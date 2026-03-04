אחרי הירידה במניה: Wix משקיעה ב-AI ומגייסת 250 מיליון דולר

חברת האינטרנט Wix עקפה את התחזיות בדוחות הרבעון הרביעי שפרסמה, והודיעה במקביל על השקעה של 250 מיליון דולר בהובלת חברת ההשקעות Durable Capital Partners. ההשקעה מתבצעת בדיסקאונט של 5% על מחיר המניה בנאסד"ק, כאשר המשתתפים בהשקעה רוכשים יחידות שכוללות מניה רגילה ואופציה לרכישת 0.25 מניה נוספת בפרמיה של 25% על מחיר המניה הנוכחי.

● ניתוח | חלקן איבדו עשרות אחוזים, עכשיו המניות הללו קופצות בחסות המלחמה

● תשואה של מעל 400% בחמש שנים: בימים של קפיצה בנפט כדאי להכיר את המדד הזה

כתבי האופציה יפקעו שלוש שנים לאחר ההשקעה. לפני ההשקעה, ל-Wix היו בקופה 1.66 מיליארד דולר במזומנים והשקעות לעומת חוב לטווח ארוך של 1.12 מיליארד דולר למחזיקי האג"ח להמרה שלה.

בחברה מייעדים את הסכום שיתקבל לצרכים עסקיים כלליים. בין היתר, יש ל- Wix תוכנית לרכישה עצמית של מניות בהיקף של עד 2 מיליארד דולר עליה דיווחה לאחרונה, והחברה מעדכנת שבכוונתה להשלים את רוב התוכנית עד סוף השנה. ב-2025 החברה רכשה מניות של עצמה בכ-100 מיליון דולר ובמחיר ממוצע של מעל 133 דולר, בעוד שהמחיר הנוכחי בנאסד"ק נמוך משמעותית ועומד על כ-74.4 דולר למניה.

Wix מאפשרת למשתמשים להקים ולנהל אתרי אינטרנט. החברה נסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 4.1 מיליארד דולר אחרי נפילה של 60% במחיר המניה בשנה האחרונה, מתוך זה 28% מתחילת השנה. זאת על רקע החשש הכללי בשוק בנוגע לפגיעת AI בעסקים של חברות תוכנה שונות.

תוצאות מעורבות

ברבעון הרביעי של 2025, החברה רשמה תוצאות מעורבות בהשוואה לתחזיות האנליסטים עם פספוס בשורת ההכנסות ועקיפת התחזית ברווח. ההכנסות צמחו ב-14% ל-524 מיליון דולר, והציגה רווח נקי Non-GAAP של 1.81 דולר למניה. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP) הרבעון הסתיים עם מעבר להפסד נקי של 40.2 מיליון דולר, ובנטרול התגמולים ההוניים לעובדים וסעיפים חשבונאיים אחרים, נרשם רווח נקי Non-GAAP של 111 מיליון דולר.

בסיכום שנתי, Wix צמחה ב-13% בהכנסות לכמעט 2 מיליארד דולר, הציגה רווח נקי (GAAP) של 50.6 מיליון דולר והרווח הנקי Non-GAAP הסתכם בכ-442 מיליון דולר שהם 7.32 דולר למניה. התזרים מפעילות שוטפת הסתכם ב-2025 ב-583 מיליון דולר, עלייה מ-497 מיליון דולר ב-2024. החברה שנרכשה בשנה שעברה, Base44, הגיעה בסוף השנה לרף של 100 מיליון דולר ב-ARR (הכנסות חוזרות שנתיות).

מצפים לשנה משמעותית

ב-Wix מציינים ש-2026 תהיה שנה משמעותית בה החברה מקדמת מספר תוכניות פיתוח למוצריה, ביניהם Base44 ו-Wix Harmony, במטרה לחזק את מעמדה בעולם שעובר ל- AI. החברה צופה צמיחה בשיעור של "mid-teens" (סביב 15%) בהזמנות ובהכנסות ב-2026, מעט יותר מתחזיות האנליסטים. במקביל, בחברה צופים תזרים חופשי שיגיע לשיעור של סביב 20%-25% (לעומת 28.7% ב-2025) ומסבירים שהם ממוקדים בהשקעה ב-Base 44.

האנליסט ברנט ת'יל מבנק ההשקעות ג'פריס כתב בתגובה לדוחות שהחברה מאמצת באופן מלא את ה-AI כדי לשנות את התעשייה. לדבריו, תחזית הצמיחה גבוהה יותר מתחזיות השוק, אך תחזית התזרים החופשי מושפעת מההשקעות הכבדות. הוא מזכיר את תוכנית הרכישה העצמית ב-2 מיליארד דולר שמהווה 45% משווי החברה ונשאר בהמלצת "קנייה", אך מוריד את מחיר היעד למניה מ-130 דולר ל-100 דולר, פרמיה של 34%. "נשארים בהמלצת 'קנייה' למשקיעים סבלניים", מסכם האנליסט.