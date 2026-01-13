HBO MAX נכנסת היום לישראל. כמה זה יעלה לכם?

זה קורה היום (ג'): ענקית המדיה HBO MAX נכנסת סוף-סוף רשמית לישראל באופן עצמאי, ולא כפי שהיה עד כה, כחלק מהתכנים שמציעות פלטפורמות הטלוויזיה השונות בארץ. לצד הסדרות המוכרות של שחקנית הטלוויזיה האמריקנית, תכלול חבילת התוכן גם סרטים חדשים, תכני ילדים (קרטון נטוורק) אולימפיאדת החורף ועוד.

הישראלים יכולים לרכוש מנוי באחת מארבע דרכים: ישירות באתר hbomax.com, דרך האפליקציה של HBO Max, ודרך HOT או yes. באופן רשמי, החברה מציעה שני מסלולי בסיס חודשיים: הסטנדרטי עולה 49.90 שקל וכולל צפייה בשני מכשירים ב-HD עם 30 הורדות. הפרימיום עולה 64.90 שקל, וכולל ארבעה מכשירים ב-4K Ultra HD ו-100 הורדות. בעלי מנוי ישיר (כלומר לא דרך הוט ויס) יכולים להוסיף את Eurosport בתשלום של 20 שקל לחודש, ולקבל את הערוץ עם פרסומות.

ומה מציעים בהוט ויס? בשבוע שעבר הודיעה יס כי בשלב ראשון יקבלו לקוחות חדשים וקיימים הטבה של חצי שנה חינם לשני המסלולים, ולאחר מכן המחיר יהיה דומה לזה של HBO MAX עצמה. באירוע שערכה yes ציין סמנכ"ל השיווק, דרור בהט, כי החברה ביצעה סקר שממנו עלה כי 71% מלקוחותיה מכירים את HBO. בהרשמה המוקדמת נרשמו למסלול עשרות אלפי מנויים, והיום נוספו אליהם עוד כמה אלפים.

נציין כי למרות שתכני HBO ירדו מחבילת הבסיס של יס, המחיר שלה לא משתנה. בחברה מסבירים כי עד כה היה מדובר בסדרות מבוגרים בלבד, ואילו כעת השירות יכלול גם סרטים, סדרות ילדים ועוד. במקביל יעלה היום לאוויר קמפיין גדול של החברה לקידום המהלך, בכיכובם של הפרזנטורית נועה קירל ובעלה שוער הכדורגל דניאל פרץ.

בהוט, שגם היא לא שינתה את מחיר חבילת הבסיס, הכריזו היום על המבצע שלהם: חצי שנה חינם על מסלול הבסיס בלבד (למסלול פרימיום יהיה תשלום מופחת של 15 שקל), ולאחר מכן חצי שנה בחצי מחיר (25 שקל למסלול בסיס, 40 שקל למסלול פרימיום). עם זאת, ההנחות תקפות רק לבעלי מנוי לשירות ה-VOD, שעולה כ-40 שקל לחודש. גם בהוט יעלו הערב בקמפיין לקידום המהלך, בכיכובה של חן אמסלם - אבישג מסדרת הדגל זגורי אימפריה.

נציין כי פרטנר מנהלת משא ומתן ובסלקום ככל הנראה יוותרו על שיתוף פעולה, לאור העובדה שלא מדובר בתכנים פופולריים במיוחד בחברה. גם free TV לא יכלול את תכני HBO.

יעד של 150 מיליון צופים בעולם עד סוף 2026

שירות הסטרימינג הגלובלי של וורנר ברדרס דיסקברי זמין כיום בכ־100 מדינות. בין התכנים שיעלו בו החודש ויפתחו את שנת 2026 נמצאים הסרט "קרב רודף קרב" עם שון פן שגרף השבוע ארבעה פרסי גלובוס הזהב, והסדרות "האביר משבע הממלכות", "התעשייה" (עונה רביעית) ו"הפיט" (עונה שנייה). בפברואר תשודר אולימפיאדת החורף במילאנו קורטינה 2026. לצד זאת, יהיו זמינים לצפייה סדרות מקור מהעבר של HBO, כמו הלוטוס הלבן, בית הדרקון, יורשים, חברים, משחקי הכס ועוד.

למעשה, HBO נכנסת כעת לשבעה שווקים חדשים, שישראל היא רק אחד מהם. לדברי ג'יי.בי. פרטה, מנכ"ל ונשיא חטיבת הסטרימינג והמשחקים הגלובלית בוורנר ברדרס דיסקברי, "מרגש לפתוח את השנה החדשה בהתרחבות לכמה מהשווקים הגדולים בעולם, בזמן שאנו ממשיכים לספק את HBO Max לצופים חדשים. למעריצים בשווקים אלה יש הרבה למה לצפות, עם כותרים ואירועים מדהימים שמגיעים לפלטפורמה. הצעד הבא הוא השקה בבריטניה ובאירלנד בסוף מרץ, שתשלים את הפריסה שלנו ברחבי אירופה".

HBO Max הושק לראשונה בארה"ב בשנת 2020 ומאז התרחב לאמריקה הלטינית, אירופה ואסיה. ברבעון השלישי של 2025 דיווחה וורנר ברדרס דיסקברי על 128 מיליון מנויי סטרימינג ברחבי העולם. החברה מתכננת להגיע ל-150 מיליון צופים בעולם עד סוף 2026. בישראל פועלות כיום מספר שחקניות בינלאומיות, שהמובילה שבהן היא נטפליקס, ולצידה גם דיסני פלוס ואמזון פריים.