1.5 מיליארד צרכנים לא טועים: כך ייראו ימי הקניות בנובמבר

ימי הקניות שייערכו במהלך נובמבר ודצמבר צפויים להניב שיא במכירות גלובליות של 1.25 טריליון דולר, עלייה של 4% לעומת השנה שעברה - כך עולה מדוח תחזיות הקניות של סיילספורס לקראת ימי הקניות, שמבוסס על סקר שנערך בקרב כ-1.5 מיליארד צרכנים בעולם.

ימי הקניות הבולטים הם יום הרווקים הסיני שייערך ב-11 בנובמבר, הבלאק פריידיי ב-28 בנובמבר והסייבר מאנדיי שיתקיים ב-1 בדצמבר. בנוסף בישראל מציינים את שופינג IL, שיקדים את כל אלה ויתקיים ב-5-6 בנובמבר.

מהדוח עולה כי ימים אלה יתאפיינו בשלוש מגמות בולטות: רכישות בעזרת כלי בינה מלאכותית, שצרכנים סומכים עליהם יותר ממדיה חברתית; מגמת היד השנייה (RESALE); והעדפה לרכישות בחנויות פיזיות על פני האונליין.

סומכים על המלצות AI

לפי סיילספורס, בינה מלאכותית וסוכני AI צפויים להוביל ל-21% מכלל ההזמנות בימי הקניות של נובמבר ודצמבר. מדובר בגידול ניכר לעומת השנה הקודמת, המדגיש את המהירות שבה צרכנים משלבים עוזרי בינה מלאכותית כמו ChatGPT וג'מיני במסעות הקנייה שלהם.

התחזית הזו מבוססת בין היתר על נתונים המראים כי 17% מהצרכנים השתמשו בשנה האחרונה בעוזר AI או ב-LLM (מודל שפה) כדי לחפש מוצרים. מה שמעניין עוד יותר הוא שהאמון בהמלצות הללו זינק - 86% מהמשתמשים סומכים עליהן כיום, לעומת 46% בלבד במאי.

גם בישראל נרשם אימוץ גבוה, כאשר לפי נתוני איגוד האינטרנט הישראלי שהתפרסמו השבוע, 85% מהגולשים באינטרנט משתמשים בצ'אט GPT. בנוסף, 49% משתמשים בג'מיני של גוגל, ו-28% ב-Copilot של מיקרוסופט.

הדוח מצביע על כך שסוכני בינה מלאכותית מניעים לרכישה הרבה יותר מהאמצעים ה"מסורתיים". כך, למשל, שיעורי ההמרה מערוצים אלה היו גבוהים ביותר מ-700% מתנועה ממדיה חברתית במחצית הראשונה של 2025, וגבוהים ב-200% מחיפוש בגוגל.

הסיבה: המשתמשים סומכים על כלי AI שימצאו עבורם את המבצעים המשתלמים יותר או קופוני ההנחה הרלוונטיים. יותר מכך, 48% מהגולשים שכבר משתמשים ב-AI לקניות, פתוחים לאפשרות שסוכן AI יבצע עבורם רכישה בפועל.

מגמה בולטת נוספת - אם כי כזו שעדיין לא השתרשה מספיק בישראל - קשורה לדגש על קיימות. כ-64 מיליארד דולר מהמכירות בחודשים נובמבר ודצמבר יגיעו משוק המכירות החוזרות (RESALE), עם חנויות או אתרים שמציעים מוצרי יד שנייה. בנוסף, 46% מהקונים מתכננים לתת פריט שהיה בבעלותם בעבר כמתנה.

לפי תחזית שפרסם לאחרונה התאגיד בוסטון קונסטלינג גרופ, מגמת המכירות החוזרות בולטת גם בשוק מוצרי היוקרה, כאשר ההערכות הן שהשוק המשני הזה יגיע לכ-360 מיליארד דולר עד 2030. למעשה, מדובר בגידול בקצב משמעותי הרבה יותר מזה של שוק היד הראשונה, כך שכבר לא מדובר רק ב"קניות השלמה", אלא בדבר עצמו.

המגמה רלוונטית במיוחד בקרב דור ה-Z ודור המילניום, שב-2024 הפחיתו את הוצאותיהם על מוצרי יוקרה חדשים. כ-77% מהצרכנים דיווחו בסקר של סיילספורס כי הם מחכים לבלאק פריידי וסייבר מאנדיי כדי לבצע את הרכישות העיקריות שלהם - מה שמעיד יותר מהכול על המצב הכלכלי הגלובלי.

למרות עליית ערוצי האונליין בחמש השנים האחרונות, לפי סיילספורס, החנויות הפיזיות נותרו ערוץ מכירות קריטי עבור קונים. זה נכון במיוחד עבור הדור הצעיר: שלושה מתוך ארבעה קונים מדור ה-Z צפויים לקנות בחנות פיזית. למרות שמדובר בדור דיגיטלי, על כל דולר שהם יוציאו באינטרנט, הם צפויים להוציא 3 דולר בחנות פיזית.

בלי אופוריה צרכנית

השנה קשה מתמיד להתנבא כיצד ייראו ימי הקניות בישראל. עבור רבים, המלחמה טרם הסתיימה, ולכן גם לא סביר שנראה אופוריה צרכנית. לירן שכטר, סמנכ"ל מכירות דיגיטל בסיילספורס ישראל, מסביר כי בצל יוקר המחיה והסביבה הכלכלית, ייתכן גם אפקט הפוך - הצרכנים כבר לא בתחושת "אכול ושתה כי מחר נמות", אלא דווקא בהידוק חגורה.

לירן שכטר / צילום: אלמוג קולט

"במאקרו, יש חוסר ודאות משוגע במשק", הוא אומר. "לא ידוע אם הולכים להסכמי שלום או האם האירוע נגמר, והרכיב האמוציונלי של 'פיצוי עצמי' נעלם".

לדבריו, "אנחנו נמצאים באזור ביניים: הבינה המלאכותית נכנסה בצורה מאוד חזקה, והיא תביא הרבה קניות פרסונליות, אבל כדי שהארגונים יאמצו אותו, הם צריכים לעשות הרבה מאוד שינויים.

"חברות בישראל מאוד צמאות לזה, במיוחד בתיירות, בנקאות, ביטוח וריטייל. זה ימציא מחדש חברות, ויש הבנה ברורה שצריך לעשות את השינוי הזה מהר. אבל לגבי ימי הקניות בחודש הבא, אנחנו עדיין לא שם".