת ברשת מותגים כמו איל מקיאג' וספויילד צ'יילד או מייליס (Maelys) של צביקה בירנבוים ולאומי פרטנרס הפועלת מקפריסין וניו יורק. כל השלוש טוענות כי ביכולתן לסייע להפצת מותגי קוסמטיקה וצריכה בהתבסס על כוחה של הרשת תוך שימוש מוגבר במדע נתונים ובשיפור המיקוד בצרכן הסופי. אודיטי עצמה גם ספגה ירידה חדה במחיר המנייה שלה - 67% מאז תחילת השנה בשל טעות באלגוריתם, אבל גם בגלל הסנטימנט השלילי כלפי חברות תוכנה. זיג תצטרך להוכיח שהיא מספקת ליזמים ערך שמתחרה בסוכני ה-AI של ענקיות הבינה המלאכותית וביכולת בניית האתרים שלהם. ייתכן כי הנסיון הקודם שלה בקידום מותגים שנצבר במהלך השנה וחצי האחרונות ותוכנית המימון המיוחדת שלה עשויות לסייע לה בכך.