בנק לאומי מציג: רווחי שיא ודיבידנד ענק

בנק לאומי בניהולו של חנן פרידמן מפרסם הבוקר (ד') את התוצאות הכספיות שלו לשנת 2025. הבנק רשם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות שלו של 10.3 מיליארד שקל, עליה של 5% ביחס לשנת 2024, אז עמד הרווח הנקי על 9.7 מיליארד שקל. ברבעון האחרון אשתקד הסתכם הרווח הנקי של לאומי ב-2.5 מיליארד שקל, עליה של 4% בתוך שנה. העליה הושפעה מהביצועים החזקים של הכלכלה, לרבות הייצוא והצריכה הפרטית.

בבנק הסבירו את העלייה ברווחיות, הודות לגידול בפעילות הכלכלית במשק המקומי אשתקד, שהמשיכה להתרחב. "התוצר צמח בקצב שנתי נאה בהובלת ההשקעות בבנייה, הייצוא והצריכה הפרטית השוטפת של משקי הבית", ציינה ההנהלה. "במבט קדימה, הפעילות הכלכלית צפויה להמשיך ולהתאושש, כאשר קצב ההתרחבות יהיה תלוי, בין היתר, בהתפתחויות הביטחוניות והגיאופוליטיות", ציינו בבנק.

עם זאת, כאמור פרץ מבצע "שאגת הארי" בסוף השבוע האחרון. בלאומי התייחסו לכך וציינו כי הבנק "נכנס למבצע במצב פיננסי איתן, עם עודפי הון משמעותיים ורמת נזילות גבוהה. פעילות הבנק נמשכה כסדרה למען הלקוחות, תוך יישום תוכניות ההמשכיות העסקית של הבנק בצורה מיטבית. בשלב זה לא קיימת השפעה כלשהי על תוצאות הבנק, על יחסי ההון או על מצב הנזילות".

שחיקה קלה בתשואה על ההון

בסיכום 2025, התשואה על ההון שהציג לאומי עמדה על 15.8%, זו שחיקה קלה ביחס לשנה הקודמת אז הסתכמה ב-16.9%. השחיקה נובעת מכך שלבנק יש עודפי הון עצומים של 10 מיליארד שקל, אך הוא מוגבל בהיקף הדיבידנד שהוא יכול לחלק.

גם ברבעון הרביעי עמדה התשואה על ההון על 15.1% , ירידה למול 16.2% ברבעון המקביל אשתקד. לאומי בחר לחלק דיבידנד גדול של 1.7 מיליארד שקל ברבעון האחרון, מתוכו 1.3 מיליארד שקל יחולקו במזומן והיתרה ברכישה עצמית של מניות הבנק. הדיבידנד המצטבר שחילק מתחילת השנה עמד על 5.9 מיליארד שקל, כ-58% מהרווח השנתי.

הכנסות הריבית נטו של לאומי הסתכמו אשתקד בסך של 16.9 מיליארד שקל, עליה של 2.1% בתוך שנה. הגידול בהכנסות הריבית נבע מגידול בתיק האשראי של הבנק. השפעה זו קוזזה בחלקה מקיטון מהשפעת המדד ומשחיקה במרווחי האשראי והפיקדונות . החגיגה בבורסה היא בין הגורמים שסידרו ללאומי גם גידול בעמלות אשתקד. הבנק גבה עמלות בסך של 4.1 מיליארד שקל, למול 3.8 מיליארד שקל בשנת 2024.

הגידול נבע "בעיקר מגידול בהכנסות מעמלות מפעילות בניירות ערך וכן מגידול בהכנסות מעמלות מעסקי מימון כתוצאה מצמיחה בפעילות העסקית שקוזזו בחלקן מהטבות שני תנו ללקוחות".

צמיחה דו ספרתית בתיק האשראי

עם סיכום השנה, רשם לאומי צמיחה דו-ספרתית בתיק האשראי שלו. התיק צמח ב-14.1% אשתקד, צמיחה גבוהה משמעותית מהיעד האסטרטגי שנקבע בתוכנית העבודה של הבנק (צמיחה של 8%-10%). כאשר לאומי שם את הפוקוס שלו על מתן אשראי לעסקים, תיק האשראי העסקי צמח בכ-20.5%, תוך קפיצת מדרגה בתשתיות לאומיות.

כמו כן, הצמיחה באשראי נעשתה תוך שיפור במדדי איכות האשראי. יחס NPL (הלוואות ללא ביצועים) היה נמוך ועמד על 0.4%, כמו כן, שיעור הוצאות בגין הפסדי אשראי עמד על 0.09% בלבד אשתקד. זו ירידה מול הוצאות בגין הפסדי אשראי בשיעור של 0.16% שנה קודם לכן. הקיטון נבע בעיקר הוצאה קבוצתית שביצע הבנק בשנת 2024 כחלק מהנחיות הרגולטור להתמודדות עם המלחמה.

לאומי רשם גם יחס יעילות נמוך ביותר, של 29.3%. נתון שככל שהוא נמוך יותר כך הוא חיובי יותר עבור הבנק. זהו שיפור ביחס לשנה הקודמת גם אז היה נמוך ועמד על 29.9%. השיפור הושג הודות לבינה מלאכותית ( AI ) לדברי הבנק, "בזכות יישום מואץ של אסטרטגיית AI מתקדמת והטמעת טכנולוגיות חדשות, בין השאר בתחום הענן, יחס היעילות של לאומי נותר נמוך לאורך זמן".

זינקה ב-66%

מניית בנק לאומי זינקה ביום שני האחרון ב-4%, ביום המסחר הראשון שלאחר פרוץ מבצע "שאגת הארי". הבוקר תחזור להיסחר המניה לאחר שאתמול לא התקיים מסחר בבורסה לרגל חופשת פורים. בשנה החולפת עלתה המניה ב-66%, ומתחילת השנה הנוכחית טיפסה בכ-12%. שווי השוק של בנק לאומי עומד על 117 מיליארד שקל, מה שהופך אותו לחברה הרביעית בגודלה בבורסה במונחי שווי שוק אחרי פאלו אלטו, טבע ואלביט מערכות, והבנק הגדול ביותר, כאשר אחריו בנק הפועלים נסחר בשווי של 107 מיליארד שקל.

אופציות לכל עובד

במקביל לפרסום התוצאות הכספיות, הודיע לאומי על תוכנית להקצאת אופציות לכל עובדי הבנק, ולא רק לחברי הנהלה או פורום 100 המנהלים הבכירים.

כל עובד בלאומי שיהיה זכאי לבונוס כספי בגין השנה שעברה, יוכל להמיר 20% ממנו לאופציות למניות הבנק. עובדים שיבחרו לקבל חלק מהמענק שלהם באופציות, יקבלו מנת אופציות נוספות בשווי זהה.

בנוסף, יוקצו אופציות למניות לאומי גם לחברי הנהלת לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של הבנק, במסגרת מהלך שבו האופציות יחליפו את המענק הכספי השנתי המגיע להם. בבנק מסרו כי המהלך נעשה "במטרה לקשור את תגמולם ואת יעדיהם האסטרטגיים למטרות הבנק וליעדי לאומי פרטנרס בטווח הבינוני והארוך. מימוש וכמות האופציות שיבשילו מותנה בעמידה בתנאים מצטברים כמו הלימות ההון של הבנק ועוד. על פי התוכנית, האופציות יבשילו במועדים שונים במהלך שלוש השנים הקרובות".