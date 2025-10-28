מהשבוע הבא תוכלו לשלם בכל תחנות הדלק בתשלום דיגיטלי

החל מיום ראשון הקרוב, בהתאם להחלטת בנק ישראל, כל חברות הדלק והאנרגיה יחויבו לאפשר תשלום ללא מגע על התדלוק - באמצעות ארנקים דיגיטליים, שעון חכם והצמדת הטלפון או כרטיס האשראי למסוף; כך עדכנה חברת שב"א, המנהלת ומפתחת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב.

מערכת ה-EMV (ראשי-תיבות של שלוש חברות האשראי הבינלאומיות - Europay, MasterCard, Visa), המאפשרת ביצוע של תשלומים מתקדמים שונים, אופיינה, פותחה והוטמעה על-ידי חברת שב"א, ובמהלך שנת 2020 החל השימוש בה במשק הישראלי. מדובר למעשה בטכנולוגיה המאפשרת ביצוע עסקאות בצורה מאובטחת בכרטיס אשראי חכם בעל שבב, תשלומים ללא מגע באמצעות הטלפון ואפליקציות תשלום.

היקפי הפעילות באמצעות המערכת החלו לצמוח לאחר כניסת הארנקים הדיגיטליים הבינלאומיים של אפל וגוגל. לפי שב"א, היקף ההוצאות של הציבור הישראלי בתחנות הדלק עמד בחודש החולף, ספטמבר 2025, על 1.7 מיליארד שקל. מדובר על סכום שמהווה נתח של יותר מ-3.5% מסך הרכישות של הציבור בכרטיסי חיוב.

בחודש ספטמבר 2025, למעלה מ-92% מההוצאות שביצע הציבור הישראלי באמצעות כרטיסי חיוב עברו דרך מערכת ה-EMV. מדובר בסכום כולל של 46.2 מיליארד שקל מתוך סכום של כ-50 מיליארד שקל שנרשם בהוצאות באשראי. כמעט 18% מההוצאות של הציבור בכרטיסי חיוב בחודש שעבר התבצעו באמצעות ארנקים דיגיטליים המקושרים לטלפונים ולשעונים החכמים. מדובר בסכום של כמעט 9 מיליארד שקל.

במקביל לכניסת הפעילות במסופי ה-EMV לתחנות הדלק, תפסיק שב"א את השירות ואת הפעילות במערכת הוותיקה "אשראית 96".

"החדירה של מערכת ה-EMV לתחנות הדלק תשים את המשק הישראלי בנקודה שבה כל העסקים והמסופים מחוברים אליה", נמסר משב"א. "דבר זה מהווה בשורה חשובה לציבור הישראלי מבחינת הנוחות ומגוון אמצעי התשלום, וכן מדובר בצעד חשוב לכלל בעלי העסקים במדינה, שיוכלו ליהנות משלל החיבורים שמאפשרת המערכת ומתחרות רחבה ומשמעותית".