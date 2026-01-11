כמה מתנות והטבות קיבל העובד הישראלי הממוצע בשנת 2025?

1 שווי המתנות שקיבלו עובדים ב-2025: 1,200 שקל בממוצע

על רקע יוקר המחיה, והמלחמה שהשאירה ישראלים רבים בארץ, שנת 2025 הסתיימה עם עלייה של 10% ברכישות דרך מועדוני לקוחות לעומת 2024 - כך עולה מנתוני חברת Swish, המספקת שירותים למועדוני לקוחות וצרכנות מהגדולים בארץ, בהם "בהצדעה", "ביחד בשבילך", "שווה", תוכנית הנאמנות של MAX ועוד.

אם בעבר הפעילות העיקרית של המועדונים הייתה בתחומי הפנאי, הבידור והאטרקציות, הרי שכיום הם פועלים גם בתחומי המזון, מוצרי חשמל, ספרים, חבילות נופש, טיולים מאורגנים, טיסות, נדל"ן ורכב. לפי Swish, היקף הפעילות הכולל מוערך ב-10 מיליארד שקל - ללא מועדוני צרכנות ישירים של הבנקים, חברות האשראי ורשתות הקמעונאות.

הקטגוריה הפופולרית ביותר בקרב לקוחות המועדונים היא עדיין האטרקציות (54% רכשו השנה מקטגוריה זו), ואחריה ארוחות (בעיקר מסעדות ומזון מהיר), צרכנות (מאופנה ועד אביזרי מטבח, מוצרי חשמל וסלולר), בתי קולנוע, מופעים והצגות.

לדברי ענת כהן-גבור, סמנכ"לית השיווק והפיתוח העסקי של Swish, "כמות האירועים הסגורים שהמועדונים יזמו לחבריהם גדלה אף היא, למשל אירועים סגורים של המופע Next, של המחזמר פריסיליה מלכת המדבר ועוד. הבדיקה שערכנו העלתה גם שרבים בישראל כבר אינם מסתפקים במועדון אחד בתשלום - כ-80% נהנים גם ממועדונים 'חינמיים', וכ-50% משלמים למועדונים נוספים".

בחברת Swish בחנו גם שוק המתנות בישראל בשנת 2025, ומצאו כי הוא הסתכם בכ-4.5 מיליארד שקל. נתוני החברה מראים כי העובד הישראלי הממוצע קיבל במהלך השנה מתנות והטבות בשווי של כ-1,200 שקל בממוצע מהמעסיק. בפסח מדובר ב-550 שקל בממוצע, בראש השנה 300 שקל, ביום ההולדת 125 שקל, לרגל לידה 400 שקל, לבר מצווה 330 שקל, ולגיוס של הבן/בת - כ-250 שקל.

"השנה היו כמה מגמות שהתחזקו, וצפויות להתעצם עוד יותר ב-2026, כמו מעבר ממתנות 'כלליות' וגנריות למתנות מגוונות ומותאמות אישית", אומרת כהן-גבור. "אנחנו גם רואים עניין רב במתנות לעובדים בתחום הוולנס (מכוני כושר, ספא, סדנאות וכד'), ומעבר למתנות דיגיטליות".

2 המנכ"ל החדש של מרק האמריקאית

ד"ר אליאב בן דיין מונה למנהל הסניף הישראלי של חברת MSD, הידועה גם כמרק האמריקאית. MSD היא מחברות התרופות הגדולות בעולם. בארץ היא מעסיקה כ-300 עובדים, שעוסקים בשיווק התרופות שלה כאן ובעריכת ניסויים קליניים - מרק היא מהחברות המובילות בהשקעה בישראל בתחום זה שנים, ויש לה קשר חזק עם סקטור הביומד המקומי.

בן דיין הוא רופא בהכשרתו, בוגר בית הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון. בתפקידו האחרון כיהן כמנהל הרפואי של החברה בישראל. בשנים האחרונות הוא הוביל שיתופי פעולה עם קופות ובתי חולים שהפכו את ישראל לאחד ממוקדי הידע המובילים ב-MSD, בתחום נתוני 'העולם האמיתי' (שימוש בנתונים מקופות חולים ובתי חולים כדי לתקף שימושיות של תרופה גם עבור שווקים אחרים). הוא הצטרף למרק ב-2022, ולפני כן כיהן בתפקידי מפתח בחברת נוברטיס.

ד''ר אליאב בן דיין / צילום: יח''צ

3 ישראל-ארה"ב

מנכ"ל חברת ICL, אלעד אהרונסון, אירח במפעלי ים המלח את שגריר ארה"ב, מייק האקבי. הסיור החל במרכז המבקרים ע"ש משה נובומייסקי, שם נחשף השגריר לסיפורם של מקימי התעשייה באזור לפני מאה שנה, ולעובדת היותה של החברה המעסיק הפרטי הגדול באזור הנגב, עם מכירות של כמיליארד דולר בשנה.

מימין: אוריאל עלייט, מייק האקבי, אלעד אהרונסון, מארק ראסל ואלון פרויד / צילום: ICL

4 אמנות

מרחב "בפנוכו" מבית intu של קבוצת ריאליטי (בניין דובר צה"ל לשעבר בתל אביב) מארח בימים אלה את התערוכה Reality Check של הפקולטה לאמנויות בסמינר הקיבוצים. התערוכה, שעוסקת במעורבות, אכפתיות ורצון אמיתי להיות חלק ממה שקורה כאן ועכשיו, פתוחה עד ה-19 בינואר (בשעה 10:00 יתקיים פיצ' של האמנים המשתתפים).

עבודה של לין מזור מתוך התערוכה