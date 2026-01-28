ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
Wix

התגובה האגרסיבית של Wix לירידה במניה: תוכנית רכישה עצמית של מניות בסך עד 2 מיליארד דולר

במחיר הנוכחי של המניה, מדובר על רכישה של עד כ-40% מהון המניות של החברה • מניית Wix איבדה מעל מחצית משוויה במהלך שנת 2025 ומתחילת השנה הנוכחית היא נחלשה בעוד 15.3%•  המניה מזנקת היום בוול סטריט

שירי חביב ולדהורן פורסם: 16:15 עודכן: 16:44
משרדי וויקס בתל אביב / צילום: איל יצהר
משרדי וויקס בתל אביב / צילום: איל יצהר

לאחר שמניית Wix נפלה לאחרונה לשפל של למעלה משנתיים, החברה מציגה תוכנית אגרסיבית לרכישה עצמית של מניותיה - בהיקף של עד 2 מיליארד דולר. במחיר הנוכחי של המניה, כ-88 דולר, מדובר על רכישה של עד כ-40% מהון המניות של החברה, וזאת כשהשווי הנוכחי של Wix בנאסד"ק מגיע ל-4.9 מיליארד דולר.

עקפה תחזיות ומפטרת: מה היה בדוחות ענקית השבבים?
מבוכה באמזון: מייל פנימי שנשלח בטעות חשף את גל הפיטורים הקרוב

בתגובה לדיווח המניה מזנקת עם פתיחת המסחר. בסוף הרבעון השלישי היו ל-Wix בקופה מזומנים והשקעות לטווח קצר וארוך בסך כ-1.6 מיליארד דולר, לעומת חוב לטווח ארוך של 1.1 מיליארד דולר למחזיקי איגרות חוב להמרה.

החברה, בניהולו של אבישי אברהמי, מאפשרת הקמה וניהול של אתרי אינטרנט בקלות. נזכיר ש-Wix הגיעה בשיא לשווי של כ-20 מיליארד דולר, אך בשנים האחרונות היא סובלת מסנטימנט שלילי, בעיקר על רקע התפתחות ה-AI והחשש שתיפגע כתוצאה מכך בפעילות שלה. לאחרונה החברה השיקה פלטפורמה חדשה, Harmony, המיועדת לבניית אתרים מבוססת AI ויצירה ב-Vibe Coding. כחלק מהמהלך החברה גם הודיעה על חזרה לפרסום בסופרבול בארה"ב - אחד מאירועי הספורט הגדולים בעולם.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, הכנסות Wix צמחו ב-13% לכ-1.47 מיליארד דולר, הרווח הנקי נותר כמעט ללא שינוי ברמה של 90.9 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 330 מיליון דולר - גידול של 24% .

מניית Wix איבדה מעל מחצית משוויה במהלך שנת 2025 ומתחילת השנה הנוכחית היא נחלשה בעוד 15.3%, אך עם פתיחת המסחר המניה כאמור מזנקת.