מהגדולים בישראל: מתקן אגירת אנרגיה ייפתח בעוטף עזה

1 מתקן אגירה מהגדולים בישראל ייפתח בעוטף עזה

מתקן אגירת אנרגיה מהגדולים ביותר בישראל, של 645 מגהוואט-שעה, צפוי להיפתח בסמוך למושב אוהד בעוטף עזה. רשות הרישוי הארצית במנהל התכנון אישרה אותו בזמן קצר במיוחד, תוך 10 חודשים מהרגע שבו אושרה בהחלטת הממשלה, ותוך 4 חודשים בלבד ברשות הרישוי הארצית עצמה.

המתקן יכלול תחנת משנה שתיקרא על שם סרן יפתח יעבץ ז"ל, שנפל בקרב בהגנה על נחל עוז ב-7 באוקטובר. את המתקן תקים חברת אנלייט, שמחזיקה כיום בקיבולת האגירה הגדולה ביותר בישראל, כ-50% מהשוק.

מתקני אגירה הם חלק קריטי מהמעבר לשימוש באנרגיה סולארית, שכן זה מה שמאפשר לגשר על הפער בין שעות השמש לשעות שיא הצריכה, שמגיעות בדרך כלל בערב מייד אחרי השקיעה. מתקן האגירה ייפרס על פני למעלה מ-3,700 מ"ר, ויפעל על בסיס סוללות ליתיום יון. סמוך למתקן תיבנה תחנת משנה (תחמ"ש) פרטית שמאפשרת שינוי של המתח לצורך גישור על ההפרש בין מתחי הייצור והצריכה. על פי מנהל התכנון, המתקן "מהווה מרכיב מרכזי בהיערכות משק האנרגיה לעמידה ביעד של ייצור 30% מהחשמל מאנרגיות מתחדשות עד שנת 2030".

בניגוד למתקני אגירה שנבנים בצמוד לאתרים סולאריים ספציפיים, המתקן של אנלייט יעמוד בפני עצמו, יקנה חשמל מהרשת בשעות השפל וימכור אותו מחדש בשעות השיא, וכך יאזן את הצריכה תוך יצירת רווח על ההפרש.

לדברי מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח, המתקן "משקף את האצת קידום התשתיות ביישובי העוטף לאחר ה־7 באוקטובר. קידום הפרויקט בלוחות זמנים קצרים נועד לאפשר מעבר מהיר לביצוע של תשתית הנדרשת למשק החשמל".

מנהל רשות רישוי ארצית, רון רקח מוסיף ש"אנו מצויים בנקודת זמן שבה המדינה אינה יכולה להרשות לעצמה עיכובים של שנים בפרויקטים המחוללים שינוי. האצת הוצאת ההיתרים היא לא רק צורך טכני, אלא התגייסות לאומית שרשות רישוי ארצית מובילה".

2 שיווק חברתי

איגוד השיווק הישראלי ערך לראשונה את תחרות האימפקט החברתי, שבה נבחרו ארבעה זוכים: בנק הפועלים (פועלים לצד הישראלים), דלתא (ADAPTIX), שטראוס (גמדים/גמדות), תלמה (מפיצים השראה לבוקר טוב יותר). בראש האיגוד עומדת סיגלית הורן גלפרין, ויו"ר ועדת התחרות הוא דרור בהט.

3 מינויים חדשים

שירלי הרמן מונתה לסגנית נשיא קרן ההון־סיכון Cyberstarts, המובילה בהשקעות סייבר בשלבים מוקדמים. בין היתר, היא תהיה אחראית על ניהול ופיתוח קשרי קהילת ה-CISO של הקרן. בתפקידה האחרון כיהנה במשך שמונה שנים במרכז הפיתוח של מיקרוסופט בישראל.

זיו פורדס מונה למנכ"ל ROOMS, ויחליף את נדב פתאל. עד כה שימש פורדס כ-COO וסמנכ"ל המכירות של החברה.

