כדי לסייע לסוחרים שירצו להגיב לאי וודאות או לאירועים קיצוניים בשווקים משיקה הבורסה בת"א, החל מיום חמישי השבוע, פקיעה יומית של אופציות על מדד ת"א 35, כך נודע לגלובס.

עד היום היו הפקיעה התרחשה בשלושה מתוך חמשת ימי המסחר (שני, רביעי ושישי) כאשר האופציות פוקעות בשער של פתיחת אותו יום. בעבר הלא רחוק התרחשה רק פקיעה אחת מדי שבוע.

המשמעות של מעבר לאופציות שיפקעו בכל יום מסחר היא שלסוחרים ולמשקיעים מתוחכמים יהיה כלי נוסף כדי להגיב לאירועים מאקרו כלכליים (אינפלציה, החלטת ריבית) או גיאו-פוליטיים (מלחמה, מכסים). מהבחינה הזו, המלחמה הנוכחית מול איראן היא הדוגמה הקלאסית לרצון של משקיעים להגיב מיידית לאירועים והכלי של אופציות יאפשר להם עוד אפשרות תגובה .

אופציות קנייה או מכירה הן מאין "חוזי ביטוח" על ערך נכס הבסיס של האופציה (במקרה הזה, מדד המניות המוביל של ת"א). הקונה משלם "פרמיה", עלות הביטוח, ומקבל הגנה מפני תנועות שוק חדות. יתרון של אופציה עם פקיעה היומיות הוא האפשרות לקנות אותה במחיר זול יותר, וגם היכולת להגיב לאירוע מסוים וספציפי. מנגד, ככל שמועד הפקיעה קרוב יותר, כך שווי האופציה נשחק מהר יותר.

"יש אירועים שניתן לצפות מראש ויש כאלה שלא ניתן. למשל בסוף השבוע האחרון, אם תיק ההשקעות שלי חשוף להשפעות התקיפה באיראן ואני רוצה להקטין תנודתיות למשל, אני יכול להגן על התיק בין אם תהיה תנודה למעלה או למטה, גם מבלי לדעת אם התקיפה תשפיע על השוק בצורה חיובית או שלילית", אומר אלון דנגוט, מנהל שוק הנגזרים בבורסה בת"א.

באופציה יומית, מסביר דנגוט, הפרמיות זולות יותר מאשר "באופציות החודשיות, כי אני קונה אופציות קצרות טווח. זה כמו שברור שביטוח דירה ליום יהיה זול יותר מביטוח דירה לשנה, מבחינת הפרמייה".

ההבדל שיוצרות הפקיעות

על פי נתוני הבורסה, יש הבדל דרמטי במחזורי המסחר בימי המסחר בין ימים שיש בהם פקיעה לכאלה שאין בהם פקיעה. כך, מחזור הפתיחה ביום ללא פקיעה מסתכם ב-22 מיליון שקל (גם זה שיפור נאה לעומת כ-8 מיליון שקל בשנים הקודמות). ביום של פקיעה שבועית יש מחזור בפתיחה של 122 מיליון שקל וביום של פקיעה חודשית המחזור טס ל-1.6 מיליארד שקל.

בבורסה מקווים שעם השקת האופציות היומיות, בכל יום יזנק המסחר בפתיחה, ויאפשר גם לגופים גדולים יותר, כמו מוסדיים, להשתתף בו .

" זה מייצר נקודות נזילות חשובות לכל השוק" אומר דנגוט, כאשר בכל יום מוסדיים וציבור ה'ריטייל' כאחד יוכל לקבל 'חלון כניסה' נוסף לשוק, עם נזילות גבוהה יותר. דנגוט מקווה שגם כמות המשתתפים במסחר באופציות תגדל "מקווים שהעוגה תגדל ככל האפשר".

גם בלי קשר לרפורמה החדשה, מחזורי המסחר במניות בת"א מזנקים בשנים האחרונות. ביום שני השבוע, כשהבורסה הגיבה לתחילת המלחמה מול איראן מחזור המסחר הגיע לשיא יומי של 8.6 מיליארד שקל (בימים ללא עדכוני מדדי).

לשם השוואה, רק בתחילת העשור המחזור היומי עמד על 1.9 מיליארד שקל בממוצע. בשנת 2024 המחזורים עלו ל-2.1 מיליארד שקל ואילו בשנה שעברה הם כבר הגיעו ל-3.4 מיליארד שקל בממוצע. מתחילת השנה הנוכחית הם כבר מגיעים ל-5.3 מיליארד שקל .