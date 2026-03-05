מדוע בוטל אקזיט המיליארדים של אפספלייר הישראלית?

האקזיט המיוחל שמצפים לו המשקיעים באפספלייר - קרנות כמו מגמה, פיטנגו, קומרה וג'נרל אטלנטיק - ממשיך להתעכב. אפספלייר, חברת תוכנה ותיקה אך רווחית שכבר פעילה 15 שנה תאלץ להמתין עוד פרק זמן עד שתוכל להרכש.

קרן הפרייבט אקוויטי אפולו שביקשה לרכוש את אפספלייר יחד עם פורטסימו הישראלית, ביקשה בשבועות האחרונים לשנות את תנאי העסקה לרכישת החברה לפי שווי שינוע בין 1.8 מיליארד דולר ל- 2.1 מיליארד. הירידה במניות התוכנה הביאה לחשש מכניסה לעסקה עם החברה הישראלית, ואפולו, שהתכוונה לבצע את הרכישה מתוך קרן גידור היברידית המשלבת חוב וחניות, חששה מירידת שווי.

יחד עם זאת, ההצעה החדשה שלה לא כללה ירידת שווי, למרות מוכנות מסוימת מהצד השני. מאז תחילת השנה ירדו מניות חברות התוכנה בעשרות אחוזים, כאשר מדד התוכנה IGV ירד בכ-20%, על רקע החשש שחברות בינה מלאכותית כמו אנתרופיק או OpenAI ייתרו את הצורך לרכוש תוכנות, שאותן ניתן יהיה לבנות בתוך דקות.

לבסוף, החליט הדירקטוריון באפספלייר שכולל משקיעים כמו צחי הלל מפיטנגו ובועז דינטי מקומרה בין השאר, לדחות את ההצעה, בין השאר גם על דעתם של היזמים שמלכתחילה לא התלהבו מאוד מהמכירה. לפי ההצעה המקורית היתה אמורה אפולו להחזיק בכ- 70% ממניות החברה ופורטיסימו ב- 30% הנותרים. אפספלייר שקלה לצאת להנפקה בשנה שעברה אך גנזה את התוכנית, ככל הנראה בשל צמיחה נמוכה מדי עבור המשקיעים בשוק ההון, שעמדה לפי ההערכה על 10-15%. אפספלייר עומדת מאחורי תוכנה לניהול קמפיינים פרסומיים ברשת, היא חברה רווחית שמייצרת כ- 500 מיליון דולר בשנה בהכנסות. מאחר והיא חברה שמייצרת מזומנים, קבריטיה יכולים להרשות לעצמם להמתין להזדמנויות טובות יותר ולסנטימנט חיובי יותר כלפי חברות התוכנה כדי לצאת לאקזיט.

מהחברה לא נמסרה תגובה לידיעה.