ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום מחכים למבצעי נובמבר: הנתונים המתעתעים על רכישות הישראלים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קניות

מחכים למבצעי נובמבר: הנתונים המתעתעים על רכישות הישראלים

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי • נתוני הפניקס גמא מצביעים לכאורה על שבוע של עליות, אך בנטרול שמחת תורה מדובר בירידות

גלית חתן 17:26
נתב''ג. השבוע נרשמו עליות בענף התיירות / צילום: ap, Matias Delacroix
נתב''ג. השבוע נרשמו עליות בענף התיירות / צילום: ap, Matias Delacroix

תקופת החגים הסתיימה, המבצעים של נובמבר טרם החלו, ובתווך התקיים שבוע עסקים "שגרתי" - אך עם נתונים מתעתעים. לפי מדד הפניקס גמא, הבוחן את הרכישות בכרטיסי אשראי, נראה כי השבוע נרשמו עליות דו־ספרתיות בענפי האופטיקה, מוצרי החשמל והתיירות. גם ענף האופנה רשם לכאורה עלייה, אם כי מתונה יותר.

ח"כ ביטן בוועדת הכלכלה: "התחרות היחידה בישראל היא מי מעלה מחיר יותר מהר"
1.5 מיליארד צרכנים לא טועים: כך ייראו ימי הקניות בנובמבר

אלא שבחינת עומק של הנתונים מעלה כי השבוע הרגיל נבדק בהשוואה לשבוע שבו חלו ערב וחג שמחת תורה, כלומר היו פחות ימי מסחר רגילים. וכך, מה שנראה כעלייה נובע בעיקר מהפער במספר ימי מסחר, ולא מפרץ רכישות יוצא דופן של הצרכנים הישראלים. למעשה, בנטרול ימי החג נרשמה ירידה ברוב הענפים.

לשם המחשה, אם הנתונים היבשים בענף החשמל מעידים על עלייה של 25% במספר הקניות לעומת השבוע הקודם - הרי שבנטרול ימי החג מדובר בירידה של 8% במספר הקניות, ושל כ־10% ברכישות אונליין. כך גם בענף האופנה: אם הנתון היבש מצביע על עלייה של 7% במספר הקניות, הרי שלמעשה מדובר בירידה של כ־12% במספר הקניות (באונליין: כ־16%).

עם זאת, כאשר משווים את נתוני הקניות לשבוע המקביל ב־2024, רואים עליות ברוב הענפים. בענף המזון, למשל, רואים עלייה של 21% במחזור הקניות לעומת אשתקד, הנובעת מגידול במספר הקניות (27%) ולא מגובה הקנייה (ירידה של 4%).

נתון חיובי נוסף מגיע מענף התיירות והנסיעות, שמציג עלייה של כ־29% במחזורי הקניות לעומת השבוע הקודם, וצמיחה של כ־30% לעומת השבוע המקביל אשתקד - וזאת למרות חוסר הוודאות הכלכלית.

"הנתונים מעידים כי הצרכנים מצמצמים הוצאות זמניות, אך לא משנים את הרגלי הצריכה לטווח ארוך", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "הציפייה הכללית בענף היא לעלייה חדה בפעילות המסחרית כבר בשבועיים הקרובים".