מחכים למבצעי נובמבר: הנתונים המתעתעים על רכישות הישראלים

תקופת החגים הסתיימה, המבצעים של נובמבר טרם החלו, ובתווך התקיים שבוע עסקים "שגרתי" - אך עם נתונים מתעתעים. לפי מדד הפניקס גמא, הבוחן את הרכישות בכרטיסי אשראי, נראה כי השבוע נרשמו עליות דו־ספרתיות בענפי האופטיקה, מוצרי החשמל והתיירות. גם ענף האופנה רשם לכאורה עלייה, אם כי מתונה יותר.

● ח"כ ביטן בוועדת הכלכלה: "התחרות היחידה בישראל היא מי מעלה מחיר יותר מהר"

● 1.5 מיליארד צרכנים לא טועים: כך ייראו ימי הקניות בנובמבר

אלא שבחינת עומק של הנתונים מעלה כי השבוע הרגיל נבדק בהשוואה לשבוע שבו חלו ערב וחג שמחת תורה, כלומר היו פחות ימי מסחר רגילים. וכך, מה שנראה כעלייה נובע בעיקר מהפער במספר ימי מסחר, ולא מפרץ רכישות יוצא דופן של הצרכנים הישראלים. למעשה, בנטרול ימי החג נרשמה ירידה ברוב הענפים.

לשם המחשה, אם הנתונים היבשים בענף החשמל מעידים על עלייה של 25% במספר הקניות לעומת השבוע הקודם - הרי שבנטרול ימי החג מדובר בירידה של 8% במספר הקניות, ושל כ־10% ברכישות אונליין. כך גם בענף האופנה: אם הנתון היבש מצביע על עלייה של 7% במספר הקניות, הרי שלמעשה מדובר בירידה של כ־12% במספר הקניות (באונליין: כ־16%).

עם זאת, כאשר משווים את נתוני הקניות לשבוע המקביל ב־2024, רואים עליות ברוב הענפים. בענף המזון, למשל, רואים עלייה של 21% במחזור הקניות לעומת אשתקד, הנובעת מגידול במספר הקניות (27%) ולא מגובה הקנייה (ירידה של 4%).

נתון חיובי נוסף מגיע מענף התיירות והנסיעות, שמציג עלייה של כ־29% במחזורי הקניות לעומת השבוע הקודם, וצמיחה של כ־30% לעומת השבוע המקביל אשתקד - וזאת למרות חוסר הוודאות הכלכלית.

"הנתונים מעידים כי הצרכנים מצמצמים הוצאות זמניות, אך לא משנים את הרגלי הצריכה לטווח ארוך", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "הציפייה הכללית בענף היא לעלייה חדה בפעילות המסחרית כבר בשבועיים הקרובים".