קניתם החודש משקפיים? אתם לא לבד. מאחורי הזינוק בענף האופטיקה

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי • נתוני הפניקס גמא מצביעים על עלייה של 12% במחזור הקניות הארצי של ענף האופטיקה, ושל 26% בצפון

גלית חתן 09:35
חנות משקפיים / צילום: תמר מצפי
חנות משקפיים / צילום: תמר מצפי

שנת 2026 נפתחה בירידה טבעית במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי של רוב ענפי הקמעונאות בהשוואה לשבוע הקודם - למעט ענף האופטיקה, שבו נרשמה עלייה דו ספרתית במחזורי הקניות (12%). כך עולה ממדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים.

כמה מתנות והטבות קיבל העובד הישראלי הממוצע בשנת 2025?
בלי קמפיינים ובלי רעש: מאחורי הקאמבק השקט של רשת סינבון לישראל

העלייה בביצועי ענף האופטיקה, שנחשב חיוני למשק, נובעת מגידול של 9% בכמות העסקאות לצד עלייה של 3% בגובה הקנייה הממוצע. עיקר הגידול השבועי נרשם בחנויות הרחוב, שהציגו עלייה של 18% במחזור הקניות, לעומת גידול של 9% בלבד בפעילות האונליין - מגמה אופיינית לענף זה, ומנוגדת לענפים אחרים, כמו אופנה למשל.

נתונים אלה משתקפים גם בגובה הקנייה הממוצע השבוע בענף: בעוד שבאונליין מדובר בכ־316 שקל, בחנויות הפיזיות כבר מדובר בכ־537 שקל בממוצע. נציין כי בחלוקה גיאוגרפית, העלייה החדה ביותר נרשמה באזור הצפון, עם גידול של 26% במחזור הקניות.

הענפים שרשמו את הירידות החדות ביותר במחזורי הקניות השבוע הם מוצרי החשמל (9%), האופנה וההנעלה (8%) והמחשבים והסלולר (7%). בענף המחשבים והסלולר נבעה הירידה בעיקר מקיטון של 11% בכמות העסקאות, לצד עלייה של 4% בגובה הקנייה הממוצעת לאחר שהסתיימו מבצעי סוף השנה.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "ענף האופטיקה הוא דוגמה טובה לאופן שבו מבצעי הנחות מתמשכים משפיעים על התנהגות הצרכנים לאורך כל השנה. בניגוד לענפים אחרים, שבהם ניכרת עליה בפעילות בעיקר סביב מבצעי סוף שנה, בענף האופטיקה אנו רואים מבצעים והנחות משמעותיות באופן רציף, מה שיוצר סביבת מחירים יציבה יחסית. כתוצאה מכך, גם לאחר סיום מבצעי דצמבר הצרכנים ממשיכים לרכוש במסגרת מבצעים קיימים".

נציין כי באופן מסורתי, החודשים ינואר-פברואר נחשבים לחלשים יותר בתחום הקמעונאות. עם זאת, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד רואים צמיחה וגידול במחזורי הקניות, על אף שהשמיים פתוחים וישראלים רבים טסים לחו"ל.