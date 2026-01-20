ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום התייקרות חבילות הספורט של צ'רלטון מגיעה גם ל-yes
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
שידורי ספורט

התייקרות חבילות הספורט של צ'רלטון מגיעה גם ל-yes

yes מצטרפת להוט ולפרטנר שהעלו אף הן את מחירי חבילות הספורט של צ'רלטון, וגובה את הסכום הגבוה ביותר לחבילה זו – כ-100 שקל בחודש

נבו טרבלסי 12:04
סם סמית' (רקסהאם) חוגג לאחר שהבקיע גול מול קבוצת צ'רלטון אתלטיק / צילום: ap, Jon Super
סם סמית' (רקסהאם) חוגג לאחר שהבקיע גול מול קבוצת צ'רלטון אתלטיק / צילום: ap, Jon Super

התייקרות מחירי הספורט של צ'רלטון מגיעה ל-yes. לקוחות החברה שמחזיקים בחבילות ספורט קיבלו בימים האחרונים הודעה בה נכתב כי "בשל התייקרות תכני הספורט ופתיחת הצפייה בערוצי ספורט1 במובייל באפליקציית yes+ לנייד ולטאבלט, החל מ-1 בפברואר המחיר החודשי של חבילת ספורט1 יעודכן ל-99.90 שקל בחודש". מדובר במחיר הגבוה בשוק עבור חבילה זו.

חזרה בה: פרטנר החליטה שלא להקדים את סוף החוזה מול קשת
בלעדי | האם ליגות הכדורסל ייפרדו מערוץ הספורט אחרי 30 שנה?
HBO MAX נכנסת לישראל. כמה זה יעלה לכם?

נזכיר כי בחודש שעבר פורסם בגלובס כי לקוחות הוט קיבלו הודעה על עליית מחירים בחבילה של ספורט1. בהודעה נכתב כי המחיר עבור תכני הספורט של צ'רלטון עלה בכ-10 שקלים, כלומר יעמוד על 93 שקל בחודש. בעת פרסום הידיעה על כך התעקשו ב-yes כי אצלם אין שינוי במחיר, אך כאמור כעת מודיעה החברה ללקוחותיה על עליית המחירים.

לקראת סוף השנה, גם פרטנר TV הודיעה ללקוחות כי היא מעלה את המחירים עבור תכני הספורט של צ'רלטון - מ-79 ל-89 שקל בחודש. רק סלקום TV לא הכריזה כי לקחה את החבילה החדשה - משמע אצלה אין אפשרות לצפייה במובייל ללקוחות, והמחיר עומד על 87 שקל בחודש. אם סלקום תחליט לעדכן עם החבילה החדשה, גם אצלה המחיר צפוי לעלות בכ-10 שקלים.

"שוק הפסדי"

בשנים האחרונות הודיעו הספקיות שוב ושוב על עליית מחירים, וברשת התעוררה סערה בנושא המחירים הגבוהים. הסיבה לכל זה היא דרישה חדשה של צ'רלטון. עד כה הייתה קיימת חבילת To-Go, שכללה שני ערוצי צפייה במובייל בתשלום נוסף של 10 שקלים בחודש.

בחודש שעבר הודיעה צ'רלטון לספקיות על הסרת חבילת ה-To-Go ב-1 לינואר, והציבה בפניהן אפשרות בחירה: שכלל הלקוחות יקבלו את כל ארבעת ערוצי החבילה במובייל, כאשר הספק יידרש לשלם תשלום נוסף על כל בסיס הלקוחות שלו - או שתישלל מכל לקוח האפשרות לצפות במובייל לחלוטין, גם אם ירצה. בנוסף השיקה צ'רלטון ערוץ חמישי, ספורט6, המצטרף אף הוא לחבילת הספורט.

כשהעניין פורסם, גורמים בשוק הסבירו לגלובס כי מי שאחראי להעלאת המחירים היא צ'רלטון עצמה ולא ספקיות התוכן. הספקיות מספרות זה שנים כי הן מפסידות על שידורי הספורט, וטוענות כי כבר כעת מדובר בשוק הפסדי עבורן. כולן ניהלו משא-ומתן עם צ'רלטון בסוגיה, והוט הייתה הראשונה להודיע על עליית מחירים.

מ-yes נמסר בתגובה: "עדכון מחירי חבילת ספורט1 של צ'רלטון נובע מהתייקרות בעלויות התכנים והרחבת החבילה, כך שכל חמשת ערוצי ספורט1 זמינים גם לצפייה בנייד".