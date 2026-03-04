בנק לאומי יציע לראשונה ליותר מ-7,000 עובדיו את האפשרות להמיר חמישית מהבונוס השנתי לאופציות למניות הבנק. עם פרסום התוצאות הכספיות לסיכום השנה הודיע הבנק על תוכנית ייחודית להקצאת אופציות שחורגת מהנהוג במערכת הבנקאית. תנאי התוכנית, לרבות מי מהעובדים הזכאים שבחרו בה, טרם פורסמו משום שייקבעו בהמשך.

עד כה היו זכאים לאופציות למניות רק חברי ההנהלה של לאומי, וכן חברי פורום 100 המנהלים הבכירים בבנק. כעת, תוצא האפשרות לכלל עובדי לאומי לקבל אופציות שיקשרו את התגמול ליעדים האסטרטגיים של הבנק. מלאומי נמסר כי כמות האופציות ומימושן מותנים בעמידה בתנאים, כמו הלימות ההון של הבנק ועוד. על פי התוכנית, האופציות יבשילו במהלך שלוש השנים הקרובות.

עם סיום שנת 2025 העסיקה קבוצת בנק לאומי 7,500 אלף עובדים, קיטון של מעל ל-300 משרות בתוך שנה. עלות השכר הממוצעת לעובד (כולל מענקים) עמדה אשתקד על 482.5 אלף שקל - 40 אלף שקל בחודש. מדובר בשחיקה של 3.5% לעומת 2024.

גם המנהלים בלאומי פרטנרס יקבלו אופציות

נוסף על כך, הבנק יקצה אופציות למניותיו גם למנהלי החברה הבת לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק. נזכיר כי באמצע אוקטובר האחרון מונה ויקטור וקרט לתפקיד מנכ"ל לאומי פרטנרס, ומאז פצח במסע השקעות אגרסיבי בהיקף של מיליארדי שקלים.

קודמו של וקרט בלאומי פרטנרס, רון בן חיים, נפרד מתפקידו עם תגמול של 5.5 מיליון שקל ב-2025, שני בקבוצת לאומי רק למיכאל שילר, מנכ"ל לאומי בריטניה שעלות שכרו עמדה אשתקד על 5.7 מיליון שקל. מנכ"ל הבנק חנן פרידמן, ששכרו מוגבל בחוק שכר הככירים, קיבל שכר בעלות של 4.4 מיליון שקל (השלישי בגובהו בין בכירי הבנק).