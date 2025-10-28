ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
פרטנר

פרטנר משיקה את פלטפורמת הטלוויזיה החדשה: "פחות לקוחות ינטשו"

כל 200 אלף מנויי חברת התקשורת כבר חוברו לממשק הטלוויזיה המתקדם, ללא העלאת מחירים • לצד תכנים של yes, החברה מציעה תכנים בלעדיים משלה

גלית חתן 18:15
אבי גבאי, מנכ''ל פרטנר / צילום: דוברות ההסתדרות
חודש וחצי אחרי ההשקה הרכה, קבוצת התקשורת פרטנר מכריזה באופן רשמי על שירות הטלוויזיה החדש פרטנר TV+. בחברה אומרים כי כל 200 אלף הלקוחות הקיימים כבר שודרגו לשירות החדש, בתהליך שלקח כשלושה שבועות, ולא כלל העלאת מחירים. מדובר הן בהחלפת ממשק, והן בהשקת אפליקציה חדשה.

לפרטנר יש שלושה ערוצי פעילות: סלולר עם 2.65 מיליון מנויים, סיבים אופטיים עם 482 אלף לקוחות אינטרנט (וכאלף אתרים ב5G), וטלוויזיה שהתשלום החודשי עליה עומד על 69 שקל עם ממיר - לעומת 99 שקל בסלקום , או 45 שקל ב-freeTV.

שירות פרטנר tv+ / צילום: פרטנר
המהלך הנוכחי מבוסס על משולש של תוכן, ממשק ומחיר, כאשר לדברי המנכ"ל אבי גבאי, "אנחנו משפרים את התוכן לרמה יותר גבוהה ממה שהיה לנו, והלקוחות מקבלים הרבה יותר תמורת אותו סכום, אז פחות ינטשו".

נזכיר כי המהלך מתאפשר הודות להסכם שנחתם עם חברת yes, שבמסגרתו פרטנר מגדילה את היצע התכנים שלה על בסיס תכני סטינג+. בסך הכול מתווספים להיצע החברה עוד 30 ערוצי בסיס, כך שהסך הכללי עומד על 70 ערוצים, ובנוסף ישנם 60 ערוצי פרימיום - בעיקר של ספורט וסדרות. התוצאה היא עשרות אלפי שעות תוכן, בין היתר של פרמאונט, יוניברסל, יונייטד קינג, MGM ו-BBC.

הערוצים החדשים

כחלק מהמהלך, בפרטנר יציעו תוכן בלעדי. בין היתר יושק הערוץ התיעודי "פשע אמיתי", שיכלול סדרות, סרטים ותכנים דוקומנטריים מחו"ל, וכן הפקות מקור. בנוסף תופק סדרת מקור מז'אנר הדוקו-ריאליטי, שעליה עדיין לא מרחיבים בחברה, למעט התיאור "יהיה מרגש ומצחיק".

עוד יושק "ערוץ הגיבורים", שכולל רצועות דוקומנטריות, תוכניות אולפן ופודקאסטים המוקדשים לגיבורי מלחמות ישראל. חלק מהסרטים בו ייעשו על ידי חברת הפקה ששכרה פרטנר, ואחרים על ידי משפחות הנופלים. "זה לא ערוץ שיימדד על רייטינג, אך יש לו מטרה חשובה במדינת ישראל של היום", אומר גבאי.

באשר לאפשרות להרחיב את היצע התכנים הבלעדיים אומרים בחברה "ככל שנצמח יותר, נשקיע יותר, כי יהיו יותר משאבים לכך".

נקודה נוספת נוגעת לכך שבעקבות כניסת HBO לישראל, הסכם שיתוף הפעולה עם yes לא יוכל לכלול את התכנים של החברה האמריקנית. "ידענו שזה מה שיקרה אם HBO ייכנסו, אז אנחנו לא מתרגשים יותר מדי", אומר גבאי. "היה סעיף ש-yes צריכים לפצות אותנו במקרה כזה".

סמנכ"ל השיווק אסף אביב שיתף כי בחברה עובדים בימים אלה על פיתוח של יועץ AI חכם, שיאפשר לא רק המלצות צפייה אישיות כפי שקיים בנטפליקס למשל, אלא ממש ניהול שיח מתקדם עם הסוכן.

לדבריו, "אנחנו בשלבי אפיון מתקדמים, ועדיין לא בטוח אם השיח יהיה כתוב או קולי. המהלך נעשה באמצעות חברה גלובלית, ואנחנו רוצים להיות הראשונים בישראל".