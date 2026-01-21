חברת מזון נוספת בדרך לבורסה: תומר שיווק תמוזג לשלד סיפיה ויז'ן

1 חברת מזון נוספת בדרך לבורסה: תומר שיווק תמוזג לשלד סיפי ויז'ן

חברת מזון חדשה בדרך לבורסה בת"א - יבואנית מוצרי המזון תומר שיווק חתמה על הסכם מחייב למיזוג פעילותה לתוך השלד בורסאי סיפיה ויז'ן, אשר בסופו מניותיה יחלו להיסחר. את המהלך הובילה פירמת הבנקאות להשקעות מור-לנגרמן.

● מהגדולים בישראל: מתקן אגירת אנרגיה ייפתח בעוטף עזה

● חזרה בה: פרטנר החליטה שלא להקדים את סוף החוזה מול קשת

החברה, שנמצאת כיום בבעלותו המלאה של איש העסקים דורון קימלוב, פועלת מאז שנת 1979 בתחום הייבוא והשיווק של מוצרי מזון (למעלה מ-1,600 מוצרים), ומעסיקה 80 עובדים. היא מחזיקה במרכז לוגיסטי בפארק התעשיות בר-לב שבצפון, המשתרע על פני כ-30 אלף מ"ר.

את שנת 2024 סיימה החברה עם הכנסות של כ-204 מיליון שקל, גידול של כ-27.5% לעומת ההכנסות בשנת 2023. לפי אומדן החברה, קצב צמיחת הכנסותיה נשמר גם ב-2025, והצפי הוא שבסיכום השנה היא תציג הכנסות של כ-245 מיליון שקל. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של תומר זינק במהלך 2024 ב-280% ועמד על כ-5 מיליון שקל.

מוצרים של תומר / צילום: יח''צ

אם המהלך יושלם צפויה תומר להצטרף לשלוש חברות מזון שרשמו בשנה החולפת את מניותיהן למסחר בת"א. ראשונה הייתה חברת הבשר בלדי, שבשליטת ארז דהבני, שביצעה הנפקה ראשונית לפי שווי של 950 מיליון שקל, ומאז הכפילה את שוויה. בתחילת ספטמבר הצטרפה לבורסה גם מחלבות גד, המחלבה הרביעית בגודלה בישראל, שהונפקה לפי שווי של 935 מיליון שקל. מניית גד, שנמצאת בשליטת עזרא כהן, גדלה מאז בכ-17%. לקראת סוף השנה הצטרפה אליהן סוגת, עם הנפקה לפי שווי של כ-1.2 מיליארד שקל, ומנייתה נותרה יציבה.

2 פרופ' ציפי שטראוס משיבא תציג בדאבוס מודל חדש לאריכות ימים

38 טריליון דולר - זה הסכום שיכול לחסוך העולם, אם נוסיף לכל אדם שחי היום שנת בריאות איכותית אחת. את הנתון הזה ואחרים צפויה להציג השבוע פרופ' ציפי שטראוס, מייסדת ומנהלת מרכז אריכות הימים (לונג'ביטי) בבית החולים שיבא, בכנס הבריאות העולמי בדאבוס, המתקיים במסגרת כינוס הפורום הכלכלי העולמי (WEF).

פרופ' ציפי שטראוס / צילום: באדיבות שיבא

שטראוס תציג חזון להארכת תוחלת החיים הבריאה של הציבור, ותספר כיצד החזון הזה מוטמע בקליניקה שלה בשיבא, אותה חשפנו לראשונה בגלובס ב-2023. לפי שטראוס, טיפול רפואי ליצירת תוחלת חיים בריאה, הנחשב היום לאופנה לעשירים, יכול ואמור להיות חלק משירותי הבריאות הציבוריים, ונגיש לכל האוכלוסייה - מה גם שהטמעתו תשתלם כלכלית למדינה. "הבחירה בלונג'ביטי אינה רק רפואית", היא אומרת, "זו בחירה חברתית, מוסרית וכלכלית".

3 משפט

משרד עורכי הדין השלישי בגודלו בישראל, גולדפרב גרוס זליגמן, ממנה 10 שותפים חדשים - 4 שותפות ו-6 שותפים. היקף המינויים בולט במיוחד נוכח העובדה שבשנה שעברה מונו במשרד ארבעה שותפים בלבד, מספר מצומצם ביחס למשרד המונה כ־490 עורכי דין ושותפים, לפי נתוני Dun's 100 לשנת 2025.

עם זאת, המגמה אינה חד שנתית. בפתח 2024 מינה המשרד שבעה שותפים, ובשנת 2023, טרם המיזוג בין גולדפרב למשרד גרוס, מינו שני המשרדים יחד 18 שותפים. נכון לשנת 2025 מחזיק המשרד בשיעור היחסי הגבוה ביותר בישראל של שותפים מכלל עורכי הדין - כ־45%.

גולדפרב גרוס זליגמן, ממנה שותפים חדשים / צילום: דדי אליאס

השותפים החדשים צפויים להכניס רוח צעירה לשכבת השותפים הקיימת, ומוטיבציה לשורה של מחלקות במשרד ובהן ליטיגציה, צווארון לבן, תאגידים ושוק ההון, נדל"ן, מיסים ודיני עבודה. נזכיר שמרבית המשרדים הודיעו על מינויים לשותפות בסוף דצמבר. השיאנים במספר המינויים היו משרד הרצוג, השני בגודלו עם 512 עורכי דין, שם קודמו 19 שותפים חדשים; ומשרד מיתר, הראשון בגודלו בישראל עם כ־550 עורכי דין, שם קודמו השנה 12 שותפים.

מינויים אלו נעשו לצד ועל רקע שנתיים מאתגרות של מלחמה ואי־ודאות כלכלית, ומצד שני גם צמיחה כלכלית של המשק שהוכיח את חוסנו, ובעיות משפטיות שהתגלגלו לפתחי המשרדים במהלך המלחמה.

4 שיווק ופרסום

מותג הריצה HOKA, המיובא לישראל על ידי קבוצת תמוז, ישמש כנותן החסות הרשמי בעונה החדשה של הריאליטי "המרוץ למיליון" בקשת 12. עלות שיתוף הפעולה נאמדת ב-1.2 מיליון שקל, והזוגות המתחרים ינעלו לאורך כל המשימות והמסלולים את נעלי הריצה של HOKA.

מותג הריצה HOKA / צילום: יח''צ

לדברי זוהר בנזינו, מנהלת השיווק של קבוצת תמוז, "החיבור למרוץ למיליון היה טבעי מבחינתנו, כי זו תוכנית שמבוססת על תנועה, קצב והתמודדות עם תנאים משתנים. רצינו שהזוגות ירוצו עם נעל שמחזיקה יום שלם של משימות, ולכן בחרנו עבורם את דגם ה-Clifton 10 החדש".