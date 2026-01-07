האם תכני קשת יירדו מפרטנר tv+ בעוד עשרה ימים?

1 האם תכני קשת ירדו מפרטנר tv+ בעוד עשרה ימים?

בספטמבר האחרון יצא לדרך שיתוף הפעולה בין yes לפרטנר באופן רשמי, עם השקת אפליקציה חדשה לפרטנר ותכני מקור שמגיעים גם מסטינג+ של yes . זמן לא רב לאחר מכן פרסמנו בגלובס כי לרשות התחרות הוגשו מספר תלונות על העסקה בין הצדדים, וכי ברשות פתחו בבדיקה. התלונות היו קשורות לכך שעסקת yes-פרטנר עשויה לאפשר לפרטנר לסיים את החוזים שלה מול ספקיות תוכן, על מנת ש-yes תנהל עבורה את ההסכמים המסחריים בתכנים המשותפים.

כעת מגיעים הדברים לנקודת מבחן: לגלובס נודע כי בפרטנר פנו לקשת וביקשו לסיים את החוזה לפי תאריך היציאה המוקדמת שנקבע, וזאת לאחר הודעה מוקדמת של 90 יום. תאריך סיום החוזה שנקבע הוא 16.1.26 - ומכאן עולות שתי סוגיות נוספות.

ראשית, פרטנר תיאלץ להסיר את תכני קשת מהפלטפורמה שלה בתאריך זה. שנית, בקשת ביקשו לקבל אישור שמוכיח של-yes יש את הסמכות לנהל משא ומתן בשם פרטנר, מתוך החשש שאחרת ייחשב הדבר הסדר כובל. עד כה לא השיבו ברשות התחרות ביחס לסוגיה, וגם אם תתקבל החלטה לבחון את הנושא, סיכוי נמוך שיצליחו לסיים את הבדיקה לפני הדדליין.

בעבר טענו ב-yes כי בעת סיום התקשרות חוזית מול ספק, כמו שקורה כעת, החברה תנהל מו"מ עבורה ועבור פרטנר - כשהמשמעות היא כוח מיקוח של 760 אלף מנויים. בשוק חוששים מתמחור גבוה יותר, ומניצול המצב על ידי yes. מנגד, הצדדים לעסקה יטענו שהעובדה שישנה תשתית משתמשים גדולה יותר, מאפשרת לבצע עסקאות טובות יותר עבור הצרכנים. נציין כי לגלובס נודע כי באחרונה חידשו קשת וסלקום את הסכם התוכן ביניהן.

התנאי בדיווח לבורסה

במרץ 2025 פנתה רשות התחרות ל-yes ולפרטנר עם מכתב חששות, והודיעה להן כי היא שוקלת שלא לאשר את הסכם שיתוף הפעולה ביניהן, בנימוק שהוא עלול לפגוע בשוק הטלוויזיה. יתרה מכך, כל אחת מהחברות זומנה בנפרד לשימוע ברשות, כדי להפיג את החששות.

לאחר השימועים תוקנו דברים והצדדים עברו למסלול "הערכה עצמית", שלא מחייב את אישור הרשות, אך הם עדיין כפופים לביקורת שלה. הצדדים הבהירו שכל צעד שלהם היה על בסיס הבנות מול רשות התחרות, משמע, שהשיח היה מלא לכל אורך הדרך.

ברמה העקרונית, הסדר כמו זה המוצג כאן בעניין קשת, יכול להתקיים. אולם בשל העובדה שהצדדים בחרו במסלול של "הערכה עצמית", אם אכן יתגלה שההסדר פוגע בתחרות, ברשות התחרות יאכפו את החוק. כלומר, אם חוות הדעת המשפטית שהצדדים מתבססים עליה לא תספיק עבור רשות התחרות, היא צפויה לפעול.

במסגרת המסלול הנבחר, הצדדים הציגו לרשות מנגנון שקשור ל"תכנים משותפים", כלומר אלו שיופיע גם ב-yes וגם בפרטנר, ונאמר כי ל-yes תהיה סמכות לנהל את המו"מ לשתי החברות. בהמשך לזה, בדיווח לבורסה מחודש אפריל נכתב כי "התקיים התנאי המתלה הנוסף שנקבע בהסכם, שעניינו קבלת האישורים הנדרשים ל-yes לצורך עמידתה בהתחייבויותיה על פי ההסכם". המשמעות היא שעל yes לתאם מול הספקיות השונות שהיא זו שתנהל את המו"מ עבור פרטנר.

נראה שהמחלוקת הנוכחית מול קשת שמה את הדיווח הזה בסימן שאלה. אם לא יושלם הסכם בין הצדדים, על פניו פרטנר תוכל לטעון שבאפשרותה למשוך את תכני קשת מסטינג+, למרות שאין לה הסכם ישיר מול קשת. מנגד, אם היא לא תוכל לעשות את זה, יופר ההסכם שקובע כי כלל התכנים יהיו משותפים.

סוגיית הגודל

כעת נשאלת השאלה האם הפרקטיקה המתוארת כאן תהיה ייחודית מול קשת, שכן היא שחקן דומיננטי, או שמא פרטנר תבצע את אותו המהלך עם השחקנים האחרים בשוק. יתרה מכך, השבוע הכריזה yes על כך שהפכה ל"חברת הטלוויזיה הגדולה בישראל". הנתון מבוסס על סקרים ונתונים פנימיים שהחברה אינה חושפת, אך בכל מקרה עולה השאלה האם הדבר מוביל לשינוי אפשרי במעמד שלה בשוק מבחינת הרגולטור.

מפרטנר נמסר: "אנו לא נכנסים למשחקי כוח שאינם קשורים לפרטנר. צופי פרטנר TV + ימשיכו ליהנות מתכני קשת״.

לא נמסרה תגובה מקשת, yes , ורשות התחרות.

2מסחר

ICC ישראל, השלוחה המקומית של לשכת המסחר הבינלאומית - המייצגת יותר מ-45 מיליון חברות בכ-100 מדינות - משיקה ועדת בנקאות חדשה בראשות ישי וורייט.

עו''ד יהודה רווה יו''ר ICC ישראל, פרופ' יעקב פרנקל נגיד בנק ישראל לשעבר ואמנון דיק מנכ''ל בזק לשעבר / צילום: תמר מצפי

3 מינויים חדשים

אבי טראוב מונה למנהל איגוד ההייטק הישראלי בהתאחדות התעשיינים.

אבי טראוב / צילום: דוברות התאחדות התעשיינים

עינת מנחם אמיתי מונתה לסמנכ"לית משאבי אנוש ומנהלת מגזר ציבורי (מכירות B2G) בדואר ישראל. משה קנזין מונה לסמנכ"ל מערכות מידע בחברה.

אפי ארנפלד מונה לסמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת הנדל"ן פרשקובסקי השקעות ובנין.