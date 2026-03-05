ניר צוק חושף את חברת הסייבר החדשה שלו

מיזם הסייבר החדש של ניר צוק יוצא היום (ה') לאור. חברת Cylake מודיעה על גיוס סיד בהיקף של 45 מיליון דולר בהובלת קרן ההון סיכון Greylock ומשקיעי טכנולוגיה נוספים. החברה מפתחת פלטפורמת סייבר מבוססת בינה מלאכותית וניתוח נתונים, שתפעל ללא תלות בענן ציבורי ותאפשר לארגונים שליטה מלאה במידע שלהם.

לפי הודעת החברה, Cylake מכוונת לארגונים הגדולים והמפוקחים ביותר בעולם, בהם מוסדות פיננסיים, גופי ממשל ותשתיות קריטיות. ארגונים אלה נדרשים לרמת אבטחת סייבר מהגבוהות ביותר, אך לעיתים אינם יכולים להשתמש בפתרונות המבוססים על ענן ציבורי בשל מגבלות רגולטוריות או דרישות ביטחוניות. הפלטפורמה של Cylake נועדה לתת מענה לפער הזה באמצעות מערכת שתפעל בסביבה מקומית או בענן פרטי ותאפשר שליטה מלאה בנתונים ובתפעול.

את החברה הקימו ניר צוק, וילסון שו ואהוד אודי שמיר, שלושתם יזמים ותיקים בתעשיית הסייבר. צוק הקים בשנת 2005 את חברת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס ושימש סמנכ"ל הטכנולוגיות שלה במשך יותר משני עשורים. שו היה שותף לבניית החברה במשך יותר מעשור והוביל במסגרתה צוותי הנדסה מרכזיים. שמיר היה ממייסדי חברת הסייבר סנטינל וואן בשנת 2013. שלושת המייסדים מבקשים כעת להקים פלטפורמת סייבר חדשה עבור פלח שוק שלדבריהם לא זכה עד כה למענה מספק.

לפי החברה, הגישה של Cylake נשענת על שתי תפיסות מרכזיות. הראשונה היא שהדור הבא של אבטחת הסייבר המבוססת על בינה מלאכותית מחייב ראייה רחבה של כלל הנתונים וההקשרים מכל שכבות התשתית הארגונית. כך, החברה מתכננת לבנות פלטפורמה אחודה שתאסוף ותנתח נתונים מכל חלקי המערכת, מתוך ההבנה שפיצול בין מערכות אבטחה שונות או נתונים חלקיים יוצר נקודות חולשה שניתן לנצל.

התפיסה השנייה קשורה לריבונות המידע. לשיטתם, חלק מהארגונים הגדולים בעולם אינם יכולים להסתמך על פתרונות הפועלים בענן ציבורי. Cylake מתכננת לפתח מערכת שתפעל באופן מלא בסביבה מקומית או בענן פרטי ותאפשר שליטה מלאה בנתונים ובתפעול.

"עולם הסייבר משתנה כל הזמן וכשנוצרים אתגרים חדשים צריך לפעמים לבנות פתרונות חדשים לגמרי", מסר צוק. "אנחנו בונים את Cylake עבור ארגונים שבהם שקיפות מלאה, שליטה ובקרה אינן בגדר בחירה אלא הכרח".

עוד לפי הודעת החברה, בשלב הראשון תפעל עם קבוצה מצומצמת של שותפי פיתוח כחלק מתהליך בניית המוצר, כאשר זמינות הפלטפורמה צפויה בתחילת 2027.