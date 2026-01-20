התייקרות חבילות הספורט של צ'רלטון מגיעה גם ל-yes

התייקרות מחירי הספורט של צ'רלטון מגיעה ל-yes. לקוחות החברה שמחזיקים בחבילות ספורט קיבלו בימים האחרונים הודעה בה נכתב כי "בשל התייקרות תכני הספורט ופתיחת הצפייה בערוצי ספורט1 במובייל באפליקציית yes+ לנייד ולטאבלט, החל מ-1 בפברואר המחיר החודשי של חבילת ספורט1 יעודכן ל-99.90 שקל בחודש". מדובר במחיר הגבוה בשוק עבור חבילה זו.

נזכיר כי בחודש שעבר פורסם בגלובס כי לקוחות הוט קיבלו הודעה על עליית מחירים בחבילה של ספורט1. בהודעה נכתב כי המחיר עבור תכני הספורט של צ'רלטון עלה בכ-10 שקלים, כלומר יעמוד על 93 שקל בחודש. בעת פרסום הידיעה על כך התעקשו ב-yes כי אצלם אין שינוי במחיר, אך כאמור כעת מודיעה החברה ללקוחותיה על עליית המחירים.

לקראת סוף השנה, גם פרטנר TV הודיעה ללקוחות כי היא מעלה את המחירים עבור תכני הספורט של צ'רלטון - מ-79 ל-89 שקל בחודש. רק סלקום TV לא הכריזה כי לקחה את החבילה החדשה - משמע אצלה אין אפשרות לצפייה במובייל ללקוחות, והמחיר עומד על 87 שקל בחודש. אם סלקום תחליט לעדכן עם החבילה החדשה, גם אצלה המחיר צפוי לעלות בכ-10 שקלים.

"שוק הפסדי"

בשנים האחרונות הודיעו הספקיות שוב ושוב על עליית מחירים, וברשת התעוררה סערה בנושא המחירים הגבוהים. הסיבה לכל זה היא דרישה חדשה של צ'רלטון. עד כה הייתה קיימת חבילת To-Go, שכללה שני ערוצי צפייה במובייל בתשלום נוסף של 10 שקלים בחודש.

בחודש שעבר הודיעה צ'רלטון לספקיות על הסרת חבילת ה-To-Go ב-1 לינואר, והציבה בפניהן אפשרות בחירה: שכלל הלקוחות יקבלו את כל ארבעת ערוצי החבילה במובייל, כאשר הספק יידרש לשלם תשלום נוסף על כל בסיס הלקוחות שלו - או שתישלל מכל לקוח האפשרות לצפות במובייל לחלוטין, גם אם ירצה. בנוסף השיקה צ'רלטון ערוץ חמישי, ספורט6, המצטרף אף הוא לחבילת הספורט.

כשהעניין פורסם, גורמים בשוק הסבירו לגלובס כי מי שאחראי להעלאת המחירים היא צ'רלטון עצמה ולא ספקיות התוכן. הספקיות מספרות זה שנים כי הן מפסידות על שידורי הספורט, וטוענות כי כבר כעת מדובר בשוק הפסדי עבורן. כולן ניהלו משא-ומתן עם צ'רלטון בסוגיה, והוט הייתה הראשונה להודיע על עליית מחירים.

מ-yes נמסר בתגובה: "עדכון מחירי חבילת ספורט1 של צ'רלטון נובע מהתייקרות בעלויות התכנים והרחבת החבילה, כך שכל חמשת ערוצי ספורט1 זמינים גם לצפייה בנייד".