שנת הלימודים האקדמית מגדילה את מכירות הסלולר ומוצרי החשמל

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • נתוני הפניקס גמא מצביעים על עליות דו-ספרתיות ברוב הענפים בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד

גלית חתן 13:36
קניות בכרטיס אשראי / צילום: Shutterstock

עם סיומם של חגי תשרי, שבהם נרשמה עלייה בהיקף הרכישות של הציבור הישראלי, מסתמנת חזרה ברורה לשגרת הצריכה - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן מדי שבוע את רכישות הישראלים בכרטיסי אשראי.

הענפים שרשמו השבוע את העליות הגבוהות ביותר בהשוואה לשבוע הקודם הם ענף החשמל והאלקטרוניקה, שעלה ב-10% במחזור הקניות, וכן ענפי האופטיקה (6%), המחשבים והסלולר (5%). העלייה בענפים הללו מיוחסת לשנת הלימודים האקדמיים שמתחילה בימים אלה, וזאת לצד העובדה שהם עתידים לצאת במבצעים אגרסיביים בחודש הקניות נובמבר.

ככלל, השבוע האחרון נחלק לשניים. בתחילתו, בימים ראשון ושני, הציבור ביצע רכישות מזון ומצרכים לקראת שמחת תורה. לעומת זאת, בימים רביעי עד שבת שלאחר החג, מחזורי הקניות חזרו להיות רגילים ברוב בענפים.

בהשוואה לשבועות רגילים לפני החגים, הענפים שרשמו עלייה הם המזון, האופנה ומוצרי החשמל. בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, רואים ברוב הענפים עליות דו-ספרתיות. העליות הללו מיוחסות הן ליוקר המחיה ועליית המחירים והן לשיפור במצב-הרוח הלאומי עם צאתה לדרך של עסקת החטופים. נציין כי יוצא דופן הוא ענף האופנה, שרשם ירידה של 8%, וענף האופטיקה, שרשם עלייה קלה של 3%.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "התקופה הנוכחית היא צומת דרכים לקמעונאות הישראלית, לפני הישורת האחרונה של 2025. לפנינו חודש נובמבר, שמכונה 'חודש הסייילים' הן באונליין והן באופליין; וכן חודש דצמבר, שבו יחול חג החנוכה, ויתקיימו מבצעי סוף שנה. מעניין יהיה לראות איך תסתיים השנה בענפי הקמעונאות".