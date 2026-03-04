ליאו קוגואן, מיליארדר ומייסד חברת פתרונות המחשוב SHI International, הודיע כי רכש כמיליון מניות של אנבידיה. לפי מחיר הסגירה האחרון של המניה שעמד על כ180 דולר, מדובר בעסקה בהיקף של כ180 מיליון דולר. קוגואן חשף את המהלך בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות והבהיר כי בכוונתו להמשיך להגדיל את ההשקעה בעתיד.

● מיקנעם לקליפורניה: המספרים המדהימים של אנבידיה בישראל

● ביש המזל של אמזון והשאלה: האם חוות השרתים יירדו מתחת לקרקע

לדבריו, החששות מפני בועה בתחום הבינה המלאכותית אינם משכנעים. "אני משוכנע שבינה מלאכותית אינה בועה אלא רק ההתחלה", כתב. ההצהרה שלו מגיעה בתקופה שבה חלק מהמשקיעים בשוק ההון מתחילים לתהות אם גל ההשקעות העצום בתשתיות בינה מלאכותית יוכל להימשך בקצב הנוכחי.

אנבידיה הפכה בשנים האחרונות לשחקנית המרכזית בתעשיית הבינה המלאכותית העולמית. שבבי העיבוד הגרפי שהיא מפתחת משמשים לאימון מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית ולהקמת תשתיות מחשוב ענקיות בענן. הביקוש לשבבים אלה זינק בעקבות התפשטות מערכות הבינה המלאכותית הגנרטיבית, וחברות טכנולוגיה גדולות ברחבי העולם משקיעות מיליארדים על גבי מיליארדים של דולרים בהקמת מרכזי נתונים המבוססים על הטכנולוגיה שלה.

אבל למרות העליות החדות בשנים האחרונות, מניית אנבידיה נסחרת כיום בכ־11.5 אחוז מתחת לשיא שנרשם באוקטובר האחרון. הירידה מוסברת בין היתר בחשש שהשוק עלול להגיע לנקודת רוויה לאחר תקופה של השקעות חסרות תקדים בתשתיות בינה מלאכותית. עם זאת, משקיעים דוגמת קוגואן סבורים כאמור כי מדובר בתחילתו של גל טכנולוגי ארוך טווח ולא בתופעה חולפת

מהקשר ההדוק לטסלה ועד ביקורת על מאסק

קוגואן צבר חלק גדול מהונו דרך השקעה ארוכת שנים במניית טסלה. בשנת 2021 הוא הפך לבעל המניות הפרטי השלישי בגודלו בחברה, אחרי המנכ"ל אילון מאסק ומייסד חברת התוכנה אורקל, לארי אליסון, שכיהן בעבר כחבר בדירקטוריון טסלה. בשיא החזקותיו החזיק קוגואן בכ־27.6 מיליון מניות של יצרנית הרכב החשמלי. למרות קרבה לאילון מאסק בתחילת הדרך, בהמשך היחסים בין השניים התקררו והוא החל למתוח ביקורת פומבית על התנהלותו של מאסק, שאותו כינה בשלב מסוים "מנכ"ל רודן".

בשנת 2024 הודיע קוגואן כי אינו מושקע עוד באופן מלא בטסלה והחל להפנות חלק מהונו להשקעה באג"ח ממשלתיות של ארצות הברית. לדבריו, המהלך נבע מחשש למשבר פיננסי עולמי עמוק בדומה לזה של המאה הקודמת ואף מהסלמה אפשרית בזירה הגיאופוליטית. למרות זאת, גם כיום חלק גדול מהונו עדיין קשור בטסלה. לפי מדד המיליארדרים של בלומברג, הונו של קוגואן מוערך בכ־12.8 מיליארד דולר

במקביל, קוגואן ממשיך להביע אמון בפוטנציאל העתידי של טסלה. לדבריו, החברה היא כיום המובילה בעולם בתחום הבינה המלאכותית המשולבת במוצרים פיזיים. הוא מעריך כי השוק עדיין אינו מתמחר במלואו כמה ממנועי הצמיחה המרכזיים של החברה.

טסלה תציג רובוטים עוד השנה?

אחד התחומים הבולטים הוא פעילות האנרגיה של טסלה, הכוללת מערכות אגירת חשמל ופתרונות סולאריים. לפי הערכות אנליסטים של מורגן סטנלי, פעילות זו עשויה להגיע לשווי של כ־140 מיליארד דולר. אם החברה תרחיב משמעותית את ייצור האנרגיה הסולארית, כפי שמתכנן מאסק, השווי עשוי אף להיות גבוה יותר. תחום נוסף שבו טסלה משקיעה הוא תחבורה אוטונומית. החברה מפתחת את רכב הרובוטקסי החדש שלה, סייברקאב, שמיועד לפעול כחלק משירותי נסיעה אוטונומיים.

בחודש שעבר הודיעה החברה כי הרכב הראשון מסוג זה ירד מפס הייצור במסגרת ההיערכות לייצור סדרתי. ובמקביל מפתחת החברה את הרובוט ההומנואידי אופטימוס. לפי מאסק, כבר כיום פועלים רובוטים מסוג זה במפעלי החברה ומבצעים משימות בסיסיות. במהלך השנה הקרובה הם צפויים לבצע משימות מורכבות יותר בסביבה תעשייתית. בטסלה מעריכים כי גרסה מתקדמת של הרובוט תוצג בהמשך השנה, בעוד מכירות לציבור עשויות להתחיל בשנים הבאות.

כך, לדברי קוגואן, ההתפתחויות בתחומים אלה מחזקות את אמונתו כי מהפכת הבינה המלאכותית והרובוטיקה נמצאת עדיין בשלבים מוקדמים. מבחינתו, רכישת מניות אנבידיה היא חלק מהימור רחב יותר על העתיד הטכנולוגי של הכלכלה העולמית.