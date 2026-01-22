1 לא רק חזרה למשרדים: wix חוזרת גם לסופרבול, בהשקעה של מיליונים

אחרי הפסקה של שש שנים, חברת Wix חוזרת לסופרבול, שישודר ב-8 בפברואר ונחשב לאחד מאירועי הפרסום המובילים בעולם - ובמה לחברות והמותגים הגדולים ביותר.

● חברת מזון נוספת בדרך לבורסה: תומר שיווק תמוזג לשלד סיפיה ויז'ן

● מהגדולים בישראל: מתקן אגירת אנרגיה ייפתח בעוטף עזה

הקמפיין שעמו תעלה החברה מקדם את השקת הפלטפורמה Harmony, המיועדת לבניית אתרים מבוססת AI ויצירה ב-Vibe Coding. העבודה על הפרסומת בת ה-30 שניות נעשית אין האוס, והיא תשודר בפורמט כלל-ארצי (לכל המדינות בארה"ב). השקעה במהלך כזה עשויה לעמוד על מיליוני דולרים - לפי פרסומי עבר, על הפרסומת שלה בסופרבול 2019 שילמה וויקס מעל 5 מיליון דולר.

נזכיר כי בעבר הייתה וויקס "אורחת" קבועה בהפסקת הפרסומות של הסופרבול, ועלתה עם קמפיינים שבהם כיכבו בין היתר גל גדות, ג'ייסון סטיית'האם, קרלי קלוס ודמויות מקונג פו פנדה.

"זו הבמה הגדולה ביותר להציג את מה שהמותג שלנו מייצג", אומר סמנכ"ל השיווק עומר שי. "עם השקת Wix Harmony אנו מציגים דרך חדשה ומהותית ליצירה ברשת. הבאת החזון שלנו לרגע הזה מאפשרת לנו להראות, בקנה מידה גלובלי, כיצד AI ויצירתיות אנושית נפגשות".

לאחרונה עלתה וויקס לכותרות בשל כוונתה להחזיר את העובדים לחמישה ימי עבודה מהמשרד בשבוע, החל מפברואר - החלטה אשר עוררה סערה בענף ההייטק בפרט, ובשוק כולו. נשיא החברה, ניר זוהר, הסביר את המהלך בכך ש"בתקופה שבה תעשיית הטכנולוגיה עוברת שינוי מואץ בהשפעת הבינה המלאכותית, יש חשיבות מיוחדת לנוכחות משותפת במשרד".

2 התוכניות העסקיות של אסף גרניט

במסגרת הצטרפותו כיועץ אסטרטגי לקרן ההון סיכון IL Ventures, ערך השף אסף גרניט אירוע כלכלי במלון רמב"ן בירושלים. בין היתר הגיעו למקום יו"ר הבורסה פרופ' יוג'ין קנדל, אפי שקדי בעלים ויו"ר אפי קפיטל, ירון ליברמן מנכ"ל מלון נורמן בת"א, ענת ליכטיג אחיעז, משנה למנכ"ל מכבי שירותי בריאות, וגם כמובן יוני היילברון ואלעד פרנקל, המייסדים והשותפים המנהלים של הקרן, ודני הררי, מפקד 8200 לשעבר ושותף בקרן.

הקרן מתמחה בטכנולוגיות דיפטק לתעשיות מסורתיות, בייחוד בלוגיסטיקה, שרשרת אספקה, רובוטיקה ו-AI. גרניט צפוי לסייע באיתור הזדמנויות עסקיות, ובמיצוב ומיתוג של חברות הפורטפוליו בשווקים הגלובליים. עם הצטרפותו, הקרן מתכוונת לבחון גם השקעות בטכנולוגיות לתחומי האירוח, ההסעדה והמלונאות.

השף אסף גרניט עם יוני היילברון, אלעד פרנקל ודני הררי / צילום: שלומי יוסף

"מתוך ההיכרות והעשייה היומיומית שלי בעולמות האירוח וההסעדה, נחשפתי לצורך העמוק בטכנולוגיות חדשות שיכולות להצעיד את התחום קדימה", אמר גרניט באירוע. "תחום המסעדנות נחשב לפחות רווחי, ולכן הטכנולוגיה מגיעה אליו באיחור, אבל זה כבר תופס תאוצה וזה ישנה את העולם שלנו. נהפוך להיות יותר יעילים ובני קיימא - וגם הצרכן ייהנה מזה".

גרניט אינו הדמות המוכרת הראשונה המצטרפת לקרן הון סיכון כיועץ אסטרטגי. לפני שנה הצטרף ליאור סושרד לקרן מרילין ונצ'רס. האלוף במיל' ניצן אלון, עד לאחרונה ראש מפקדת השבויים והנעדרים בצה"ל, הצטרף לפני חודש לקרן ההון-סיכון אלמנטס.

3 מינויים חדשים

מושיק בן פורת, 55, נבחר לנשיא ה-20 של לשכת סוכני הביטוח.

פרופ' יעקב (יאשה) גרובמן, פרופסור מהמניין בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, מונה למנכ"ל מוזיאון ישראל.

מושיק בן פורת / צילום: דוברות לשכת סוכני ביטוח

דניאל אברבוך מונה לסמנכ"ל מוצר בסטארט-אפ האינשור-טק Faye. הוא הגיע לחברה מ-moovit, שם הקים את מערך המונטיצזיה של הפלטפורמה.

4 דיגיטל

פלטפורמת דירוג בעלי המקצוע "מידרג" משקיעה מיליון אירו במיזם הישראלי Locallista - סטארט-אפ מרקטפלייס שמסייע לזרים המתגוררים בחו"ל לאתר אנשי מקצוע אמינים, מחשמלאים, דרך רואי חשבון ועורכי דין ועד מהנדסי בנייה.

אמיר קירשנבאום. מייסד הסטארט־אפ Locallista / צילום: יח''צ

במסגרת המהלך תהפוך מידרג לשותפה אסטרטגית פעילה, שתלווה את פעילות ההתרחבות הבינלאומית ותספק ידע, ניסיון ותשתית מקצועית המבוססת על המודל שיצרה בישראל.